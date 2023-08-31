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|Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС в Казахстане на референдум
21:12 01.09.2023
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на национальный референдум вопрос строительства атомной электростанции в республике.
Соответствующее заявление он сделал в послании народу Казахстана.
"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум", - цитирует его ТАСС.
Он отметил, что по конкретным срокам референдума стоит определиться позже.
В июне 2022 года сообщалось, что власти Казахстана выбрали район озера Балхаш в Алма-Атинской области в качестве места постройки АЭС.