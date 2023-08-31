Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

00:16 02.09.2023

Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.



Глеб Кузнецов

политолог, глава экспертного совета ЭИСИ



Любимый жанр – "пропагандистский DIY" (DIY – "сделай сам", англ. do it yourself). Сегодня посмотрим, как из сиделки-мигрантки легко сделать "миллионы высокооплачиваемых рабочих мест с высокой производительностью труда". Подходит для гуру искусственного интеллекта (ИИ) и начинающих.



Маккинзи выпускает отчет про рынок труда до 2030 года, про его трансформацию "в связи с развитием ИИ". В отчете куча инфографики "ни о чем". И одна картинка – "всем интересная": какие профессии станут более востребованы, а какие менее в связи с развитием ИИ этого самого.



Если рассмотреть детали картинки (например, обратить внимание, что профессии-кружки различаются размером – числом занятых, а также цветом – степенью автоматизации в будущем), то можно увидеть, что в будущее возьмут низко- и среднемеханизированные специальности (стройка, транспорт, логистика, сельхозрабочие, сборщики/ремонтники и уборщики).



Возвышаются над всеми по шкале роста спроса два "малоавтоматизируемых" кружка – "профессионалы в сфере здравоохранения" и "сотрудники сферы здоровья". Это сложное деление американское, но из текста ясно, что первые – это сотрудники домов престарелых и младший медперсонал. Вторые – домашние сиделки без специального медобразования (ясно – население продолжит стареть, судно выносить – работа не для ИИ). На вершине – дно в смысле профессиональных компетенций и заработка.



Также в тексте доклада говорится, что основной вклад в потребности рынка труда дает не "невидимая рука рынка" или там "технологический переход", а видимая рука власти – госполитика и госинвестиции. Могучий ИИ и любые тренды – ничто, веление регулятора – все. Решено осуществить энергопереход – значит, появится полтора-два миллиона вакансий "инженер по энергопереходу". Как в Китае при Мао: решение варить металл в каждом дворе привело (если табличку делать) к появлению рабочих мест в металлургии. А завтра регулятор велит во имя добра, справедливости и устойчивого развития капибар в каждой компании выращивать. И появится миллионы вакансий "инженер по выращиванию капибар" (ну, поголовье их подрастет).



В табличке кружочек для "административно вводимых специальностей" естественно фигурирует без пояснений и называется "STEM-professional". (Манипулятивное изящество идеи STEM стоит отдельного поста). И тут же подчеркивается, что во всем – фармации, банкинге, сфере обслуживания, инженерии и так далее – нужны "технические работники с продвинутыми навыками".



То есть доклад Маккинзи не обещает ровным счетом ничего, чего бы не говорили скептики:



– ИИ принесет доминирование тяжелого физического труда, на который "платформы" неспособны;



– перекос в сторону технического персонала даже в сферах, где раньше работники создавали высокую прибавочную стоимость (медицина, инженерия, программирование и так далее);



– рост зарплат "выше медианы в 57 тыс. долларов в год в США" будет связан с инфляцией, а не увеличением располагаемых доходов.



Но чтобы это понять, нужно доклад прочесть.



Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! А рост запроса на рабочие места ожидается именно в самых "высокооплачиваемых" и "человечных" сферах – здравоохранение, STEM тот самый и прочее.



Строго говоря, врут! И "полезные идиоты" в этой истории только они – гуру и презентаторы. Впрочем, доклад я прочел с подачи как раз такого "придыхателя ИИ". А Маккинзи о том ни сном ни духом, и ничего позитивного для среднего класса не обещает. Кроме крови, пота и слез буквально, ну еще утки на старости лет от "сотрудника сферы здоровья". Но анестетический эффект и возможности для презентации "светлого будущего" достигаются и за счет формы подачи, и за счет того, что никого вглубь не лезет.