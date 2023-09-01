Переворот в Габоне: "второй фронт" против Франции? - Д.Нефедов

16:03 01.09.2023 01.09.2023 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Богатая природными ресурсами страна может стать очередным яблоком раздора



В то время, когда Нигер оказался на пороге интервенции со стороны некоторых соседей по ЭКОВАС, цепная реакция отторжения западного неоколониализма может охватить и другие части бывшей французской колониальной империи. 30 августа 2023 года группа высокопоставленных офицеров армии государства Габон заявила в эфире национального телевидения о смещении президента Али бен Бонго Ондимбы, находившего у власти с 2009 года. Переворот произошел почти сразу после объявления государственным официальным центром африканской страны о переизбрании президента на третий срок: по результатам выборов 26 августа было объявлено, что он набрал почти две трети голосов. Основной соперник Ондимбы – кандидат от объединенной оппозиции Альбер Ондо Осса – получил немногим менее трети. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении выборов и о несогласии с их результатами.



В Либревиле приветствуют свержение профранцузских властей



В Либревиле приветствуют свержение профранцузских властей



Семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживая тесные связи с Францией, напоминает Associated Press. В конце июня отстраненный ныне лидер встречался в Париже с президентом Эмманюэлем Макроном. "Мы положим конец существующему режиму", – заявляют военные, получившие поддержку со стороны оппозиционных прежним властям групп в столице и некоторых других районах страны. Согласно версии нового военного режима, "безответственная политика президента Габона приводит к ухудшению внутренних дел государства, которые напрямую влияют на обострение проблем в обществе". Объявлено об отмене выборов (похоже, отменяется сам институт выборов, гарантированный конституцией. – Прим. ред.) и о роспуске госучреждений. Границы Габона объявлены "временно закрытыми".



Новый лидер Брис Олиги Нгема пообещал, что страна будет соблюдать все взятые на себя обязательства на внутреннем и международном уровнях. Между тем, ранее сообщалось о намерении новых властей проанализировать внешнеполитические и внешнеэкономические соглашения Габона на предмет их соответствия национальным интересам. Можно предположить, что и пребывание Габона (со времени обретения независимости в 1960 г.) в зоне контролируемого Парижем центральноафриканского франка также подвергнется всестороннему изучению. Вопросы могут возникнуть и по части военно-политического сотрудничества с бывшей метрополией, поныне держащей в Габоне военные базы близ столицы (Либревиль) и в зоне главного габонского порта (Порт-Жантиль) общей численностью около 400 человек. Пока же большинство французских и других зарубежных компаний приостанавливают работу в стране.



Военные Габона, убравшие Али Бонго



Военные Габона, убравшие Али Бонго



В Кремле выразили "глубокую озабоченность событиями в Габоне", о чем сообщил СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что в Москве "внимательно наблюдают за событиями в этой стране". В Министерстве иностранных дел России также "сильно обеспокоены ситуацией в Габоне, следят за событиями в дружественной России стране и надеются на скорейшую стабилизацию ситуации", сообщила Мария Захарова, порекомендовав россиянам воздержаться от поездок в эту страну при отсутствии на то острой необходимости.



Ударная сила переворота – элита республиканской гвардии и преторианской (личной) гвардии президента при содействии полиции и погранвойск. В Париже незамедлительно осудили военный переворот и также внимательно следят за развитием ситуации в Габоне. По неофициальным данным, французским военным в стране пока приказано сохранять нейтралитет – видимо, в надежде на то, что рано или поздно все утрясется в нужном направлении.



Аналогичную тактику часто используют французские военные в других африканских бывших колониях, что позволяет Парижу удерживать там военные базы. В случае если оппозиция, даже пришедшая к власти, слабеет, французы не церемонятся с "наведением порядка", как это неоднократно было в Чаде, ЦАР, Кот-д`Ивуаре, Того и в том же Габоне.



Данные Министерств геологии СССР по Габону. К концу 2010-х гг. показатели увеличились более чем вдвое



Данные Министерств геологии СССР по Габону. К концу 2010-х гг. показатели увеличились более чем вдвое



Немаловажно, что, несмотря на небольшие размеры, Габон – наиболее ресурсоемкая страна бывшей французской Африки, входящая в 10 стран-лидеров континента по промышленным запасам нефти, золота, платины, драгоценных камней, урановой, железной, марганцевой руд, редкоземельных элементов, наиболее ценной тропической древесины. Исключая прибрежные (на 25 % сухопутные) нефтяные ресурсы, месторождения этих видов сырья, как и тропические леса, находятся внутри страны и/или вблизи границ с соседними странами. Разумеется, разработка и экспорт этих и других видов сырья, включая высокоценные красное (махагоновое) и кампешевое дерево, производство тропических и субтропических фруктов, какао-бобов, пальмового масла, де-юре или де-факто контролируются в основном французским бизнесом, акции которого пошли вниз. При этом минимум 60% объема совокупного экспорта означенных видов сырья (и его полуфабрикатов) издавна направляется во Францию. Уровень же внутренней переработки упомянутых ресурсов в самом Габоне до сих пор едва превышает 15%, и неудивительно, что значительная часть населения богатейшей страны находится на грани или за гранью нищеты.



зоны западно- и центральноафриканского франков



Зоны западно- и центральноафриканского франков



С военных баз Франции нередко патрулируется добыча урана в основном урановом районе Габона – Моанда (вблизи границы с бывшими французскими Камеруном и Конго). Периодически "посещают" французские военные и другие ресурсные районы страны. Следуя собственным интересам, в Париже вплоть до 1968 г. поддерживали сохранение колониального режима Испании в Экваториальной Гвинее (ЭГ), географически окруженной Габоном и Камеруном, поскольку этот режим косвенно укреплял позиции Парижа в Центральной Африке. Характерно, что сразу после ухода Мадрида из ЭГ, стремясь нивелировать набиравшее силу советское влияние, во Франции разработали программу военно-политического реагирования на внутри- и внешнеполитические тенденции в бывших колониях. И это при том, что Советский Союз избегал вмешательства во внутренние дела государств, являвшихся опорой присутствия Франции на континенте – Габона, Кот-д`Ивуара, Сенегала, Того, Чада, ЦАР, Камеруна. Даже странам "просоветской" ориентации – Мали, Верхней Вольте (ныне Буркина-Фасо), Конго и Бенину – не предлагались выходить из зоны франка и сворачивать контакты с бывшей метрополией.



Развитие же сотрудничества СССР с ЦАР в период Ж.-Б. Бокассы (1960-е – середина 1970-х гг.) не предусматривало воздействия на местные власти с целью выхода страны из зоны франка и удаления военных баз Франции. Похоже, в Париже полагали более приемлемым советское проникновение в экс-французскую Африку, чем американское или британское, на что в Москве отвечали выверенным внешнеполитическим курсом на Черном континенте, тем самым удерживая "непросоветские" страны бывшей французской Африки вне влияния Вашингтона и Лондона (к примеру, в советской прессе лишь кратко сообщалось о военном вмешательстве Франции в некоторые ее бывшие колонии). По некоторым данным, такая политика была окончательно согласована в ходе триумфального визита в СССР французского президента генерала де Голля в 1966 году.



Президент Франции Э. Макрон и министр лесного хозяйства Габона британец Ли Уайт посещают нацпарк вблизи Либревиля, март 2023 г.



Президент Франции Э. Макрон и министр лесного хозяйства Габона британец Ли Уайт посещают нацпарк вблизи Либревиля, март 2023 г.



Заметим, что прежние власти Габона в последние годы пытались "разбавить" свою ориентацию на Париж, вступив в 2022 г. в пробританское "Содружество наций" и выдав щедрые авансы Америке. В начале июня министр нефти Габона Винсент Массасса вместе с коллегой из Анголы покинул совещание ОПЕК+ в Вене, обвинив эту организацию в стремлении монополизировать нефтеэкспортную политику в пользу аравийских нефтяных монархий и лишить африканских партнеров "возможностей влиять на выработку коллективной политики и на обеспечение равноправия всех стран-участниц в вопросах добычи и экспорта нефти".



Габон – член ОПЕК в 1975-94 гг. и с 2016 года. Некоторые эксперты небезосновательно считают, что через участие Габона в ОПЕК "глобальная Франция" силилась влиять на политику этой организации. Однако удастся ли ей делать это и далее – вовсе не очевидно: страна близ экватора, где присутствие Франции казалось относительно стабильным, теперь вполне может пойти по пути Нигера, Мали, ЦАР, Буркина-Фасо.



В 2017 году протокол о взаимопонимании с Министерством нефти и углеводородов Габона подписала "Роснефть", а "Зарубежнефть" и Габонская нефтяная компания заключили меморандум о взаимопонимании. В 2019 году Россия на безвозмездной основе поставила стране партию стрелкового оружия в качестве поддержки в борьбе с браконьерством. По данным ФТС РФ за 2020 год, в двусторонней торговле импорт из Габона в Россию значительно превысил экспорт. В апреле 2022 года Габон выступил против приостановки членства России в Совете по правам человека ООН, а в сентябре стал одной из четырех стран, воздержавшихся от голосования по резолюции, не признающей референдумы в новых российских регионах.



Делегацию африканской страны на июльском саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге возглавил министр иностранных дел Герман Иммонго. Посланцы Габона выражали заинтересованность в наращивании двустороннего сотрудничества с упором на торгово-экономическую, инвестиционную и гуманитарную сферы. Москва и Либревиль намереваются координировать подходы по актуальной международной и африканской проблематике, в том числе с учетом непостоянного членства Габона в Совете Безопасности ООН в 2022-2023 годах. Впрочем, далеко не факт, что Франция, ввиду политико-экономической значимости для нее Габона, предпочтет оставить без внимания возможный неблагоприятный для нее поворот внешней политики новых властей Либревиля. Источник - fondsk.ru

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