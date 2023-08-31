Кадровые перестановки в Киргизии: ротация акимов - лекарство от управленческого сепаратизма

00:18 02.09.2023 Август 2023 года отметился очередными перестановками в руководстве Государственного банка развития. Управленцы в этой структуре меняются уже третий раз за текущий год. При этом большая часть ротаций пришлась на регионы. В Иссык-Кульской области, родной для президента Садыра Жапарова, поменялись акимы нескольких районов. Подробнее - в обзоре Ia-centr.ru.



Банковский сектор Киргизии - назначения продолжаются



В этом месяце Нацбанк Киргизии утвердил кандидатуру нового главы Госбанка развития. Им стал Талантбек Омуралиев. Он около 20 лет проработал в банковской системе, из которых 14 лет - на руководящих должностях: был главой совета директоров Межбанковского процессингового центра, членом правлений банков "Кыргызстан" и "Кыргызского инвестиционно-кредитного банка" (KICB), а также советником главы Нацбанка и министра финансов Киргизии.



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Омуралиев пришел на место Улана Сарбанова, который проработал в банке меньше месяца и ушел на должность председателя правления Венгерско-Киргизского фонда развития (капитал организации - $16 млн. - Прим. Ia-centr.ru).



Организация работает в Киргизии недавно, с 2021 года, и уже имеет определенную репутацию. В мае 2023 года главу Фонда и предшественника Сарбанова - Темирбека Эркинова задержали сотрудники спецслужб по делу о коррупции. Вскоре его отпустили под домашний арест, так как задержанный признал вину и согласился сотрудничать со следствием.



Заместителем председателя правления Госбанка стал Азаматбек Жоробеков. Он получил образование в Турции и Казахстане, а в период с 1998 по 2007 год работал в Нацбанке Киргизии. В прошлом году подал заявку на участие в парламентских выборах. ЦИК отказал ему в регистрации, так как кандидат не смог предоставить документы о высшем образовании.



Назначения в Минсельхозе и Минприроды



Сразу два назначения в августе затронули Министерство сельского хозяйства Киргизии. Новым заместителем министра стал Маил Алияскаров, экс-аким Панфиловского района Чуйской области. Он будет отвечать за ветеринарию, рыбное хозяйство и животноводство. Алияскаров не новичок в области управления сельским хозяйством: 10 лет он возглавлял Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства при Минсельхозе страны.



Мурат Раматов, занимавший пост заместителя главы Минсельхоза, стал его первым заместителем. В министерстве Раматов работает с декабря 2022 года. Из примечательного в открытой части биографии чиновника только его недолгая работа в структуре золотодобывающего предприятия "Кумтор". С июня 2022 года по сентябрь 2022 года он руководил отделом развития регионов и по работе с фондами "Кумтор Оперейтинг Компани".



Раматов пришел в составе команды внешних управляющих на бывшее канадско-киргизское предприятие уже после скандального увольнения первого менеджера Тенгиза Болтурука. Осенью 2022 года Болтурука и двоих его сотрудников (специалиста по снабжению и финансового директора) обвинили в финансовых нарушениях при организации работы предприятия.



Депутатская комиссия пришла к выводу, что "Болтурук получил 480,6 тысячи долларов в качестве вознаграждения на должности временного управляющего. С февраля по август 2022 года, уже после увольнения, он получил необоснованное вознаграждение в размере 403 тысячи долларов от "Кумтора" за работу в холдинге "Наследие великих кочевников".



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Августовские кадровые перестановкизатронули и Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. Первым заместителем министра стал Медетбек Маметов. Ранее он занимал должность замминистра, до этого был директором Госинспекции по экологической и технической безопасности.



Пост замминистра достался Асель Раимкуловой, которая ранее заведовала отделом государственной экологической экспертизы Минприроды. Таким образом, число заместителей главы Минприроды Мелиса Тургунбаева достигло четырех человек.



Новые назначения совпали с очередным кризисом в сфере водных ресурсов. Ранее в Минсельхозе сообщили, что страна обеспечена поливной водой лишь на 92 %, а Кировское водохранилище заполнено менее чем на 3 % от проектной вместимости. Кроме того, ранее стало известно о задержании бывшей главы Минприроды Динары Кутмановой по обвинению в коррупции.



Дефицит воды летом 2023 года стал причиной разногласий между Киргизией и Казахстаном, в результате которых Астана перекрыла границу с соседями. В конце августа этого года кризис удалось разрешить. Эксперты уверены, что при обострении дефицита ресурсов Казахстан снова будет оказывать давление на Бишкек.



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Перестановки в силовых структурах Бишкека



Новым начальником ГУВД Бишкека стал Азамат Токтоналиев. До этого назначения он занимал пост начальника УВД Таласской области. Токтоналиев сменил Азамата Ногойбаева. СМИ сообщают, что заместитель Ногойбаева по оперативной работе уволился по собственному желанию.



СМИ связали отставку начальника УВД с конфликтом двух силовых ведомств. 17 августа спецслужбы задержали пятерых сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Их подозревают в систематических вымогательствах у людей, приобретавших синтетические наркотики для личного потребления.



Прямая связь между задержаниями сотрудников милиции и отставкой главы УВД не исключена, но сомнительна. Традиционная конкуренция между МВД и ГКНБ имеет место быть, однако на отставки высокопоставленных силовиков влияют иные факторы. Например, внутриведомственные интриги или родственные связи.



Частота ротаций акимов не спадает



Большая часть кадровых перестановок в августе 2023 года пришлась на регионы. Много отставок прошло в родной для президента Жапарова Иссык-Кульской области Киргизии.



Так, акимом Иссык-Кульского района стал экс-мэр Чолпон-Аты Жапарбек Ормонов. В 2020 году он был спикером Ошского горкенеша и был избит во время октябрьских событий. В 2020 году Ормонов баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Мекеним Кыргызстан" (принадлежит клану влиятельных бизнесменов Киргизии - семье Матраимовых. - Прим. Ia-centr.ru), а уже в марте 2021 года участвовал в выборах Ошского горкенеша в составе другой партии - "Ишеним" (провластное политической объединение. - Прим. Ia-centr.ru).



Он сменил на посту Калыбека Жумадылова, которого президент освободил от должности 23 августа 2023 года. СМИ сообщают, что он получил свою должность, не участвуя в специальном конкурсе.



Каныбек Адиев покинул пост акима Тюпского района Иссык-Кульской области. Чиновник покинул пост по собственному желанию. Он получил назначение в мае 2021 года во время ротации из регионального резерва кадров.



Главой Панфиловского района Чуйской области назначен Бекмаат Масаидов. Ранее он был экспертом отдела экспертизы решений президента и кабинета министров.



О причинах отставок и новых назначениях Ia-centr.ru рассказал политолог Денис Бердаков.



- В Госбанке снова происходят изменения. За последние несколько месяцев руководство сменилось три раза. Почему так происходит?



- Ситуация довольно типичная. Мы можем видеть похожую картину во многих министерствах и госкомпаниях. Частые перестановки являются результатом непрекращающихся политических игр между группами влияния. Не существует специального кадрового резерва, который работал бы исключительно в государственных интересах. Большая часть чиновников представляет интересы финансово-промышленных групп.



Как только происходит очередное назначение чиновника, конкурирующие группы влияния начинают собирать на него компромат. С другой стороны, чиновники не успевают сильно коррумпировать свои должности. На мой взгляд, процесс постепенно нормализуется.



- Ранее в Минсельхозе сообщали, что сразу в двух водохранилищах практически нет воды. Можно ли связать это обстоятельство с новыми назначениями в Минсельхозе и Минприроды?



- Минсельхоз находится на сложном отрезке развития. Большая часть населения страны является фермерами или самозанятыми в сельском хозяйстве, а другая часть населения вовлечена в швейное производство. По этой причине за десятилетия с момента обретения независимости в сельском хозяйстве накопились колоссальные проблемы.



Кадровый состав Минсельхоза является самым крупным среди остальных ведомств, а фронт работы - одним из самых широких. Проблемы с водой действительно начинают обостряться, поскольку водохранилища не чистились годами. Если говорить глобально, то вода в Киргизии есть, однако существуют большие проблемы с ее распределением.



- Как и ранее, большая часть перестановок в этом месяце пришлась на регионы. Насколько централизована власть в регионах?



- Региональная власть за последнее время претерпела значительные изменения. В 1990–2000-е годы у акимов был очень широкий спектр полномочий, а также свой региональный бюджет.



В принципе, акима области считали не чиновником, а ключевым политиком того или иного региона. Начиная с 2010-х эти должности упраздняются и акимы становятся полномочными региональными представителями правительства.



Это отразилось и на бюджетах, которые сосредотачивались исключительно на министерском уровне. Уже в начале нового десятилетия большинство регионов стали дотационными.



- Аким в Киргизии - это больше функционер и хозяйственник или же с этой должности возможно построить политическую карьеру?



- На данном этапе аким - это абсолютно точно хозяйственник. Политическую карьеру с этой должности хоть и можно построить, но очень трудно.



Акимы очень редко попадают в центральные аппараты министерств. Такая ситуация характерна для Узбекистана, где у хокимов гораздо больше компетенций и сферы ответственности, да и население некоторых областей практически равняется населению всей Киргизии.



На мой взгляд, частая ротация акимов - это хорошее лекарство от инфраструктурного и управленческого сепаратизма, которое будет способствовать налаживанию связей между регионами.



Автор: Тимур Альмуков Источник - ia-centr.ru

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