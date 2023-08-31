МОК не разрешил России участвовать в Азиатских играх

00:13 02.09.2023

По данным газеты The Indian Express Олимпийский совет Азии (ОСА) принял решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в Азиатских играх, которые стартуют 23 сентября в китайском Ханчжоу.



При этом в конце января этого года, когда МОК еще рассматривал пути возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования, Олимпийский комитет Азии предлагал, чтобы на Азиатских играх атлеты РФ и РБ были среди участников.



В ОСА при этом подчеркнули, что отказ в участии спортсменам из России и Белоруссии - это решение не их, а МОК.



Эмма Грибова