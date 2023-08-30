Подмосковные мигрантские анклавы. Кому нужны эти гетто?

06:44 01.09.2023 ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ



"УГРОЖАЮТ ДЕТЯМ, НАСИЛУЮТ ЖЕНЩИН": РЕЗИДЕНЦИЮ СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ ЗАНЯЛИ МИГРАНТЫ

Вслед за Котельниками мигранты оккупировали еще один населенный пункт в Подмосковье. Жители Люберецкого района жалуются на бездействие полиции: "Азиаты пристают к детям, торгуют наркотиками". Последней каплей стало нападение на спортсменку, которую приезжий "специалист" изнасиловал на лавочке в парке. Люди записали обращение к главе местной администрации. Но реакции нет. Об этом читайте в материале Царьграда.



В поселке Малаховка живет более 25 тысяч человек. Он принадлежит к числу известных "стародачных поселков", в которых находятся резиденции советской элиты – академиков, генералов, высшего партийного руководства, деятелей балета, театра и литературы. И вот это историческое элитное место Московской области превратилось в рассадник мигрантского беспредела.



Самое жуткое место – парк

Начнем с того, что в местном парке "Малаховское озеро" 11 августа пьяный приезжий изнасиловал женщину, которая ранним утром после пробежки решила искупаться. Причем это преступление, как утверждают жители, теперь пытаются замять.



Интересно, если бы мигрант насиловал не простую спортсменку, а дочь или жену чиновников, которые пытались замести этот случай под ковер, эти чинуши придерживались бы такой же позиции?



– задаются вопросом в комментариях под постом.



После этого изнасилования в Малаховке было совершено еще несколько нападений на девушек (в такси, в подъезде и снова в парке), но попытки оказались, к счастью, безуспешными.



У меня две молодые дочери, и я очень беспокоюсь, что в парке теперь стало опасно ходить. К ним среди белого дня не раз приставали мигранты, предлагали пиво. Ведут себя крайне разнузданно, они нас не уважают и считают доступными,



– пожаловалась жительница Малаховки в видеообращении.



ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МАЛАХОВКИ. ФОТО: СКРИНШОТ ТЕДЕГРАМ-КАНАЛ "МНОГОНАЦИОНАЛ"



Как видите, вчера еще тихий, поселок в 10 км к юго-востоку от Москвы стал опасен для проживания русских. Недавно здесь благоустроили парк, но местные жители гулять там боятся. Помимо агрессивных мигрантов, там часто не работает освещение.



Дошло до того, что в городском парке наркоман-азиат что-то принял днем прямо на виду у прохожих, и его начало трясти,



– делятся жители историями.



А еще жители пишут в соцсетях, что Малаховку превратили в большой наркопритон. Группы приезжих из стран Средней Азии поставили наркоторговлю на поток, закладчики без стеснения раскладывают зелье на газонах даже днем.



Детей страшно отпускать в школу

Досаждают приезжие "специалисты" в Малаховке и детям. Мигранты обустроили себе молельную комнату непосредственно в поселке, на Большом Кореневском шоссе, недалеко от местной гимназии № 46. После этого дорога к знаниям для школьников стала настоящим испытанием.



Возле молельни собираются толпы мигрантов, которые пристают не только к девочкам, но и к мальчикам. Родители попросту боятся отпускать детей в школу, а перед 1 сентября страхи только возрастают.



Причем "понаехавшие" в Малаховку мигранты ущемляют не только коренное православное население, но и местных мусульман, которые десятилетиями дружно живут бок о бок с русскими.



Мы очень уважаем мусульман. Честь и хвала тем из них, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Но наши коренные мусульмане даже не попали на молебен, который был организован в Малаховском парке на празднике Курбан-байрам. Автобусами привозили молящихся, по билетам их пропускали, а наших татар и азербайджанцев не пустили!



– поделились местные.



Фактически происходит разделение мусульман на "коренных", которые адаптированы к России и с уважением относятся к русской культуре, и приезжих, которые не хотят изучать ни наш язык, ни культуру.



РУССКИЕ ВСЕГДА ЛОЯЛЬНО ОТНОСИЛИСЬ К ЧУЖОЙ ВЕРЕ, ЕСЛИ ЭТО НЕ МЕШАЛО ИХ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. ФОТО: ЕРМАКОВ ДМИТРИЙ/АГЕНТСТВО "МОСКВА"



Кстати, автор поста с обращением жителей позже выложил на своей странице сообщение о том, что инцидент на Курбан-байрам якобы не подтвердился. Однако по большому счету сути это не меняет: местная власть довела поселок до того, что здесь, по словам местных, стало страшно ходить по улицам.



"Приезжает одна интеллигенция"

Как отмечают малаховцы, поселок всегда была многоконфессиональным. Рядом с православным кладбищем – иудейское. Местные общины жили в мире и дружбе, никогда не было разногласий. Но после того как сюда стали массово завозить мигрантов, которые выросли в постсоветское время, неграмотных, без знания наших обычаев, поселок превратился в рассадник криминала. Количество непрошеных гостей превысило ту критическую массу, которую жители Малаховки могли бы ассимилировать и "переварить".



Начальник местной миграционной службы на все жалобы отвечает, что в Малаховку приезжает "одна интеллигенция". Что свидетельствует либо о непонимании проблемы, либо о намеренном замалчивании,



– говорят в своем видеообращении жители.



Но политика умиротворения агрессора плодов пока не дает. Наоборот – плодит новые мигрантские преступления. "Интеллигенты" все больше наглеют и притесняют местных, вынуждая их продавать квартиры и уезжать, оставляя территорию приезжим.



НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ УЖЕ НАЧАЛИ ДУБЛИРОВАТЬ НАДПИСИ НА ЯЗЫК "ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ". СЛЕДУЮЩИМИ БУДУТ ТАБЛИЧКИ НА ДОМАХ И ВЫВЕСКИ МАГАЗИНОВ? ФОТО: СЕРГЕЙ ВЕДЯШКИН/АГЕНТСТВО "МОСКВА"



Они уедут – мечети останутся

Все это и вынудило людей снять обращение к главе Люберец Владимиру Волкову с просьбой оградить их от мигрантского беспредела. Для этого не требуется чего-то сверхъестественного. Во-первых, наладить постоянное освещение в общественных местах и поставить больше камер уличного видеонаблюдения.



Во-вторых, создать на территории Малаховского парка постоянно действующий опорный пункт полиции, который будет обеспечивать надлежащий правопорядок.



В-третьих, решить вопрос с молельной комнатой. Она должна быть выведена за территорию поселка, чтобы скопления мигрантов не мешали взрослым и детям. Для этих целей выделили кусок леса, но местные жители категорически против того, чтобы земли лесного фонда использовались для религиозных нужд. Люди хотят сохранить природу и требуют, чтобы место было выбрано с учетом их пожеланий.



Авторы обращения беспокоятся, что власти Люберец прислушаются к муфтию Московской области, который недавно сказал: в каждом муниципальном округе должна быть стационарная мечеть. Согласно переписи населения 2022 года, среди жителей Подмосковья мусульман всего 1,5%. Остальные – это мигранты, которые приезжают на заработки и потом уедут.



Поэтому прежде чем рассматривать вопрос о строительстве у нас стационарной мечети, нужно десять раз подумать. Они уедут – мечети останутся,



– призвали малаховцы.



Что с того ?

Главное требование жителей – рассмотреть вопрос о квотировании количества мигрантов, которые приезжают в Малаховку. Самая большая нагрузка от наплыва приезжих легла на ближайшее Подмосковье. И оно уже захлебывается. Помимо Котельников, страдает даже столица русского космоса: город Королев превратился в гетто, там квартал для ракетчиков отдали мигрантам.



Царьград уже рассказывал о ситуации, которая назрела в поселке Павлино в Балашихе, где русских кошмарят приезжие африканцы и азиаты. И вот очередной "фурункул" в Люберцах, который грозит прорваться в любой момент.



Когда мы готовили этот материал, стало известно, что СК России по Московской области начал проверку по поводу описанных фактов. Местные жители надеются, что после этого их требования будут услышаны и в администрации.



В Москве и Московской области уже начался процесс формирования добровольных дружин самообороны, во главе которых зачастую стоят военнослужащие с опытом боевых действий на СВО. Отряды собираются через мессенджеры. Вступают в них взрослые, заинтересованные в защите своих детей.



Недавно активисты "Русской общины" Красногорска помогли поймать 20-летнего гражданина Таджикистана, который в Подмосковном Нахабине ударил кулаком в лицо девушку за обтягивающие шорты. Не дожидаясь помощи властей и полиции, народ начал действовать. Но если при этом свое веское слово не скажут власти и полиция, то дело может кончиться плохо… Источник - tsargrad.tv

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