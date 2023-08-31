Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС в Казахстане на референдум

21:12 01.09.2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на национальный референдум вопрос строительства атомной электростанции в республике.



Соответствующее заявление он сделал в послании народу Казахстана.



"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум", - цитирует его ТАСС.



Он отметил, что по конкретным срокам референдума стоит определиться позже.



В июне 2022 года сообщалось, что власти Казахстана выбрали район озера Балхаш в Алма-Атинской области в качестве места постройки АЭС.



