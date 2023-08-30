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Кыролигарх Бабанов решил подобрать обиженные СМИ?
20:46 31.08.2023

Бабанов решил подобрать обиженные СМИ?
31 августа 2023 - Карыпбай кызы Толгонай

Бывший, а в прошлом даже беглый лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов вроде совсем исчез из отечественной политики, но, судя по всему, это только кажущаяся видимость. Последние факты говорят скорее об обратном. Не исключено, что по примеру Атамбаева последний планирует в будущем триумфальное возвращение в политику.

Помнится еще Сталин "подбирал" всех обиженных Ленином партийцев, устраивая их на должности и обеспечивая всем необходимым. Делал это он с одной целью – создать мощный противовес лидеру страны. Время показало, что он избрал вполне удачную стратегию.

Такое ощущение, что Бабанов решил пойти аналогичным путем. Об обиженных политиках, конечно, пока нет никакой информации, впрочем, все может быть, но что касается обиженных СМИ, то здесь бывший лидер партии решил их, так сказать, подобрать. Факт остается фактах, но на этих всех медиаресурсах стала регулярно появляться реклама известного в Кыргызстане банка и торгово-развлекательного центра в Бишкеке, с которыми так или иначе связывают имя Бабанова.

Напомним, ранее в интервью информагентству "Кабар" президент КР Садыр Жапаров поделился своими соображениями на счет бесконечной критики со стороны журналистов так называемых независимых СМИ. По словам главы государства, раньше эти критиканы регулярно получали деньги от "Кумтора", "Мегакома" и аэропорта "Манас".

"Я с приходом к власти пресек это. Почему государственные предприятия должны обеспечивать частные сайты? Ежегодно самые передовые сайты получали 20 млн сомов, а попроще – по 2-3 млн сомов. Государственные деньги должны работать только во благо народа и государства, поэтому я сразу остановил это финансирование. Вот с того дня они все меня ненавидят, и не хотят замечать все то хорошее, что делается. Но я на них даже не обращаю внимания", - сказал президент.

Почему же, спрашивается, Бабанов вдруг сегодня решил обратить свое внимание на них? Конечно, скажут, что нужна реклама банку и торговому центру, но почему именно сейчас и только на этих информплощадках? Раньше вроде об этом особо не заморачивался. Уж не думает ли таким образом бывший политик прикормить и приручить эти СМИ, чтобы потом использовать их в своих целях?

Другое дело, принесет ли дивиденды подобная игра бывшему и беглому? Понятно, что СМИ – это четвертая власть и все в таком духе, но помогут ли они ему восстановить свои политические позиции, о которых амбициозный Бабанов так или иначе думает. Здесь, как говорится, к гадалке не ходи.

С другой стороны, может уже пришло время все-таки понять Бабанову, что как политик он себя уже давно исчерпал. И был ли он вообще когда-нибудь по-настоящему политиком либо государственным деятелем? Как показывает история, скорее больше расчетливым бизнесменом и на этом поприще, надо отдать должное, вполне преуспел. Что не говори, а общественность знает Омурбека Токтогуловича больше, как влиятельного бизнесмена, чем кого-либо. Может имеет смысл им и остаться…

Источник - Вечерний Бишкек
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