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За самостийными атаками на Псков и Тарханкут стоят США
00:06 02.09.2023

Американцы разрабатывают и координируют все ракетно-дроновые удары ВСУ

Константин Ольшанский

Фейкоделы из ЦИПСО поспешили окрестить атаку украинских беспилотников на Псковскую область "крупнейшей в истории". В результате повреждения получили два Ил-76. Атака была хорошо скоординирована: действовал рой дронов, причем сразу на нескольких направлениях, чтобы отвлечь российскую ПВО.

Украинцы все чаще используют такую тактику для ударов по Крыму. Вместе с дронами летят ракеты (в том числе модифицированный "Нептун", который пылится на оружейных складах Одессы с советского времени).

Очевидно, что ВСУ сами были бы неспособны придумать и реализовать такие атаки. Удары по российскому тылу координируют военные специалисты НАТО, откомандированные на Украину.

CNN: F-16 нереально использовать без американского персонала

Американцы задействованы в украинском конфликте, как минимум, с 2014 года, пишет Eurasian Times. Участие было непрямым - например, через вассальные государства НАТО, включая экс-державы Великобританию, Германию и Францию.

Официально американских военных в незалежной нет. При этом США участвуют во всех аспектах конфликта: обучении солдат и офицеров, поставках оружия и боеприпасов, наблюдении с воздуха (с использованием E-3 AWACS), сборе и обработке развединформации, прямой передаче данных по каналам ПВО.

Разнообразие систем вооружения, поступивших ВСУ за очень короткий период времени, заставляет предположить, что они укомплектованы американским персоналом. Военные инженеры помогают в ремонте оружия: страны-доноры договариваются о том, что будут беспрепятственно поставлять запчасти для ВСУ.

Достаточно вспомнить про F-16. Он требует гораздо большего технического обслуживания, чем среднестатистический истребитель советской эпохи, которые используют ВСУ (например, МиГ-29).

"F-16 нуждаются в 16-часовом техническом обслуживании на каждый летный час. При его стоимости почти в 27 тысяч долларов это еще и очень дорого, - объяснил в интервью CNN полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан. - В F-16 десятки тысяч деталей. Их поставки на Украину должны идти постоянно. Когда самолет приземляется, вы заруливаете в ангар и вам нужно что-то починить, деталь всегда должна быть под рукой".

"Передача новых систем вооружения Украине и обеспечение ее запасными частями стали бы кошмаром с точки зрения логистики, - отмечает военный эксперт Сакши Тивари в статье для Eurasian Times. - Украине потребовалось бы много подготовленных техников, которых у нее, скорее всего, нет. Также на Западе есть вопрос доверия к управлению логистикой, учитывая склонность украинцев к коррупции".

Эксперты уверены, что переобучение пилотов на F-16 займет не менее полугода, а подготовить технический персонал просто нереально. Так что, очевидно, он будет американским либо из вассальных стран НАТО.

Eurasian Times: американские самолеты и дроны-разведчики помогают бить по Крыму

Помимо военных, дислоцированных на Украине, в конфликте активно участвуют тысячи военнослужащих ВМС США, дислоцированных в США и других странах НАТО. Они анализируют большие объемы данных, поступающих с БПЛА (RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper) и из космоса. Используются, в частности, разведывательные спутники группировки Topaz.

Американцы непосредственно участвуют в подготовке атак по российской территории, знает Eurasian Times. Как пример издание приводит атаки крылатых ракет, морских и воздушных беспилотников по Крымскому мосту, складам горючего и аэродромам на полуострове.

"Как правило, перед каждой такой атакой американские средства разведки ведут интенсивное наблюдение, чтобы выбрать цели и идентифицировать системы ПВО, развернутые для их защиты", - говорит Сакши Тивари.

Затем украинские дроны залетают в воздушное пространство Крыма, чтобы заставить российские системы ПВО "включиться". Тем временем барражирующие над акваторией Черного моря американские разведывательные самолеты Boeing RC-135, беспилотники RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper регистрируют и анализируют радиолокационные сигналы.

В последнее время Украина использует новую тактику: координирует ракетные удары с применением беспилотников. Благодаря интенсивному наблюдению, США способны обнаруживать бреши в российской обороне, вызванные техническими сбоями или передислокацией войск. Затем Украина пытается проникнуть через эти прорехи, используя поставленные натовцами ракеты Storm Shadow, Scalp и Brimstone-2, а также собственные "Нептуны" и беспилотники Ту-141 "Стриж".

БПЛА также способны получать радарные и оптические изображения в режиме реального времени, оценивать ущерб от бомбардировки.

Один из таких скоординированных ракетно-дроновых ударов был нанесен по мысу Тарханкут утром 23 августа. С украинского катера запустили ракету (возможно, Brimstone-2), поразившую ЗРК С-300. Сама атака была заснята беспилотником Tekever, поставленным Португалией.

Журналист Юрий Бутусов и секретарь Совбеза Алексей Данилов заявили, будто для атаки по Тарханкуту использовали модифицированную ракету "Нептун". Однако это может быть лишь частью стратегии ЦИПсО. "Нептун" - украинская разработка, а Киеву нужно продемонстрировать свои возможности по созданию нового оружия. Считается, что усовершенствования дают "Нептунам" возможность поражать цели на расстоянии до 300 км. Обладая боеприпасом с увеличенной дальностью действия, батарея "Нептунов", дислоцированная в окрестностях Одессы, могла бы поражать российские войска на значительной части территории Крыма.

Однако количество ракет, которыми располагает Украина, неизвестно, констатирует Eurasian Times. И на самом деле никто не знает, насколько эффективно это самостийное изделие.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693602360


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