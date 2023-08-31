Подальше от мечты: почему в Грузии хотят отстранить президента Зурабишвили

00:09 02.09.2023 Правящая партия запустила процедуру импичмента



Игорь Кармазин



В Грузии разразился громкий политический скандал. Правительство страны запретило президенту Саломе Зурабишвили ехать в европейское турне, та все равно поехала. После этого правящая партия запустила процедуру импичмента главы государства. "Известия" разбирались в причинах и последствиях конфликта.



Что произошло



Президент Грузии Саломе Зурабишвили планировала в ближайшие месяцы совершить 10 визитов за рубеж. Так, в конце августа она собиралась посетить Германию, в сентябре - Швейцарию и Болгарию, в октябре - Польшу, Бельгию и Данию. В ходе всех этих поездок она хотела лоббировать предоставление Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза.



Зурабишвили при этом не скрывает своего враждебного отношения к правящей партии "Грузинская мечта" и правительству, сформированному этой партией. Получается довольно тонкая политическая игра. Если до конца года Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата, то президент сможет заявить, что ключевым стало ее турне, получит дополнительный повод для самопиара. Если статуса Тбилиси не получит, то Зурабишвили обвинит в провале правящую партию и усилит критику.



Такое развитие событий не устраивает представителей законодательной и исполнительной власти. В результате в конце августа правительство Грузии официально не разрешило Зурабишвили ехать в Европу. В кабинете министров при этом подчеркнули, что действуют строго по закону - согласно Конституции, президент не определяет внешнеполитический курс, а представительские функции осуществляет только с согласия правительства.



Президент Грузии запретом пренебрегла и все равно отправилась в турне. 31 августа в Берлине она встретилась с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. В президентской администрации при этом подтвердили, что график зарубежных визитов Зурабишвили не изменился, то есть состоятся и все остальные поездки.



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После этого в правящей партии сообщили, что запускают процедуру импичмента президента. "Она присягнула на Конституции, однако грубо ее нарушает, это очень тяжелое явление, мы не можем оставить это без реакции", - сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Он при этом признал, что добиться отстранения Зурабишвили будет сложно - для импичмента нужно 100 голосов депутатов, а у парламентского большинства сейчас 84 мандата. Но, по словам Кобахидзе, сама процедура импичмента "оголит общую повестку радикальной оппозиции и Саломе Зурабишвили, направленную против государственных интересов Грузии".



Какие отношения у парламента и президента



Саломе Зурабишвили родилась в Париже, французский язык для нее родной, на грузинском говорит с акцентом. В разное время она работала во французских посольствах в Италии, США и Чаде. Потом возглавила министерство иностранных дел Грузии, а в 2018 году стала кандидатом в президенты страны. В ходе той кампании получила поддержку от правящей партии "Грузинская мечта", это позволило ей победить оппозиционного кандидата Григола Вашадзе.



Очень быстро, однако, отношения Зурабишвили и парламентского большинства испортились. Так, "Грузинская мечта" предпочитает выстраивать прагматичные отношения с Россией, отказалась вводить дополнительные антироссийские санкции. Такой подход положительно сказался на состоянии грузинской экономики. По итогам 2022 года ВВП Грузии увеличился на 10,1%, рекордно выросли валютные резервы.



Зурабишвили считает, что Тбилиси должен активнее помогать Киеву. "Я верю в победу Украины и разделяю мнение о том, что сегодня мир разбит на два лагеря: на тех, кто верит, что Россию можно победить, и тех, кто до сих пор не может себе этого представить", - говорила она в одном из интервью.



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Серьезные разногласия возникают и по поводу евроинтеграции Грузии. В правящей партии заявляют, что выполнили большинство рекомендаций ЕС. Зурабишвили уверяет, что власти страны на самом деле саботируют требования Брюсселя. "Происходит невероятное: пресс-спикеры в Брюсселе и Вашингтоне одновременно говорят нам научиться себя вести. В это время мы не только не делаем то, что следует, но поступаем прямо противоположным образом", - возмущалась она.



Зурабишвили также с подозрением относится к наплыву граждан РФ в Грузию. В прошлом году она призывала ввести визы для россиян, требовала усилить надзор за зарубежными инвесторами, подчеркивала, что блокирует предоставление россиянам грузинского гражданства. Весной нынешнего года она активно протестовала против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили тогда говорил, что восстановление перелетов не имеет отношения к политике и пойдет на пользу этническим грузинам, которые живут в России.



Немало разногласий возникало и по вопросам грузинской внутренней политики. Так, Зурабишвили выступала в защиту секс-меньшинств, требовала запретить "гомофобные группировки". В марте она поддержала акции протеста против закона об иноагентах, который был инициирован "Грузинской мечтой". "Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию", - обращалась она к оппозиции.



Не первый раз возникает и вопрос о зарубежных поездках Зурабишвили. Весной прошлого года президент Грузии хотела поехать в Евросоюз "для мобилизации европейской реакции на действия РФ". Правительство не согласовало турне, отметив, что бюджетные деньги лучше потратить на то, что принесет непосредственную пользу грузинским гражданам. В мае нынешнего года Зурабишвили хотела выступить перед Европарламентом в Страсбурге. Эту поездку тоже не согласовали. В правящей партии подчеркнули, что выступление Зурабишвили может навредить стране и помешать получению статуса кандидата в члены ЕС.



Что говорят эксперты



Грузинский политолог Петре Мамрадзе говорит, что добиться отстранения Зурабишвили будет сложно.



- Правящей партии не хватает голосов в парламенте, но дело не только в этом. Я сегодня специально перечитал соответствующие статьи конституции. Там четко сказано, что президенту запрещается представлять грузинское государство на международной арене без согласия правительства. И тут уже вырисовывается возможная линия защиты Зурабишвили. Она может сказать, что в Германию летала как частное лицо, делилась со своими собеседниками личными мыслями и соображениями. Доказать обратное будет непросто, - уверяет он.



Политолог Ника Читадзе также считает, что до реального отстранения президента Грузии не дойдет.



- Я думаю, в правящей партии хотят запустить масштабную информационную кампанию. Президента будут дискредитировать за нарушение законодательства, оппозицию - за поддержку президента. До реальной отставки дело не дойдет. Но у провластных медиаресурсов этой осенью появится долгоиграющая тема для обсуждения, - полагает он. Источник - Известия

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