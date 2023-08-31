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Кадровые перестановки в Узбекистане: президент "обезглавил" свою администрацию
00:09 01.09.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕЗИДЕНТ "ОБЕЗГЛАВИЛ" СВОЮ АДМИНИСТРАЦИЮ
В середине августа 2023 года президент Узбекистана изменил структуру своей администрации. Теперь глава государства является ответственным за большинство направлений деятельности администрации, что говорит о фактическом переходе к "ручному управлению". Другим важным событием конца лета является очередное карьерное продвижение дочери лидера страны Саиды Мирзиеевой. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.

Администрация президента: на ком замыкается вертикаль власти?

В новой структуре администрации главы Узбекистана упразднены должности руководителя АП и его заместителей. Контроль над большей частью департаментов и других подразделений администрации переходит напрямую к президенту.

Теперь властная иерархия в Узбекистане выглядит так: президент, его советники (в том числе и бывший глава администрации Сардор Умурзаков, ставший советником по особым поручениям. - Прим. Ia-centr.ru), после идут помощники, далее, на четвертой позиции, указаны департаменты.

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Структура предусматривает две новые должности помощников президента. Один из них будет отвечать за приемную, протокол президента, канцелярию и сектор по режиму. Другой возглавит новообразованный Департамент информационной политики, Департамент социального развития, Департамент молодежной политики, Контрольную инспекцию и секретариат главы Узбекистана.

Если сравнить с предыдущей структурой, которая была представлена только на сайте президента, число советников увеличивается с 9 до 11.

Одним из более мелких, но не менее значимых изменений в структуре АП стало появление должности "советника президента по особым поручениям". Четкие сферы ответственности советника не прописаны.

Должности большей части прежних советников сохранились, некоторые из них переименованы. Появились должности советника по вопросам аграрного развития и советника по вопросам энергетической безопасности. В мае 2023 года на эту позицию назначили бывшего министра энергетики Алишера Султанова.

Примечательно, что на посту министра Султанов проработал совсем недолго - с 2019 по 2022 год и покинул ее "по состоянию здоровья". Через месяц его утвердили в качестве советника президента.

Новая структура Администрации президента. Источник: Gazeta.uz

Среди упраздненных должностей числится советник президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. С августа 2022 года ее занимал Одил Абдурахманов. О новом месте работы чиновника пока не известно.

Кроме того, в новой структуре АП упраздняются должности помощников руководителя администрации в регионах, а также их секретариаты. По сообщениям узбекистанских экспертов, влияние этой структуры в регионах было обширным и превосходило полномочия хокимов.

Согласно новой структуре, общая численность управленческого персонала администрации президента - 423 единицы.

Старые и новые лица в администрации

Одним из наиболее обсуждаемых стало назначение дочери президента Саиды Мирзиеевой на должность помощника президента. Старшая дочь главы Узбекистана - кандидат экономических наук, окончила Университет мировой экономики и дипломатии, а также Ташкентский государственный юридический университет и МГУ имени Ломоносова.

В 2019–2020 годах она являлась заместителем главы Агентства информации и массовых коммуникаций, которым руководил Комил Алламжонов. С ноября 2022 года работала заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата АП. Этот сектор также входил в структуру системы заместителя руководителя администрации Комила Алламжонова.

Примечательно, что в новом составе администрации он возглавил департамент информационной политики, который подведомственен Мирзиеевой. Алламжонов окончил Ташкентский государственный институт искусств и культуры, Ташкентский государственный экономический университет, а также обучался в Гарвардском университете. До июля 2022 года Алламжонов владел телеканалами My5 и Milliy Tv, рекламным агентством Peper Partners, информационным порталом "Уз24", информационным агентством "Турон 24". В своем телеграм-канале Алламжонов регулярно публикует фотоотчеты встреч с публичными персонами - послами США и Швейцарии, а также президентом запрещенной в России корпорации "Радио Свобода".

Некоторые СМИ связывают имя Алламжонова с несколькими антироссийскими информационными кампаниями внутри Узбекистана. В частности, подконтрольные ему информационные площадки мягко критиковали главу государства за получение ордена Александра Невского в 2022 году. С учетом того, что работа СМИ в Узбекистане контролируется Ташкентом, сложно предположить, что выпады в адрес президента прошли без ведома самого президента.

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Азиз Магрупов сохранил за собой пост помощника президента. Магрупов - выпускник Российского экономического университета имени Плеханова. Свою карьеру он начал в 2012 году в Министерстве внешних экономических связей, а затем работал советником по торгово-экономическим вопросам в посольстве Узбекистана в России. Помощником Шавката Мирзиеева он является с 2018 года.

Другим примечательным изменением в составе АП стало назначение бывшего главы администрации Сардора Умурзакова советником президента по особым поручениям. Главой АП он стал в 2022 году, а до этого был заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.

По некоторым данным, Умурзаков был вовлечен в проведение административных реформ, а также является одним из авторов стратегии "Нового Узбекистана".

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В новой администрации не нашлось места бывшему помощнику главы администрации – Суннатилле Бекенову. Должность заведующего сектором по подготовке аналитических материалов и координации деятельности подразделений АП, которую с 2022 года занимал Фуркат Рахимов, также была упразднена. Оба чиновника работали под руководством Умурзакова.

Департамент внешних связей возглавил Алишербек Пайгамов. С 2018 года он являлся заместителем главы АП. До этого был заведующим сектором исполнительного аппарата президента. Кроме того, руководителем Департамента планирования и информационного обеспечения стал Нодиржон Абдурахимов. Он уже работал в администрации ранее, однако его должность не уточнялась.

Новую должность советника президента по вопросам аграрного развития занял Шухрат Ганиев. С января 2023 года он работал заместителем советника президента по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики.

О предпосылках и значении новых назначений в Администрации президента Ia-centr.ru рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

- В чем причина структурных изменений в АП? Судя по новой структуре, президент переходит к "ручному управлению". Для чего это требуется?

- Если говорить о причинах перестановок в администрации, то, скорее всего, они носят неформальный характер. Как правило, после президентских выборов мы чаще всего видим перестановки в правительстве как в основном институте власти, который отвечает за реализацию программ.

В Узбекистане, напротив, можно отметить, что правительство осталось без каких-либо перестановок, а в администрации президента, которая всегда являлась закрытой структурой, произошли изменения. Произошла и персональная, и структурная перестройка.

Можно предположить, что прежний состав администрации не справился с возложенными задачами. Поэтому было принято решение оптимизировать структуру под задачи для нового президентского срока.

- При этом новая иерархия в АП остается не до конца понятной. Кто в ней будет играть руководящую роль?

- Мы видим, что структура становится не в полной мере вертикальной, как это было ранее, когда руководитель администрации являлся фактически вторым человеком по значимости, а все департаменты и иные подразделения работали под его руководством.

Исходя из новой структуры, нет конкретной фигуры, на которой бы замыкалась вертикаль власти. Она выстроена таким образом, что все советники и помощники подчиняются непосредственно президенту. Это потребует от Шавката Мирзиеева погружения в каждую из сфер. Это несколько усложняет процесс, но переводит деятельность в так называемый "ручной режим", когда президент несет ответственность за каждое направление деятельности администрации.

Ряд аналитиков предполагает, что ведущую роль в администрации будет играть первый помощник президента, однако не совсем понятно, как это будет реализовано на практике.

- В новой структуре никак не прописаны должностные полномочия и сфера ответственности помощника по особым поручениям. На эту должность назначили Сардора Умурзакова, бывшего главу АП. Для него новая должность является скорее повышением или понижением?

- Действительно, полученная им должность, согласно новой структуре, не имеет за собой какого-либо серьезного направления и ответственного участка, который бы он курировал. Можно предположить, что изменения вызваны личными просчетами Сардора Умурзакова.

Скорее всего, президент чем-то недоволен в его деятельности и лишил его должности руководителя, при этом не дав какого-то серьезного фронта работы. Можно говорить о серьезном снижении его влияния. Более того, часть его команды была попросту уволена.

- Согласно новым ротациям, Саида Мирзиеева назначена на пост помощника президента. Как Вы оцениваете ее карьерные перспективы в будущем?

- Мы действительно можем видеть, что она получила значимую должность. С другой стороны, слухи о том, что она заменит Сардора Умурзакова и возглавит администрацию, не оправдались. Ее влияние заметно увеличивается, особенно учитывая личный фактор. Если говорить о перспективах, то вопросы остаются.

Как показывает опыт соседних государств, и Узбекистан здесь не исключение, гендерные вопросы влияют на выбор преемников. На сегодняшний день сложно представить, что дочь президента может стать президентом.

Кроме того, имеется негативный опыт первого президента, когда его дочь Гульнара Каримова играла слишком значимую и скандальную роль, что вызывало отторжение в системе. Саида Мирзиеева является гораздо более встроенным и командным игроком.

В любом случае этот вопрос будет находиться под пристальным вниманием общественности и политических сил Узбекистана. На нынешнем этапе сложно говорить о том, что дочь президента имеет четкие перспективы в руководстве. С другой стороны, ее участие в публичной политике становится все более активным, а выступления по проблематике гендерного равенства хорошо вписываются в западную повестку. Поэтому можно говорить о том, что определенная оценка перспектив на данный момент ведется.

Тимур Альмуков
31 авг. 23

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Источник - ia-centr.ru
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