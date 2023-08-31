Деградация политического руководства Евросоюза, похоже, достигла апогея, - Игорь Веремеев

06:09 01.09.2023 ЕС: Рыба гниет с головы

Деградация политического руководства Евросоюза, похоже, достигла апогея

Игорь Веремеев

31.08.2023



Рыба гниет с головы. Об этом свидетельствует стремительная деградация политического руководства охваченного кризисом Евросоюза, о чем уже открыто пишут даже ведущие западные СМИ. Все чаще политики ЕС становятся с их стороны объектами жесткой критики и иронических насмешек. Так, недавно влиятельная американская газета Politicо иронично назвала главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, анализируя его явно провальную деятельность на этом посту, "высоким представителем ЕС по вопросам ошибок".



"За почти четыре года своего пребывания на посту главы внешнеполитического ведомства Еврокомиссии, - написало издание, - Жозеп Боррель оставил за собой след дипломатического хаоса: ошибки в Москве, в том числе в общении с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, оплошности в Брюсселе и ляпы в Twitter*", - говорится в публикации.



Среди самых серьезных оплошностей авторы статьи перечислили публичное раскрытие прессе секретных планов о поставках истребителей Украине, которое вызвало возмущение официальных лиц ЕС, публикацию конфиденциальных документов в Twitter*, а также заявления, расцененные как расистские и сексистские. В частности, Боррель в одном из своих выступлений назвал Европу "цветущим садом", а весь остальной мир за пределами ЕС "джунглями", а также заявил, что доволен тем, что испанские футболистки учатся играть в футбол так же, как мужчины.



С едким сарказмом отозвался о Борреле зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, презрительно назвав Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой". Об этом он написал на личной странице в социальной сети во ВКонтакте.



"Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц). А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель", - пошутил Медведев. Политик назвал Борреля "большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии".



Как известно, Боррель заявил, что в случае мнимой ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. По его словам, Евросоюз отказался от идеи вступаться за Украину в возможном ядерном конфликте с Россией. Европа гарантирует мощный неядерный ответ в случае подобной атаки, который приведет к уничтожению российской армии, объявил Боррель, как видно, не понимая, что городит откровенную чепуху. Поскольку в случае ядерного конфликта с Россией в Европе просто будет некому какой-либо ответ гарантировать.



Дошел Боррель и до откровенного, неприемлемого в дипломатической практике хамства, когда вслед за украинскими СМИ и журналистами повторил высказывание о том, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН будто бы "подходит для Дня дурака". В ответ на это Дмитрий Медведев иронично и метко заметил в Твиттере, что Боррелль в этом вопросе известный специалист.



Как известно, нынешний глава дипломатии ЕС - сын булочника. Родился Боррель 24 апреля 1947 года в испанской деревне Побла-де-Сегур, где его отцу принадлежала небольшая пекарня. Отец искренне считал, что образование только вредит и сын должен овладеть семейным ремеслом. Поэтому Боррелю приходилось уже в ранней юности развозить на ослике по соседним поселкам испеченный отцом хлеб. И для всех было бы хорошо, если бы он с ослика так и не слезал и продолжал бы развозить свежие булки испанским крестьянам. Но нет, шустрый Боррель отправился в Барселону изучать бухгалтерский учет, а потом вдруг, ни с того, ни с сего, занялся аэрокосмической инженерией в Мадридском политехническом университете. Затем вдруг новый кульбит - он поселился в кибуце в Израиле, где все-таки провел время не без пользы - встретил там свою будущую жену Каролину Майер. В 1972-1981 годах Боррель совершил еще один пируэт - стал работать инженером в национальной нефтяной компании Испании.



Но в итоге ударился в политику и вступил в Социалистическую партию. В 1979 году стал главой финансового департамента регионального правительства Мадрида, а в 1982 году получил пост министра финансов в новом правительстве ИСРП Фелипе Гонсалеса.



Так, шаг за шагом, нигде себя особо не проявив, но зато вполне овладев искусством бюрократических интриг в политике, Борель очутился в итоге на нынешнем высоком посту в ЕС.



Но и там его ждал провал за провалом. Прежде всего, Борель фактически уничтожил возможности диалога ЕС с Россией, выступая не как профессиональный дипломат, а как оголтелый и наглый русофоб. В мае 2019 года в интервью изданию El Periódico Жозеп Боррель назвал Россию старым "врагом Европы": "Наш старый враг, Россия, снова говорит: „Я здесь". И снова представляет угрозу". Это заявление вызвало, конечно, возмущение МИДа РФ.



В результате его визит в Москву в феврале 2021 года, когда он вдруг вознамерился обсудить дело провокатора Алексея Навального* в пакете с отношениями России и ЕС, обернулся, как писали СМИ, катастрофическим провалом.



Но Боррель не унимался, продолжая упорно разрушать отношения с Москвой. Так, в интервью немецкой газете Welt заявил, что требования России о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток являются "совершенно неприемлемыми, особенно в отношении Украины". По его мнению, требования о гарантиях безопасности являются "чисто российской повесткой дня".



А когда началась СВО на Украине, Боррель вообще сбросил фрак дипломата и начал выступать с воинственными речами. В апреле 2022 года он опубликовал в Твиттере* заявление о том, что война между Россией и Украиной "будет выиграна на поле боя".



"Есть лишь два слова, характеризующие российскую агрессию против Украины: провал и ужас", - объявил Борель. А затем в интервью Financial Times сказал, что ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы покрыть расходы на восстановление Украины после войны. В своем русофобском азарте этот руководитель внешней политики ЕС договорился до того, что призвал ввести санкции даже против Патриарха Кирилла, выразив сожаление о том, что Патриарх был исключен из итогового списка подсанкционных лиц в рамках шестого пакета санкций против России.



Любопытно, что в американской Википедии в списке наград Борреля фигурирует всего лишь один орден - украинский орден "За заслуги" І степени, выданный ему в августе 2022 года "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире". И надо сказать, что он получил его по заслугам - Боррель и в самом деле внес весомый вклад в дело помощи нацистскому режиму Киева, назойливо подстрекая европейские государства на накачивание его оружием и науськивая на Россию.



Ничем не лучше Борреля выглядит и Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии. Как пишет британское издание Spiked, "едва ли можно себе представить худшего лидера, чем фон дер Ляйен - особенно сейчас, когда на Украине развернулись военные действия, а перед альянсом встали серьезнейшие проблемы за все 73 года его существования".



Вспомните, - продолжает издание, - как она рулила ЕС. В председательское кресло ее усадили в 2019 году, не спросив европейских граждан - никто ее не выбирал. А кандидатом она была исключительно невпечатляющим. Некоторые даже утверждают, что именно за это ее и выбрали. "Когда лидеры ЕС выбрали фон дер Ляйен, …они сознательно забраковали кандидатов опытных, харизматичных и хитрых", - говорится в статье Bloomberg. Судя по всему, Европейский совет хотел податливого лидера, которым не составит труда помыкать. И хотя она была единственным кандидатом, ее поддержали шатким большинством всего в девять голосов".



"Депутатский скепсис оправдался, - отмечает Spiked. - Ее некомпетентность оказалась попросту вопиющей, стоило ей столкнуться с первой серьезной проблемой на посту председателя - пандемией коронавируса в 2020 и 2021 годах. Хотя фон дер Ляйен и бахвалилась, что взяла программу вакцинации ЕС "под личную ответственность", по внедрению препаратов блок прискорбным образом отстал от остального мира. При этом еврокомиссары, госслужащие и другие чиновники ругали ее руководство не стесняясь".



Но руководители европейских структур отличаются не только своими нелепыми высказываниями и провалами в работе, но и "подвигами" на ниве банальной коррупции. Так, в прошлом году в Брюсселе была арестована вице-председатель Европарламента гречанка Ева Кайли.



Вместе с ней повязали также бывшего депутата ЕП, итальянца Антонио Панчери и генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини. Всех их обвинили в коррупции, связанной с организацией и проведением в Катаре чемпионата мира по футболу.



Оказалось, что арестованные в обмен на взятки способствовали тому, чтобы в нарушение правил именно Катар принял престижное состязание; также они осуществляли влияние на других депутатов и, как следствие, на политику Евросоюза в отношении Катара. Сообщается, что в доме Панчери был найден чемодан, в котором лежали 500 000 евро наличными.



Но что касается коррупции в ЕС, то дело Кайли - лишь "цветочки". Как признала недавно Европейская комиссия, размах коррупции во всех 28 странах Евросоюза "поражает воображение" и обходится экономике ЕС ежегодно в 120 млрд евро. Европейский комиссар по внутренней политике Сесилия Мальстрем опубликовала статью в шведской газете Goeteborgs-Posten, в которой отметила, что коррупция подрывает доверие к демократическим институтам, лишает финансовых ресурсов легальную экономику и помогает организованной преступности.



Представляя доклад, Сесилия Мальстрем отметила, что если прислушаться к политическим дебатам в разных странах Евросоюза, то создается впечатление, что коррупция является проблемой других стран, что взятки получают политики, бизнесмены и чиновники исключительно где-то за рубежом. На самом деле это - проблема всего Европейского союза, отметила еврокомиссар.



По ее словам, коррупция затрагивает все страны ЕС, но в разных странах принимает различные формы. И, добавим, - как показал пример с Евой Кайли, затрагивает и руководство ЕС.



Кстати, и саму главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заподозрили в коррупции. В частности, в лоббировании интересов американской фармацевтической компании Pfizer, о чем уже писало "Столетие".



Но в чем же главная причина такой деградации руководства Евросоюза? Как объясняет на страницах испанской газеты Publico профессор университета в Севилье Хуан Антонио Лопес, она заключается, прежде всего, в том, что Европа практически превращается в марионетку в руках Соединенных Штатов.



И очень могущественные лобби, которые продвигают свои интересы, фактически диктуют свои решения, в том числе и для Европейского центрального банка, который управляется представителями частного капитала. А также для европейских лидеров, которые сами "либо не знают, что такое представительная демократия, либо не верят в нее", говорится в статье.



Соединенные Штаты смогли подцепить на крючок элиту, которая сегодня управляет государствами Европы, сказал ИА SM-News российский политтехнолог Алексей Игнатов.



"Достаточно посмотреть, как действовали США с середины прошлого века в разных странах Европы и Азии. Они подкупали элиту. Чем? Возможностью купить недвижимость в Штатах, получить счета в американских банках, призрачной возможностью "приобщится к американской жизни". Люди становятся полностью управляемыми извне, когда их активы лежат в другом государстве", - отметил Игнатов.



На примере Европы можно очень хорошо это наблюдать. Элита Франции, Испании, Италии и, в первую очередь, Германии полностью сдали национальные интересы своих стран, поддерживая Соединенные Штаты в борьбе с Россией, что для их населения совершенно невыгодно. Почему они это сделали? А потому что вся их элита ориентирована на США. Их деньги лежат в американских банках. Как например, у Шольца. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон - ставленник международных финансовых структур. У него все деньги находятся в Америке. Зеленский тоже держит все средства в США. Когда несчастная Украина закончится, он просто уедет в Штаты, ему будет наплевать, что станет со страной. Иностранные финансовые инструменты - деньги, карты, имущество - хороший рычаг давления на элиту, отмечает Игнатов.



Таким образом, совершенно неважно, кем на самом деле являются лидеры ЕС, "обиженной ливерной колбасой" или "увядшей капустой". Главное, чтобы они исполняли то, что им диктуют из-за океана. Источник - stoletie.ru

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