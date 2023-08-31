В Таджикистане за полгода потеряли каждый пятый киловатт

00:15 02.09.2023

За первую половину 2023 г. Таджикистан произвел 10 млрд 653,3 млн кВт•ч, при этом более 2 млрд 415 млн из них было потеряно. 0,49 % потерь пришлось на ГЭС и ТЭЦ, 3,47 % - на высоковольтные линии и подстанции, 22,6 % - на распределение энергии.



Больше всего потерь электричества в Таджикистане вызвано хищениями, которые остаются постоянной проблемой:



- в ноябре 2020 г. сотрудников ОАО "Душанбинские электрические сети" заподозрили в воровстве 150 млн кВт•ч электроэнергии на сумму 68 млн сомони (более $6 млн);



- в феврале 2021 г. Республиканский штаб по контролю за экономным использованием электроэнергии выявил хищения электроэнергии на сумму 250 млн сомони. Штаб был создан в декабре 2020 г.



Глава страны Эмомали Рахмон подчеркивает, что энергопотери отрицательно влияют на финансовое положение компаний и предприятий сферы. Он также отмечает, что на ремонт и реконструкцию электрических сетей Таджикистана за 32 года было потрачено более 10,7 млрд сомони, но проблема не решена до сих пор.



Для борьбы с воровством и нерациональным использованием энергии в Таджикистане внедряют систему умных счетчиков. Ожидается, что к 2025 г. они на 9 % снизят потери электричества. Минэнерго и ОАО "Распределительные электрические сети" планируют потратить на это 2,4 млрд сомони.