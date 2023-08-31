Саммит G20 в 2023 году: программа и участники

21:02 01.09.2023

Представители крупнейших экономик обсудят цифровую трансформацию и вопросы экономики



Мария Шаипова



Восемнадцатый саммит "большой двадцатки" пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. На форуме соберутся лидеры двадцати крупнейших экономик мира и главы еще девяти стран. Россию на встречах второй раз будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Делегация от Украины не получила приглашения на форум. Что будут обсуждать на саммите и какой будет итоговая декларация G20, разбирались "Известия".



Саммит G20 в 2023-м: дата и место проведения



Саммит G20 состоится во вторые выходные сентября, 9–10-го числа, в столице Нью-Дели. Индия впервые примет форум, встречи пройдут в крупнейшем выставочном центре Прагати Майдан (Бхарат Мандапам).



Также для некоторых мероприятий было построено новое здание - Индийский международный выставочный центр, который обошелся стране в $300 млн. Обширный комплекс обеспечит делегатов саммита G20 инфраструктурой мирового класса.



Для перевозки лидеров стран-участниц правительство арендовало 20 пуленепробиваемых лимузинов стоимостью примерно $2,2 млн.



Программа саммита "большой двадцатки" в Индии – 2023



Девиз саммита G20 - "Одна земля, одна семья, одно будущее", а главной темой станет "Инклюзивный и устойчивый мир". На форуме будут обсуждать актуальные вопросы глобальной политики и экономики, энергетический переход и цифровизацию.



На повестке - содействие мировому экономическому росту и укрепление международной торговли, борьба с бедностью и голодом, развитие образования и здравоохранения, цифровая трансформация, а также вопросы изменения климата. Стороны не только обменяются мнениями, но и поделятся практическим опытом в решении наиболее острых мировых проблем.



Какие страны будут на G20-2023, поедет ли Путин, Си Цзиньпин и Зеленский



Среди приглашенных на саммит государств - участников G20 - представители всех частей света: Аргентина, Бразилия и Мексика от Латинской Америки, США и Канада - от Северной Америки, Европу представят Франция, Германия, Италия, Великобритания и главы ЕС. Гостями из азиатского региона станут Индия, Китай, Индонезия, Южная Корея и Япония, Ближний Восток представят Турция и Саудовская Аравия, со стороны Африки будет ЮАР, также на форум приглашена Австралия. Среди специальных гостей форума - главы ОАЭ, Египта, Омана, Маврикия и Бангладеш, а также лидеры Нидерландов, Испании, Сингапура и Нигерии.



Россию на G20 второй раз подряд будет представлять глава МИДа Сергей Лавров: он присутствовал и на саммите G20 в 2022 году в Индонезии. Британское агентство Reuters 1 сентября усомнилось, что на встрече будет глава КНР Си Цзиньпин, однако официальной информации со стороны Пекина не поступало.



Известно, что украинский лидер Владимир Зеленский не выступит на саммите ни лично, ни в формате видеоконференции. Как пояснил 16 августа министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, данная встреча предназначена для решения экономических вопросов, а не задач глобальной безопасности, чем занимается Совбез ООН.



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Страны "большой двадцатки" в общей сложности составляют 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли. Это две трети населения Земли и 60% суши. Шесть стран G20 состоят в БРИКС и контролируют около 60% добычи нефти.



Итоговая декларация саммита G20



По итогам саммита должна быть принята общая декларация. Однако в СМИ появилась информация, что страны могут не согласовать финальный документ из-за ряда противоречий между ними, в том числе по вопросам мировой политики и климата.



Как пояснил Сергей Лавров на встрече в МГИМО, Россия подпишет декларацию только в том случае, если в ней будет отражена позиция Москвы. По его словам, на каждом из мероприятий G20 Запад поднимал тему Украины, несмотря на то что изначально роль "двадцатки" предполагает принятие решений по стабилизации мировых финансово-экономических процессов.



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"Если вы уж решили переписать мандат "двадцатки", хотите, чтобы она занималась международными кризисами, - мы дали свой документ, где перечислены сохраняющиеся до сих пор конфликты, которые коренятся в развязанных Западом войнах. Если хотят, давайте все обсуждать. Но тогда это будет дублирование работы ООН и будет подрывать изначальную роль "двадцатки", - сказал Лавров, выступая в МГИМО по случаю начала учебного года.



Как пояснял "Известиям" эксперт, старший научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Самир Бхатачарья, для Индии как страны, которая председательствует в этом году в G20, важно, чтобы все государства - участники "большой двадцатки" сели за стол переговоров, учитывая, что это сложно в нынешних условиях.



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Напомним, в середине августа в Калькутте прошел саммит представителей G20, посвященный борьбе с коррупцией. Тогда принять совместную декларацию не удалось из-за пункта, касающегося Украины. В результате был подписан "итоговый документ и заключение председателя".



Безопасность на саммите в Нью-Дели



Охранять саммит в Нью-Дели будет около 130 тыс. силовиков, заявили представители Индии. Наряду с полицией и военизированными формированиями власти "примут комплексные меры по воздушно-космической обороне в столице и близлежащих районах". В Нью-Дели также будут действовать системы борьбы с беспилотниками для предотвращения угроз с воздуха.