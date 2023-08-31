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Пояс и путь России - из Ледовитого океана в Индийский
21:14 01.09.2023

Юрий Крупнов: Пояс и путь России - из Ледовитого океана в Индийский
Где взять деньги на расширение Транссиба и Севморпути

Павел Еськов
Материал комментируют:
Юрий Крупнов

На совещании по развитию Красноярского края, президент России Владимир Путин призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути.

"Отдельная тема - развитие логистики и транспортной инфраструктуры, расширение Транссиба, наращивание возможностей Северного морского пути, наших арктических морских и речных портов, воздушных гаваней и, конечно, ремонт и строительство автомобильных трасс и путепроводов", - сказал глава государства, отметив, что эти проекты имеют особое значение как для Красноярского края и Сибири, так и для всей страны.

Вместе с тем, как пояснил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, вопрос расширения Транссиба стоит на повестке дня, по крайней мере, полвека, а то и больше: "Ограничению Транссиба, по сути, содействовал проигрыш России в Русско-японской войне еще в начале прошлого века. То, что нам нужно выходить на модернизированные железнодорожные пути, отделять скоростные участки от нескоростных, и в целом увеличивать скорость передвижения по Транссибу тех же грузов, с 12−15 километров в час, с учетом всех простоев, хотя бы до 30-ти, - крайне насущно, задача давно перезревшая".

Тем более актуален этот вопрос в ситуации, когда происходит разворот на Восток, отметил собеседник "Свободной Прессы": "От этого зависит жизнедеятельность России как таковой. Думаю, сейчас необходимо переходить к системным проектам, а потому - вернуться к тому, который был предложен еще раньше китайской инициативы „Один пояс - один путь" - к проекту Транс-евразийского пояса развития - ТЕПР. Все фундаментальные коридоры развития, которые должны переформатировать страну, необходимо прорисовать заново. В частности, одним из ключевых направлений, безусловно, является вопрос и о Севморпути и Арктике в целом, а с другой - мы должны не просто вернуться в Центральную Азию, а расширить ее понимание и на Афганистан, и на Пакистан, Иран. То есть, по сути, это должен быть такой меридианальный пояс развития, связывающий Северный Ледовитый и Индийский океаны. Это одна из ключевых задач, которые крайне плохо ставятся, не говоря уже о том, что ее не решают".

"СП": А что для этого необходимо?

- Нам нужен системный подход. Логистика и транспортное основание - это то, что дает возможность в полной мере использовать уникальное расположение страны между Европой и Азией, между разными океанами и получать географическую ренту.

При этом, вся транспортно-логистическая архитектоника российского и постсоветского пространства, на мой взгляд, должна завязываться на форсированную реиндустриализацию страны. Если логистика будет завязана только на то, чтобы провозить чужие грузы, произведенные в третьих странах, это будет приговором для России. А нам нужно, чтобы мы предлагали уникальные товары и сбалансированно перевозили свои и чужие грузы в разных направлениях. А в таком случае естественно, что без форсированной реиндустриализации страны просто транспортные решения нас далеко не уведут.

"СП": Понятно, что проект этот очень дорогой. А кто его будет финансировать? Это будут деньги из бюджета? И, вообще, насколько оправдано финансирование дорогостоящего проекта в условиях нынешнего кризиса?

- Обсуждать "дорого или дешево" в ситуации, когда у нас несколько триллионов долларов за последние 30 лет вывезены за рубеж, и до сих пор идет мало чем ограниченный отток капитала, на мой взгляд, несерьезно.

Понятно, что сразу начнутся крики некоторых экспертов: а где вы возьмете деньги? Не проще ли пустить эти средства на рост зарплат? Но надо понять: в экономической системе, созданной на развале СССР, денег никогда не будет - их всегда будет мало, они постоянно будут куда-то утекать. Во все щели деньги утекают из России, а не в Россию.

По большому счету, надо менять финансово-экономическую систему страны. Когда мы говорим про затраты, это несерьезно. Надо всегда сопоставлять затраты с ожидаемой прибылью. Ведь мы собираемся тратить богатства народа не ради того, чтобы закопать их в землю, а чтобы усилить генерацию национального богатства. А расширение того же Транссиба - прямой путь к усилению генерации национального богатства, если, конечно, мы правильно организуем реиндустриализацию и отстроим логистику.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693592040


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