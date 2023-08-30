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Евгений Сатановский: Вашингтон - плохой танцор, и с тем, что ему мешает, ничего не поделать
16:24 01.09.2023

Политолог объяснил, почему Запад винит Россию в переворотах в Нигере и Габоне
Павел Еськов
Материал комментируют:
Евгений Сатановский

Заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд во время визита в ЮАР была на грани отчаяния из-за произошедшего государственного переворота в Нигере. Прозападное правительство было свергнуто "всего за несколько часов до того, как замглавы Госдепа начала свой тур по региону".

К такому повороту событий, по словам анонимного южноафриканского источника американского портала Grayzone, 29 июля, когда Нуланд отправилась в вояж, ни она сама, ни ее команда не были не готовы совершенно.

Как пояснил российский политолог, президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский, озабоченность американцев объясняется очень просто: в Нигере у Соединенных Штатов находится военная база, где располагается много достаточно серьезных беспилотников: "Кроме того, Нигер является одним из ключевых государств Сахеля по урану. Поэтому по отношению к Нигеру у США переплелись военно-стратегические интересы, интересы политического контроля с интересами экономического контроля. Американцы потихоньку выбрасывают французов из французской Африки, из Сахары - это же заметно. Там такой террариум единомышленников!"

Собеседник "Свободной Прессы" обратил внимание, что именно Виктория Нуланд, помимо стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы, отвечала и за африканское направление: "В отношении того, что она впала в отчаяние - это я отношу больше к риторике американских журналистов. Мне не известно, республиканское ли это издание, но оно явно не комплиментарно Виктории Нуланд. Мы хорошо знаем, что она - гадюка удивительной ядовитости, гнусности, подлости и упыристости. Поэтому насчет отчаяния - что-то мне показывает, что это неверная формулировка. Ну, наступили змее на хвост. Но ведь наступили, не более чем".

"СП": Следом за Нигером последовал военный переворот в Габоне. Можно ли считать, что американская политика стала испытывать крах?

- Американская политика испытывает крах еще с того момента, когда возникли Соединенные Штаты. Америка проваливается везде, правда, при этом успевает нагадить всем очень и очень серьезно. Поэтому давайте поймем простую вещь: хоронить США чрезвычайно рано. Радоваться по поводу того, что Америка где-то провалилась, чрезвычайно рано. Мы столько радовались в своей жизни, столько предсказывали, что сейчас вот-вот от американцев ничего не останется, мы предсказывали крах капитализма. Много чего предсказывали! Поэтому, давайте будем осторожны в своих оптимистических прогнозах.

На мой взгляд, американская политика потерпит крах лишь тогда, когда у Соединенных Штатов не останется ни одной военной базы за пределами территории США. А еще лучше, когда Соединенные Штаты развалятся на составные части, как развалился в свое время Советский Союз. Вот тогда я выдохну более или менее облегченно. Хотя, уверен, тогда придут какие-то иные поводы для головной боли - как говорится, свято место пусто не бывает.

"СП": По мнению Эммануэля Макрона, за переворотами в Нигере, а затем и в Габоне стоит Москва. Почему, на ваш взгляд, французский президент делает подобные выводы?

- А кто вообще слушает Макрона? Кого интересует, что он "макронит"? Как говорится, "мели, Емеля, твоя неделя" - есть такая старинная русская поговорка, как раз про Макрона. В этом плане я не знаю точно - никогда не интересовался, кто стоит за тем или иным переворотом. Но если это наши с местными военными договорились, чтобы французского президента "наладить" - так замечательно. Если нет - никаких проблем, пусть договариваются дальше.

То, что за всем в этом мире стоит Путин, или Путин и Медведев, или Путин, Медведев и Пригожин, или "ночная хоккейная лига", или русская мафия, или все они вместе с Си Цзиньпином, я не знаю, но это нормальная западная точка зрения. С позиции Франции, или Соединенных Штатов, все, что происходит "не так" - это не потому, что они где-то провалились, глупостей понаделали, а потому, что им кто-то помешал. Это называется - плохому танцору всегда мешает причинное место. И в этой роли, видимо, у них выступает Россия - именно мы им всегда мешаем танцевать свои странные танцы. Но что теперь с этим поделать?

Источник - svpressa.ru
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