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Торговые связи России и Туркестана в конце XIX - начале XX века
00:12 02.09.2023

Закреплению России в Средней Азии способствовала прочная экономическая основа - увеличение товарооборота и постепенное формирование единого внутреннего рынка. Подробнее о том, как сотрудничество Средней Азии с Россией способствовало интеграции региона в мировую экономику, читайте в статье доктора исторических наук Ивана Волкова.

Как развивались промышленность и торговля?

Во второй половине XIX века по инициативе генерал-губернатора Константина фон Кауфмана в регионе начинает активно развиваться хлопководство. Примечательно, что первая партия хлопчатника была приобретена через посольство Северо-Американских Штатов.

Если в 1886 году американским хлопчатником было засеяно всего 12 тысяч десятин земли, то к 1890 году общая площадь составила уже 94 тысячи десятин. Именно хлопководство, передвинувшее на рельсы товарного производства мелкие крестьянские хозяйства, стало мощным импульсом к развитию внутреннего рынка.

Другой доходной отраслью стало шелководство. Продукция Туркестана экспортировалась за границу в основном в виде коконов. Немалое место в сельском хозяйстве занимало и виноградарство. Выращивались персики, яблоки, гранаты и сразу несколько сортов винограда. В начале XX века площадь садов в Туркестане достигла 30 тысяч десятин, а виноградников – 20 тысяч десятин.

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До начала XX века промышленность Туркестана была в основном представлена кустарными промыслами. Более крупные фабрично-заводские производства появились только в начале нового столетия, однако уже к 1914 году в крае насчитывалось 816 предприятий: 349 – в Ферганской области, 224 – в Сырдарьинской, 136 – в Самаркандской.

Как проходил транзит товаров?

До постройки железных дорог все товары из России в Ташкент и обратно перевозились на верблюдах. На это уходило от 80 до 90 дней. На дорогу из Ташкента в Актюбинск и обратно уходило 50–60 дней. Стоимость одного верблюда составляла 10–16 рублей.

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Ташкент в этот период был главным транзитным пунктом в торговых сношениях среднеазиатских ханств с Россией. Его купцы вели торговлю с Оренбургом, Троицком, Семипалатинском и Петропавловском. Расширение торгового оборота привело к тому, что если прежде богатыми в регионе считались люди, имеющие состояние в 10–15 тысяч рублей, то уже в 1903 году богатыми считали людей, чье состояние доходило до полумиллиона.

Расширению торговых связей способствовало проведение в Туркестан железных дорог. Россия начала ввозить по ним различное оборудование для промышленности и сельского хозяйства.

Так, с 1902 по 1903 год количество усовершенствованных орудий для земледелия в Семиреченской области выросло с 1219 до 5119, жаток – с 13 до 45.

Какие товары ввозились и вывозились?

В списке вывозимых товаров из Туркестана в Россию главными товарами были хлопок, масла, жмыхи, фрукты и шелк. Среди ввозимых преобладали готовые изделия фабричного производства. С 1883 по 1899 год количество ввозимых текстильных товаров увеличилось в три раза. 85 % этих товаров шло по Среднеазиатской железной дороге. Крупными статьями ввоза были также сахар и железо.

С развитием торговли в регионе увеличилось число торговых заведений. В начале XX века их насчитывалось около 47 тысяч с оборотом в 125 млн рублей. Больше всего торговых предприятий приходилось на долю Ферганской и Сырдарьинской областей, которые специализировались на хлопке, а меньше всего – на долю Самаркандской и Семиреченской, где занимались скотоводством.

Таким образом, в результате присоединения к России Средняя Азия включилась во всероссийский рынок, а через него – в мировое товарное обращение. Строительство железных дорог стало ключевым фактором формирования единого внутреннего рынка.

Полную версию статьи "Торгово-экономические связи России с Туркестаном (Вторая половина XIX - начало XX века)" читайте на сайте библиотеки "Киберленинка".

Торгово-экономические связи России с Туркестаном (вторая половина XIX начало XX века)
Текст научной статьи по специальности "История и археология"
Волков И.В.
https://cyberleninka.ru/article/n/torgovo-ekonomicheskie-svyazi-rossii-s-turkestanom-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-veka

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693602720


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