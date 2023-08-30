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Искусственный интеллект для войны с Китаем проходит курс молодого бойца
16:10 01.09.2023

Искусственный интеллект для войны с Китаем проходит курс молодого бойца
Дрон взбунтовался и убил оператора. Случайность?
Виталий Орлов

Успешно проведенные испытания автономного БПЛА, в конструкцию которого заложены передовые технологии "привели Пентагон к пониманию способов ведения боевых действий против Китая в воздухе Тайваня с помощью искусственного интеллекта". "Сенсацию" выдала пресс-служба ВВС армии США.

В старательно подготавливаемом Вашингтоном очередном военном конфликте за так называемый суверенитет Тайваня американцы предполагают массированно использовать созданный компанией Kratos Defense & Security Solutions беспилотник XQ-58A Valkyrie.

По информации онлайн-издания War Zone, дрон, "используя новое программное обеспечение с ИИ, успешно выполнил комплекс боевых задач в воздушном пространстве авиабазы "Эглин" (штат Флорида). Не скупящиеся на превосходные степени американские СМИ назвали трехчасовой полет беспилотника "частью многоуровневого подхода, обеспечивающего миллионнократную проверку алгоритма на симуляторах и позволяющего перейти к очередной фазе тестирования".

Развитие американских систем искусственного интеллекта и адаптация их применения на ударных БПЛА налицо. Еще в начале июня специалистами лаборатории Центра управления жизненным циклом Военно-воздушных сил был получен весьма интересный результат математического моделирования действий ИИ на XQ-58A Valkyrie.

Комментируя это событие, командир 96-й оперативной группы, базирующейся на территории Eglin, занимающий к тому же должность начальника отдела испытаний и эксплуатации ИИ в американских ВВС, полковник Гамильтон резюмировал: "Этот полет позволяет на официальном уровне заявлять о возможности активной разработки систем машинного обучения и искусственного интеллекта, обладающих современными навыками и практически готовых к переносу в формат программы CCA (в переводе с английского „совместный боевой самолет")".

По информации из лаборатории Skyborg Vanguard, команда, специализирующаяся на автономизации воздушного боя, сформировала достаточно качественные алгоритмы полета ударного беспилотника. Для практической отработки действий системы (во время вылетов на экспериментальном X-62 VISTA, в процессе симуляций, наземных испытаний и при тестировании XQ-58A) были потрачены миллионы человеко-часов.

После первого полета "Валькирии" в марте 2019-го над испытательным полигоном "Юма" (шт. Аризона) ВВС США достаточно далеко продвинулись в его совершенствовании.

Как заявил бригадный генерал Скотт Кейн, исследовательская лаборатория американских ВВС сегодня считается главным центром, специализирующимся на открытии, разработке и интеграции технологий ведения боевых действий для космических, воздушных и киберпространственных сил армии США.

"ИИ - важнейший элемент будущей войны, обладающий быстродействием, необходимым для понимания нами оперативной картины и своевременного принятия решений. Взаимодействие человека и машины, автономные операции и ИИ развиваются беспрецедентными темпами и только скоординированные усилия правительства, науки и промышленников позволят нам не отстать от наших врагов", - резюмировал завлаб Кейн.

Что представляет собой беспилотник, преподносимый как одна из новейших разработок американского ВПК в интересах ВВС. XQ-58A Valkyrie - компактный и относительно недорогой БПЛА. Длина - 8,8, размах крыла - 6,7 метра.

Стоимость, особенно в сравнении с современными пилотируемыми летательными аппаратами, вроде F-35 Lightning II, составляет ничтожные $2−3 млн за изделие. Для сравнения: это цена семи всепогодных управляемых ракет средней дальности AIM-120C, составляющих лишь половину боекомплекта американского чудо-истребителя пятого поколения.

На деньги, необходимые для изготовления одного F-35, можно произвести 30(!) XQ-58A. К тому же, БПЛА, даже с ИИ, строятся гораздо быстрее, а их летные характеристики сравнимы с аналогичными параметрами легких многоцелевых истребителей.

Беспилотник, сконструированный по классической аэродинамической схеме с V-образным оперением и применением технологии "Стелс", при взлетной массе 2,722 тонны (большая часть - топливо) обладает грузоподъемностью 544 кг и скоростью 882 км/ч. Его боевой радиус 1500 км, а практический потолок - 14 километров.

Основные функции БПЛА: разведка, сопровождение пилотируемых боевых самолетов, поражение воздушных и наземных целей. Специалисты ВВС США говорят, что в случае постановки XQ-58A Valkyrie на боевое дежурство в комплект бортового вооружения будут введены ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder и AIM-120D.

И если с этим классом боеприпасов все более-менее понятно, то относительно ракет "воздух-поверхность" остаются неясности. Общая грузоподъемность в 544 кг (по 272 на внешней и внутренней подвесках) напрочь исключает возможность применения массовых ракет этого класса, принятых на вооружение ВВС США. Такие боеприпасы, как AGM-86 ALCM (1430 кг), AGM-158C LRASM (1250 кг), AGM-158 JASSM (1021 кг), AGM-84 Harpoon (691 кг) и AGM-88 HARM (361 кг) для беспилотника XQ-58A Valkyrie неподъемны. Что остается? AGM-114 Hellfire (45−49 кг) и некоторые модификации AGM-65 Maverick (масса варьируется от 210 до 304 кг).

Несмотря на то, что, на первый взгляд, такой беспилотный самолет производит впечатление неполноценной боевой единицы, у него есть ряд объективных преимуществ. Он устойчивее к перегрузкам, следовательно, более маневрен на высоких скоростях, успешен в совершении противоракетного маневра и точен в выборе выгодной позиции.

Программное обеспечение обладает неограниченным модернизационным ресурсом и способно пополняться новыми алгоритмами пилотирования, основанными на новейших тактических разработках и боевом опыте лучших летчиков. Это, в свою очередь, сможет вывести беспилотник на уровень "воздушного аса".

В заключение - о "восстании машин". Точнее об инциденте, когда в ходе одной из симуляций ударный БПЛА с ИИ вышел из подчинения оператору и уничтожил его в отместку за запрет на поражение цели.

После того, как информация приобрела характер вирусной, представители ВВС пошли на попятный. Некто Энн Стефанек поставила под сомнение правдивость сведений о самой возможности проведения подобной симуляции, назвав американские ВВС "этичными и ответственными пользователями технологий искусственного интеллекта", а саму возможность выхода беспилотника из подчинения - "гипотетическим мысленным экспериментом".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693573800


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