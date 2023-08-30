Морские ворота Казахстана: проблемы и перспективы порта Актау

00:42 01.09.2023

Нарастающее противостояние между глобальными центрами силы вынуждает страны Центральной Азии искать альтернативу сложившимся логистическим маршрутам. Казахстан активно вкладывает деньги в один из ключевых портов страны – Актау на Каспии. Астана рассчитывает на серьезное увеличение грузопотока через морские ворота республики. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



Порты Актау и Курык, предоставляющие грузоотправителям выход на мировой рынок, – важные элементы разветвленной сети мультимодальных перевозок Казахстана.



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Перспективы водного транспорта Казахстана в развитии экспортно-импортных и транзитных перевозок связаны в основном с морским торговым портом Актау, который в целом способен удовлетворить потребности клиентов в безопасной и оперативной обработке любых видов грузов, включая контейнеры, зерновые грузы, нефтепродукты и другие генеральные и навалочные грузы.



Порт Актау играет важную роль в развитии экономики страны, так как через него проходят основные потоки экспортно-импортных и транзитных грузов как в направлении Прикаспийских стран, так и стран дальнего зарубежья.



Порт активно развивается: построен паромный комплекс, расширена пропускная способность (построены три сухогрузных терминала на территории Актауского северного морского терминала).



История порта Актау



Порт Актау построен в 1963 году для поддержки развития урановой промышленности и нефтяных месторождений Мангышлакского региона.



До распада Советского Союза морской порт Актау являлся внутренним портом. В начале 1980-х годов объем перевалки нефти составлял около 7 млн тонн в год. Перевозка сухих грузов не превышала 300 тыс. тонн в год и состояла в основном из грузов местного значения (соль, ракушеблоки, уголь. – Прим. Ia-centr.ru).



На протяжении десятка лет основу грузовой базы порта Актау составляли генеральные и наливные грузы: нефть и нефтепродукты, металл, зерно, паромные и другие грузы.



До 2010 года объем перевалки различных видов грузов составлял около 13 млн тонн. Основной объем (10–11 млн тонн) составляла нефть. Задействованная производственная мощность порта достигла тогда своих проектных рубежей.



Вся производственная инфраструктура порта была ориентирована на отправку нефтеналивных грузов и генеральных – зерна и металла. Контейнерные грузы в незначительных объемах отправлялись паромами.



К примеру, в 2006 году в Актау была перевалена всего лишь 1000 контейнеров, что чрезвычайно мало по международным стандартам. Почти все контейнеры прибывали из Ирана на сухогрузах, курсирующих не по расписанию, которые эксплуатировались компанией "Хазар Шиппинг", являющейся дочерней компанией Иранской национальной судоходной компании (IRISL). Основным грузом, отправляемым на юг, была сталь.



В северном направлении суда перевозили стройматериалы, оборудование для нефтедобывающей промышленности и потребительские товары, которые частично перевозились в контейнерах. Пунктом отправления этих товаров был Дубай или иранский порт Бандар Аббас, откуда на автотранспорте они перевозились через Иран в каспийские порты Амирабад, Анзали и Ноуршар, а затем на паромах – в Актау.



Почти все контейнеры, перевозимые в южном направлении, шли порожними. Разница между объемами ввозимых и вывозимых грузов говорит о том, что большинство контейнеров не возвращалось, то есть торговля велась с использованием безвозвратной тары.



В 2010 году объем контейнерных перевозок вырос в три раза – через Актау пошел транзит невоенных грузов антитеррористической коалиции в Афганистан. Количество перевезенных контейнеров в 2010 году составило 9332 единицы, большая часть из них была отправлена в Афганистан – это строительные материалы, продукты питания. Постепенно шло увеличение контейнерооборота.



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Объемы перевозок через каспийские порты ограничены классической региональной торговой проблемой. Все основные Прикаспийские государства – Азербайджан, Иран и Россия - экспортируют только один главный продукт – нефть. Поэтому другим странам не нужен казахстанский экспорт. И наоборот, ни один из видов промышленных товаров и машин, которые необходимы Казахстану, не производится в Прикаспийских государствах.



Казахстан экспортирует их из Европы, Турции, России и Китая.



Другими словами, Казахстан ничего не экспортирует в Прикаспийские государства и ничего из них не импортирует. Поэтому торговля между Прикаспийскими странами имеет ограниченный характер.



В 2013 году акции АО "Актауский международный морской торговый порт" были переданы в доверительное управление АО "Национальной компании "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ). Для порта Актау это означало дополнительные средства на развитие.



Инвестиционные вливания необходимы, учитывая расширение нефтепровода КТК, после которого объемы транспортировки нефти через морпорт значительно сократились. Если 10 лет назад через порт переваливали 10–11 млн тонн нефти, то на сегодняшний день отправляется порядка 2,3 млн тонн плюс 150 тыс. тонн нефтепродуктов.



С 2011 по 2020 год грузооборот порта Актау постепенно снижался. По состоянию на 2020 год загруженность порта составила 20 %.



Причин спада было несколько: пандемия (карантинное снижение объема грузоперевозок на 10 % по сравнению с 2019 годом), внутренние ограничения, введенные казахстанским правительством на импорт цемента из третьих стран. Но основная проблема была в санкциях, наложенных США на Иран, который до 2018 года являлся одним из основных партнеров Казахстана по каспийским грузоперевозкам. При этом ранее доля данных грузов составляла до 86 % от среднегодового объема перевалки.



Как отметил руководитель морпорта Абай Турикпенбаев, в постпандемический период в порту Актау проводили работу по диверсификации номенклатуры грузовой базы с предоставлением новых видов портового сервиса.



"В январе 2021 года в порту Актау была обработана первая партия груза – медные катоды, прибывшая в крытых вагонах для дальнейшей перетарки в контейнеры. Это стало реализацией одной из стратегических инициатив порта Актау по становлению логистическим хабом для стран Центральной Азии, где груз может менять вид транспорта", – отметил Абай Турикпенбаев.



Перезагрузка порта Актау



В последние годы наряду с диверсификацией грузопотоков и многовекторным развитием маршрутов перево­зок портом Актау уделяется большое внимание развитию транзита, преимущественно из Китая в Европу и в двустороннем сообщении на маршруте уральские регионы России – страны Персидского залива.



Портовики работают над диверсификацией грузовой базы, увеличением контейнеропотока и переориентацией части экспортных грузов на транскаспийские маршруты. В частности, один из основных трансконтинентальных транспортных маршрутов, в котором порт является важным морским звеном мультимодальных перевозок, – Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).



Для развития логистического климата в регионе на базе порта Актау предполагается создать контейнерный хаб.



Управляющий по коммерции порта Актау Мартин Воетман считает, что для расширения мощностей порта необходимо использовать перевозку грузов контейнерами. По его словам, с открытием маршрута ТМТМ объем этих перевозок увеличился, однако потенциал коридора использован еще не в полной мере.



"Необходимо решить вопрос с дефицитом 20-футовых контейнеров и фитинговых платформ. Их нехватка может замедлить развитие контейнерных перевозок в Казахстане. Будущее - за контейнеризацией", – отметил он.



Резкое увеличение контейнерного грузопотока на Транскаспийском международном транспортном маршруте, отмечаемое с апреля прошлого года, выявило ряд инфраструктурных и регуляторных ограничений как в казахстанском, так и транскавказском сегментах ТМТМ.



Среди проблем - низкий уровень цифровизации, недостаточная адаптированность транспортной инфраструктуры к изменяющейся структуре грузопотока.



Сегодня ведутся работы по повышению пропускной способности ТМТМ, что даст возможность переориентировать грузопотоки с альтернативных транзитных маршрутов на казахстанский сегмент ТМТМ.



По прогнозам, к 2030 году ежегодный грузооборот через ТМТМ может вырасти в 10 раз и составить до 20 млн тонн, в том числе включая контейнерные перевозки до 2 млн ДФЭ.



Для решения задачи потребуется переориентировать на ТМТМ от 3 до 20 % ежегодного объема транзитных грузов, следующих сейчас по направлению Восток – Запад через альтернативные транзитные маршруты.



Для этих целей в порту Актау инициирована реализация проектов, направленных на расширение пропускной способности порта. Среди них проект создания контейнерного хаба на базе специальной экономической зоны "Морпорт Актау", который улучшит транспортную связанность на маршруте ТМТМ.



В 2023 году порт Актау включен в состав специальной экономической зоны. В теории это может привлечь передовые логистические компании, обеспечить развитие портовой инфраструктуры, расширить спектр и повысить качество портовых услуг.



Автор: Наталья Бутырина