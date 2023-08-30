Память жертв репрессий в Узбекистане увековечат в махаллях, где они жили

00:36 01.09.2023

На домах жертв репрессированных в советский период, а также в школах будут устанавливать памятные таблички с их именами. В памятные дни необходимо посещать их дома, сказал президент Шавкат Мирзиеев. "Их жизнь полна героизма. Мы должны изучать ее и доводить до молодежи", - добавил он.



