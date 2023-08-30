В Казахстане создано два новых министерства

19:24 01.09.2023

В Казахстане создано два новых министерства. Сделано это в целях "модернизации и повышения эффективности системы государственного управления".

В Казахстане создадут два новых министерства

В ходе своего выступления с посланием народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о возможном дефиците воды в республике в ближайшем будущем. По его словам, с учетом тенденции роста населения и экономики к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12–15 миллиардов кубических метров.



"Наша страна зависит от ресурсов трансграничных водных источников. Реки и каналы Евразии – общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики. По данному вопросу нужно всегда находить понимание и взаимовыгодный консенсус со своими соседями и друзьями. Поэтому проведение выверенной водной политики, решение вопросов трансграничного водопользования – это важнейшие задачи правительства", – заявил Токаев.



Особую потребность в воде также испытывают и фермеры, и промышленники. Однако процесс внедрения водосберегающих технологий идет крайне медленно, отсутствует культура ответственного водопотребления. Потери в сельском хозяйстве, ключевом потребителе воды, в отдельных регионах достигают 40 %. Фактический износ водохозяйственных объектов превышает 60 %. И для исправления ситуации "необходимы самые решительные и быстрые меры".



Как подчеркнул президент, в первую очередь следует ускорить внедрение передовых водосберегающих технологий – до 150 тысяч гектаров в год. Необходимо решить вопрос накопления талой воды и потерь при ее передаче, ведь это наш внутренний резерв. Для этого нужно построить 20 новых и реконструировать как минимум 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать не менее 3500 километров каналов. Задача – к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды.



"Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации", – сказал глава государства.



В рамках министерства воссоздадут Национальную гидрогеологическую службу. Реформированию также подвергнется система управления водным хозяйством страны, включая ключевые компании "Казводхоз", "Нуринский групповой водопровод" и другие.



Касым-Жомарт Токаев коснулся и темы развития транспортно-логистического потенциала, который сегодня является одним из самых ключевых вопросов с точки зрения развития экономики страны и ее роли в геополитическом пространстве. Для этого, по мнению президента, необходимо создать отдельное ведомство.



"В целом Казахстан должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой. Динамичное развитие этой сферы – стратегическая задача. Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9 %. Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью. Следует восстановить Министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры", – заявил президент.