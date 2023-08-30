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Европу ждут феодальные войны, - Дм.Евстафьев
12:07 01.09.2023

Европу ждут феодальные войны, Германия найдет спасение в возрождении ГДР – Евстафьев

Любовь Смирнова

Германия утратила положение экономического лидера Европы, минимум, на 20 лет, и ее шансы быть снова поделенной равны шансам раскола Польши. Чтобы это предотвратить, нужно возродить ГДР.

Такой прогноз в эфире "Крым 24" сделал кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Я не вижу никаких возможностей для возрождения Германии в качестве реальной геополитической силы в Европе в ближайшие лет 20. Там выжжено все. А самое главное, там выжигается экономика, там выжигается экономическая основа, на которой Германия могла бы возродиться. И в этом смысле, конечно, никакого пакта Лавров-Бербок, или у их последователей – быть не может. Уж скорее, мы договоримся с американцами о линии разграничения в Европе, чем с кем-то разговаривать в Германии", – подчеркнул он.

Говоря о перспективах раздела Польши, Евстафьев подчеркнул, что такая перспектива будет не только у поляков – Европу ждут феодальные войны.

"Теперь вернемся к нашим польским баранам. Ну в первый раз что ли? Кстати говоря, обращу внимание, у нас вот-вот должна быть опубликована с Межевичем большая аналитическая статья как раз про проект "междуморье", где мы говорим о том, что этот проект в действительности, что называется, оживление геополитических "зомби" XIX и первой половины XX века. Поляки думают искренне, что играть в историческую геополитику могут только они.

Я вам больше скажу – в историческую геополитику в Европе будут играть все, потому что больше играть будет не во что. Европа исключена из общемировых геополитических процессов. Поэтому Европу ждут феодальные войны. Конечно, на новом уровне. Хотя, помните средневековье? Наемные армии, шведские наемники, испанская пехота. Почему нет? Это вот ждет Европу", – отметил эксперт.

По его оценке, экономическая слабость Германии может толкнуть ее под раздел первой. И здесь шансом на спасение может стать возрождение ГДР.

"Что касается Польши, серьезно одну вещь скажу – Германия даже не понимает, каких демонов она разбудила в Польше своей слабостью. Потому что в действительности, если так рационально посмотреть, поляки, конечно, задираются на Россию, на Беларусь и так далее. Но Германию поляки бояться перестали. И вот, я и думаю, что раздел Польши сейчас, если говорить в теории вероятности, примерно равен разделу Германии. И единственный шанс у Германии сохраниться в будущем – это возродить ГДР. Как это сделать – это другой вопрос.

Но вообще ГДР ликвидировали очень криво, в том числе не приняли в Конституции Германии. И спор об этом опять начал выходить на первое полосы. Поэтому единственный шанс у Германии избежать раздела, с одной стороны Польшей, с другой – Францией, а с третьей стороны – Бельгией, это возрождать ГДР. Но только до этого в Германии никто не дойдет", – уверен Евстафьев.

"Фантазия, но вот с учетом всех остальных опций, которые лежат перед германским народом, который, знаете, как говорится, и "гитлеры" уходят и приходят, и "шольцы", и даже Бербок когда-нибудь уйдет, но из тех опций, которые будут лежать перед немецким народом, который все время остается, возрождение ГДР – это не самый маловероятный и уж точно не самый худший вариант", – заключил эксперт.

Источник - politnavigator.net
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