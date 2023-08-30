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Память жертв репрессий в Узбекистане увековечат в махаллях, где они жили
00:36 01.09.2023

На домах жертв репрессированных в советский период, а также в школах будут устанавливать памятные таблички с их именами. В памятные дни необходимо посещать их дома, сказал президент Шавкат Мирзиеев. "Их жизнь полна героизма. Мы должны изучать ее и доводить до молодежи", - добавил он.



На Аллее "Шахидлар хотираси" в Ташкенте состоялась церемония поминовения жертв репрессий, в ней принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщила пресс-служба главы государства.

Были прочитаны суры из Корана и дуа в память об ушедших, подан поминальный плов.

"Во время тоталитарного строя тысячи людей в нашей стране были подвергнуты репрессиям. Семьи были разрушены, а дети остались сиротами. В одних только 1937−1938 годах, когда репрессии приобрели наибольший масштаб, были расстреляны около 7000 наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Расстрелы приводились в исполнение на месте, где сейчас стоит нынешняя аллея. В годы независимости здесь был создан музей Памяти жертв репрессий, его филиалы музея открыты в Каракалпакстане и областях. Сейчас в музее организована выставка, посвященная деятелям просвещения Туркестана.

У символического надгробия на аллее также состоялось чтение Корана. Отмечалось, что в период 1937-1953 годов в Узбекистане были репрессированы 100 тысяч человек, из них 13 тысяч были расстреляны.

"В 80-х годах прошлого века еще тысячи наших соотечественников пострадали от несправедливости. Под лживыми обвинениями, ставшими основой для так называемых „хлопкового дела", „узбекского дела", были подвергнуты следствию 40 тысяч жителей республики, 5000 привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что особое сожаление вызывают политические репрессии в отношении Шарафа Рашидова, на протяжении 25 лет возглавлявшего Узбекистан, которые были развернуты после его смерти.

Президент также отметил работу по изучению жизни джадидов, увековечиванию памяти тех, кто был несправедливо репрессирован.

"Мы делаем многое, чтобы восстановить справедливость. Были образованы комиссии с участием ученых-историков, изучаются архивные документы. За последние два года Верховный суд Узбекистана реабилитировал более 850, а в этом году - еще 240 наших соотечественников. Мы не должны останавливать эти исследования. Наш народ должен знать правду", - сказал Шавкат Мирзиеев.

В Каракалпакстане, областях и Ташкенте подготовлены Книги памяти, в которые включены сведения об около 40 тысячах соотечественников. Эти сборники будут изданы в скором времени.

Президент отметил, что вместе с тем необходимо увековечить память жертв репрессий непосредственно в махаллях, в которых они жили.

"Да, организованы музеи, выходят книги, продолжается реабилитация. Но мы не должны останавливаться на этом. Думаю, будет всесторонне правильно, если мы установим таблички с именами там, где родились жертвы репрессий и где сейчас живут их потомки, в школах. Более того, именно в такие памятные дни необходимо посещать их дома. Мы же навещаем участников войны, почему же не вспоминаем жертв репрессий?! Ведь и их жизнь полна героизма. Мы должны изучать ее, пропагандировать, доводить до молодежи", - сказал глава государства.

Источник - Газета.uz
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