 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шеф афганской разведки пересекся с американцами в Ташкенте
20:54 31.08.2023

Столица Узбекистана становится местом встреч шпионов из Кабула и Вашингтона
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
31.08.2023

Глава разведки "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ), по данным "Независимой газеты", побывал в столице Узбекистана с неофициальным визитом. Его пребывание там совпало по времени с нахождением в Ташкенте делегации из США. Источники "НГ" из числа бывших сотрудников афганских спецслужб предполагают, что на ташкентской площадке могла пройти неформальная встреча представителей американской разведки с шефом разведслужбы талибов.
Начальник Главного управления разведки (ГУР) "Талибана" мулла Абдул Хак Васик 27 августа находился в Ташкенте, сообщили "НГ" источники из числа бывших офицеров афганской разведки. По их словам, "мулла Васик неофициально встретился с высокопоставленными представителями силового блока Узбекистана, обменявшись с ними информацией о ситуации в Афганистане и зоне афгано-узбекской границы, а также обсудив некоторые личные вопросы".

По информации "НГ", это не первый такой визит руководителя ГУР "Талибана" в Ташкент. "Так, например, высшие руководители ГУР талибов уже больше года предпочитают лечиться не в Пакистане, а в Ташкенте. Около года назад, в начале августа 2022-го, в ташкентской клинике была успешно проведена довольно сложная операция одному из заместителей начальника талибской разведки. Есть также информация, что в Узбекистане мулла Васик имеет личный бизнес, который ведет через доверенных людей", – сообщил источник.

Афганские источники "НГ" также утверждают, что глава разведки "Талибана" использует поездки в Ташкент для неформальных встреч с представителями американских и некоторых других спецслужб: "Вполне возможно, что и 27 августа имела место встреча муллы Васика с представителями разведсообщества США, которые прибыли в столицу Узбекистана под прикрытием членов делегации Агентства США по международному развитию (АМР)".

Как сообщает сайт посольства США в Узбекистане, с 26 по 30 августа Ташкент посетила делегация АМР во главе с заместителем помощника администратора Бюро по Азии Агентства США по международному развитию (USAID) Анжали Каур. В графике ее визита значились: инспекция объектов, поддерживаемых проектами агентства, проведение круглого стола с учителями английского языка в Самарканде, общение с местными предпринимателями, а также подписание меморандума о взаимопонимании с центром безопасности фармацевтической продукции Минздрава Узбекистана.

Источники "НГ" из числа бывших сотрудников афганской разведки утверждают, что "самые тесные отношения" между муллой Васиком и ЦРУ США могли сложиться в 2002–2014 годах, когда он находился в тюрьме Гуантанамо: "После его освобождения в результате обмена в 2014 году мулла Васик и американские спецслужбы продолжали поддерживать контакты, периодически проводя встречи на афганской территории. Причем на отдельные встречи приглашались также представители афганского Управления национальной безопасности (УНБ). После ухода американцев из Афганистана в августе 2021 года отношения муллы Васика и ЦРУ сохранились". Это привело к тому, что американские спецслужбы имеют сегодня очень сильные позиции в разведке "Талибана". "А ташкентская площадка является одной из тех, где проходят личные встречи представителей американской разведки с высшим руководителем спецслужбы талибов", – отмечают афганские источники "НГ".

Источник - НГ
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