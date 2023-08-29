Сколько стоит свобода слова? Как в США формируют "мнение истеблишмента" за счет его же кошелька

06:08 01.09.2023 Елена Пустовойтова

29.08.2023

Сколько стоит свобода слова?

Полная, ничем и никем не ограниченная и никакому принуждению не подверженная западная свобода слова колышется над миром красивым маревом, которое прикрывает абсолютную зависимость любого "слова" от оплачивающего его кошелька.



Ставшее обязательным для западных СМИ обвинение российской (равно как и китайской, сирийской, иракской и еще многой другой) прессы в ангажированности правительством и потому не способной донести до своих читателей и зрителей "правду" опирается на истертое до ветоши представление об американской свободе слова, в которую многие верят еще и сейчас. Если стряхнуть с этой формулы пыль, то она должна выглядеть в точности как первая поправка к американской конституции: "Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб". Конгресс и не издает.



Не вступая в дискуссию о том, насколько западная формула свободы слова жизнеспособна, посмотрим, что она представляет собой сейчас. Несвобода российской прессы на ее фоне должна была бы выглядеть как муравей перед статуей Свободы на острове Либерти в Верхней Нью-Йоркской бухте, но вот, как иллюстрирует ее американский Information Clearing House: "Американские эксперты с громкими именами, связанные с организациями академического толка, сегодня волнуют сердца и формируют умы в прессе, как внутри страны, так и за рубежом, в пользу бесконечного конфликта на Украине. Почему? Угадайте, какой благодетель с глубокими карманами скрывается под этой поверхностью?".



Уже только одна постановка такого вопроса может считаться крамольной в США.



Теперь уже хорошо известно, как во время войны в Ираке Пентагон поддерживал отставных генералов, которые выступали на телевидении и радио в качестве "военных аналитиков" для рекламирования планов администрации Буша в Персидском заливе.



Выглядит смешно – все равно, что дискутировать с клоуном Рональдом, рекламным персонажем компании McDonald’s, по поводу недостатков бигмаков. "Теперь генералов заменили эксперты из "мозговых центров", которые больше похожи на прачечные самообслуживания для застирывания следов особых интересов, – считает автор статьи Рэйчел Марсден (Rachel Marsden). – Мне ли не знать? Раньше я была директором одного из них".



Она вспоминает, как каждую среду высокопоставленные деятели администрации Буша приходили к ним в офис в Вашингтоне, чтобы изложить свои основные пункты повестки дня на неделю, требуя продвижения их среди широкой общественности. Экспертов аналитического центра нанимали по результатам проверки на "политических лакмусовых бумажках", чтобы убедиться, что их взгляды совпадают со взглядами организации. Когда они больше не совпадают, вас либо увольняют, либо вы сами уходите".



Все было и есть до смешного просто: приходят доноры, многие из них известные миллионеры и миллиардеры, движимыми страстью к решению определенных вопросов определенным образом, и прямо просят об этом в обмен на открытие их кошельков. В некоторых случаях в аналитических центрах создается целый проект или отдел, который полностью финансируется одним донором. "Это богатые, влиятельные люди, как правило, имеющие политические или инвестиционные интересы, которым было выгодно формировать мнение истеблишмента в свою пользу, и они хотели сделать это, не оставляя никаких следов. А что может быть лучше для этого, чем прикрыть свою корысть блестящим налетом авторитетного эксперта?" – спрашивает Information Clearing House. И если в свое время генералы во время войны в Ираке использовались как кувалды в пробивании интересов военно-промышленного комплекса, то новые глашатаи бесконечного вооруженного конфликта на Украине в подавляющем большинстве действуют тоньше.



Исследование показало, что 50 ведущих американских аналитических центров получили более миллиарда долларов от правительства США и его оборонных подрядчиков и производителей, включая крупнейших бенефициаров, производителей оружия для Украины.



Кто они конкретно? Основными получателями этого финансирования стали Атлантический совет, Фонд Германа Маршалла в Соединенных Штатах, Институт Брукингса, фонд "Наследие", Центр стратегических и международных исследований, фонд "Новая Америка", корпорация RAND, Центр новой американской безопасности, Совет по международным отношениям и Центр Стимсона. Вот эти-то "голоса" и напевают обывателям в Европе и США новый "drang nach osten" под шуршащие в их кошельки миллиарды долларов и евро. Фонд "Наследие, к примеру, самый ярый интервенционист, Атлантический совет и Германский фонд Маршалла под украинский шумок эффективно накачивают силу НАТО. И то, что в корпорации RAND, к примеру, работают не только "попугаи", озвучивающие чужие голоса, а и системные аналитики и ученые, специализирующиеся в области космоса и вычислительной техники лишь помогает поднять цену на услуги.



В июньском анализе освещения в СМИ военного вмешательства США на Украине Института ответственного государственного управления Куинси приведен такой факт: в 85% случаев подготовки анализа ситуации на Украине аналитические центры получали "финансовую поддержку оборонной промышленности США".



А если это так, то перед нами самый настоящий экспертный сговор для убеждения американских налогоплательщиков продолжать наводнять Украину оружием и вслепую прикрывать высокодоходный бизнес кучки актеров, поддерживаемых Пентагоном, подпевающих друг другу о необходимости победы над Россией. Они действуют точно так же, как ученые–климатологи, превратившие изменение климата в бесконечное финансирование и вечное оправдание своего существования, всеми правдами и неправдами защищая свою дойную корову.



Вспомните, как стремительно западные эксперты набрасываются на аналитику и информацию того же RT – его поддерживает правительство России! Надо быть совсем ограниченным, чтобы не знать, что RT официальное издание России, тут нет никаких проблем с прозрачностью.



По данным Института Куинси, около трети ведущих аналитических центров по внешней политике не раскрывают информацию о финансировании из Пентагона. Такие эксперты легко переходят на государственные должности, где воплощают в политике то, к чему их приучил кошелек заказчика. Почему это не волнует американцев? Согласитесь, трудно назвать протестом несколько десятков человек у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 6 августа, призывающих прекратить вооружать Украину, начать переговоры без предварительных условий и как можно скорее распустить НАТО. Потому что, по подсчетам Heritage Foundation, поддержка Украины обошлась каждой семье в США пока всего только в 900 долларов, пишет The Daily Signal. И только когда их американский кошелек пострадает многократно больше, многократно больше станет и понимание того, что гонорары аналитиков "войны до последнего украинца" и более 60 миллиардов долларов Киеву, уже выделенных на эту войну, – оплачивать самим американцам. И на улицах уже будет совсем другая "музыка". Источник - stoletie.ru

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