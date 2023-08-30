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Атака на "партию победы": смерть Пригожина поставила Россию под угрозу смуты
12:06 01.09.2023

Смерть Евгения Пригожина поставила Россию под угрозу смуты. Об атаке на "партию Победы" и вероятных последствиях утраты высказался Константин Малофеев. Он озвучил главную задачу после трагедии: "Если удастся избежать страшного сценария, мы добьемся Победы".

В отечественном Следственном комитете 27 августа подтвердили, что на борту разбившегося в Тверской области самолета Embraer Legacy 600 действительно находились основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и остальные восемь пассажиров, которые значились в списке, появившемся в СМИ почти сразу после трагедии.

29 августа в Петербурге состоялось прощание с Пригожиным, которое проходило в закрытом формате. Могила основателя "Вагнера" появилась на Пороховском кладбище.

Основатель "Вагнера", безусловно, был феноменом, и он навсегда войдет в историю нашей страны, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

О предпосылках и вероятных последствиях этой утраты в эфире передачи рассказал заместитель главы ВРНС, председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев.

"Я говорил ему"

Учредитель "Первого русского" заметил, что Пригожин, как и другие крупные игроки, имеющие непосредственное отношение к конфликту на Украине и цивилизационной битве с Западом, каждую секунду находился в ситуации боевых действий, даже когда не присутствовал на передовой физически:

Мы существуем в среде, когда убивает все: информация, пища, эпидемии, люди, которых подкупают через даркнет с помощью биткоинов, чтобы они заложили бомбу под машину. Ты можешь прямо сейчас не находиться на фронте или в пункте временной дислокации, о котором могут в любую минуту узнать вражеские наводчики, но ты все время находишься на войне, и Пригожин все время находился на войне. Могу сказать, что я говорил ему: не надо летать частными самолетами.

Чтобы решиться сбить самолет с пассажирами, иностранным спецслужбам требуется принять целую череду кровожадных, людоедских, нечеловеческих решений, которые запятнают людей на всех уровнях.

Все эти лица должны взять грех на душу. Один раз они это сделали. С малайзийским боингом. Но когда речь идет о частном самолете, где почти все люди являются прямыми противниками и оппонентами, решиться на преступление нашим врагам гораздо легче,
- подчеркнул Малофеев.

"Партия Победы" будет жить

Он также рассказал, что на днях к нему с вопросом обратился один иностранный журналист. Он поинтересовался, что же будет с "партией Победы" после смерти Пригожина.

Я ответил, что даже если из нас никого не останется, не останется патриотических лидеров и имен, которые известны, то все равно останется "партия Победы" на фронте. Останутся люди, которые не прекратят сражаться, пока мы не освободим Киев, пока террористическое государство Украина не прекратит свое никчемное существование,

- подчеркнул учредитель Царьграда.

Он добавил, что сейчас киевский режим держится исключительно за счет западных денег, оружия, разведданных. Как только этот поток иссякнет, конфликт немедленно закончится.

Украинский фронт сразу падет, и все прекратится. Нам жаль, что такое количество русских мужиков, воюющих с другой стороны, вынуждены сейчас погибать за ненужные им интересы Киева. Но мы не можем остановиться, иначе в таком случае война против России возобновится вновь, и в ней уже погибнет вся наша страна,
- констатировал Константин Малофеев.

Над Россией нависла угроза

Замглавы ВРНС добавил, что сейчас наша главная задача - не допустить внутренней смуты в стране, притом "ни под какими масками, ни под каким соусом и ни под какими самыми правдивыми предлогами":

Потому что только внутренняя смута может разрушить Россию и отодвинуть от нас или даже украсть нашу неминуемую Победу. Если же удастся избежать этого страшного сценария, то тогда мы, безусловно, добьемся этой Победы.

И люди нашего поколения будут отмечать День Победы и петь военные песни уже не только потому, что чтят память отцов и дедов, но и потому, что и сами заслужили воинские почести.

Поэтому дальше будет Победа. Сначала нас ждут тяжелые будни сражений, но в конце концов Победа будет за нами вне зависимости от того, жив ли Пригожин, и вне зависимости от того, доживем ли мы сами до Победы,
- заключил Малофеев.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693559160


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