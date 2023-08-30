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От "энергокольца" к "энергопетле". Как свет в Центральной Азии становится роскошью, - Сергей Кожемякин
21:14 31.08.2023

От "энергокольца" к "энергопетле". Как свет в Центральной Азии становится роскошью

Израсходовав значительную часть созданного в советскую эпоху "запаса прочности", энергетика центральноазиатских республик скатывается в глубокий кризис. Принимаемые властями полумеры лишь латают дыры, в то время как решить проблему могут только согласованные шаги и разрыв с либеральными рецептами.

Энергетическая отрасль Узбекистана теперь будет работать в режиме чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято по итогам совещания с участием президента Шавката Мирзиеева. Глава республики выразил недовольство исполнением планов экономии электроэнергии и газа, принятых в апреле. "За последние месяцы в регионах незаконно было использовано 160 миллионов кВт-ч электроэнергии и 290 миллионов кубометров газа, - заявил он. - Генеральной прокуратуре и энергетической инспекции предоставлены большие полномочия и ресурсы, но они занимаются последствиями, а не предотвращением убытков".

Предупредив чиновников об ответственности, Мирзиеев поручил перевести энергетику на чрезвычайный режим работы. Среди прочего, поставлены задачи увеличения добычи газа и выработки электроэнергии, повышения запасов в подземных газохранилищах, проведения ремонта электросетей и трансформаторов. Также президент дал задание ускорить внедрение возобновляемых источников энергии.

Как уже сообщала "Правда" (см. номер от 10 августа с.г.), к аналогичным мерам прибегли власти Киргизии. До конца 2026 года здесь также будет действовать чрезвычайная ситуация, призванная свести на нет последствия дефицита электроэнергии в условиях роста потребления.

Различные шаги, пусть и не такие радикальные, предпринимают в преддверии осенне-зимнего периода власти других республик региона. Это связано с невиданным по глубине кризисом в энергетической сфере, ударившим по миллионам жителей. Узбекистан минувшей зимой пережил масштабные отключения света и природного газа. Серия аварий на теплоэлектроцентралях и других объектах энергетической инфраструктуры произошла в Казахстане. Ко все возрастающим закупкам электричества вынуждена прибегать Киргизия, где уровень воды в питающих крупнейшие ГЭС водохранилища приближается к критической отметке. Веерные отключения возобновились в Таджикистане.

Внешние проявления проблемы в каждой из республик различны, но корень один - исчерпание потенциала, оставшегося в наследство от Советского Союза. О его колоссальности говорит хотя бы тот факт, что новые режимы паразитируют на нем, фактически ничего нового не создавая, уже больше тридцати лет. Но дело не ограничилось преступным бездействием. Энергетику добивали и вполне осознанными шагами вроде уничтожения объединенной энергетической системы Средней Азии. Комбинирование работы тепловых электростанций в Узбекистане, Туркмении и Казахстане и ГЭС в Киргизии и Таджикистане позволяло балансировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде для ирригации.

После выхода Туркмении и Таджикистана система функционировала в урезанном виде и без прежней эффективности. И хотя обострение кризиса настоятельно диктует необходимость ее восстановления, процесс продвигается очень медленно. Выразив несколько лет назад желание вернуться в "энергокольцо", Таджикистан планировал завершить процесс к весне нынешнего года. Однако сделать это не удалось. Если западные районы страны подключились к системе в августе, то присоединение Согдийской области отложено до следующего года.

Не все гладко и в отношениях между другими участниками. Когда в январе 2022 года в Казахстане, Узбекистане и Киргизии произошло синхронное отключение электроэнергии, стороны принялись обвинять в случившемся друг друга. Пробуксовывает и проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии. Строительство станции, которая должна была стать одной из крупнейших в регионе и сделать еще более продуктивной объединенную энергосистему, остановилось из-за разрушения СССР. В начале этого года представители Киргизии, Казахстана и Узбекистана приняли дорожную карту по совместной реализации проекта. Однако перспективы задумки пока остаются туманными. Главная проблема - отсутствие источников финансирования строительства ГЭС, чья стоимость оценивается в 4-5 миллиардов долларов.

Успешную кооперацию республик подрывают и регулярно возникающие противоречия. В августе Киргизия прекратила подачу поливной воды Казахстану, объяснив это исчерпанием водохранилищ. После этого Астана ужесточила режим пересечения границы. В результате у пунктов пропуска застряли сотни большегрузных автомобилей. По требованию Бишкека для изучения ситуации прибыла делегация Евразийской экономической комиссии, но трудности продолжались и после этого. Также Астана выразила недовольство обнародованными властями Киргизии планами по запуску 11 гидроэлектростанций в 2024 году. В министерстве энергетики Казахстана потребовали, чтобы Бишкек согласовывал подобные проекты с соседями.

Наконец, работа объединенной энергосистемы в советское время включала еще один немаловажный пункт - поставки природного газа и угля из богатых этими ресурсами Узбекистана, Туркмении и Казахстана в Киргизию и Таджикистан. Двум последним республикам это позволяло накапливать воду в зимний период и оптимизировать работу ГЭС. Переход на рыночные рельсы перечеркнул налаженную схему. Нефтедобывающие страны сочли более выгодным экспорт сырья в дальнее зарубежье, и попытки восстановить старые связи пока оканчиваются неудачей.

Дальше разговоров не идут, как правило, и планы перехода к альтернативным источникам энергии. Единственная в регионе атомная электростанция в казахстанском городе Актау (бывший Шевченко) была закрыта в 1999 году по соглашению с США. Совсем недавно, правда, руководство республики в очередной раз заявило о нацеленности на строительство АЭС. Наиболее предпочтительным местом размещения станции назван район села Улькен в Алма-Атинской области. Также власти опубликовали шорт-лист претендентов на поставку ядерных технологий. Это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, французская EDF и российский "Росатом".

Медленно продвигается и проект создания АЭС в Узбекистане, хотя еще в 2018 году между Москвой и Ташкентом было подписано соответствующее соглашение. Этим пользуются конкуренты "Росатома". Во время недавнего визита в республику делегации из Парижа гости предложили узбекской стороне использовать французские реакторы нового поколения.

Зато в вопросе повышения тарифов власти центральноазиатских республик не проявляют никакой нерешительности. Оплачивать провалы чиновников жители должны из своих карманов. В Киргизии цены на свет в мае выросли на треть, на 25 процентов с 1 июня подорожало электричество в Казахстане. На 17 процентов увеличились тарифы в Таджикистане. Все эти цифры превышают показатели инфляции, не говоря уже о росте доходов населения.

То, что "элиты" рассматривают энергетику в качестве кормушки, доказывают и непрекращающиеся реформы. Почти во всех республиках единые государственные компании разделены на многочисленные акционерные общества. Например, в Узбекистане на смену "Узбекэнерго" пришли АО "Тепловые электрические сети", АО "Национальные электрические сети" и АО "Региональные электрические сети". В Киргизии численность таких акционерных "осколков" и вовсе приблизилась к десяти. Все громче и чаще говорится о полной приватизации энергетической отрасли. На прошедшем недавно международном конгрессе "Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий" в Казахстане представитель международного финансового центра "Астана" Айдар Казыбаев заявил, что проблемы с энергоснабжением региона может решить только частный сектор. По его словам, предпринимателям намного легче договориться о распределении водно-энергетических ресурсов, чем властям. Если это произойдет, для региона окончательно наступят "темные времена".

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693505640


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