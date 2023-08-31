Отставка президента Нагорного Карабаха может помочь началу переговоров

00:20 02.09.2023

Но Азербайджан не готов идти на уступки



Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян 1 сентября ушел в отставку, заявив, что "в сложившихся условиях необходимы изменения и гибкость". О том, создает ли этот шаг дополнительные возможности для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и решения застарелой карабахской проблемы, "МК" поговорил с ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО Сергеем Маркедоновым.



- В мае 2023 года президент Армении Никол Пашинян заявил, что Армения признает Нагорный Карабах (Арцах, как его называют армяне) частью Азербайджана. Все это время идут какие-то переговоры с участием России, Евросоюза и США.



Одновременно вот уже долгое время Нагорный Карабах пребывает в блокаде - с территории Армении грузы туда азербайджанские власти не пропускают, предлагая ездить с территории Азербайджана, на что не согласны армяне. Что означает в этих условиях отставка г-на Арутюняна?



- Ситуация достаточно понятная. Пашинян действительно признал суверенитет Азербайджана над территорией Нагорного Карабаха, но оговорился, что готов это сделать в случае обеспечения безопасности карабахского армянского населения при международных гарантиях. А для Азербайджана это не слишком приемлемо: Азербайджан, вдохновленный военной победой, хочет ускорить процесс полного восстановления территориальной целостности, в рамках которого армяне Карабаха не должны получить какие-то особые привилегии.



- То есть никакой автономии?



- Естественно. Уже после завершения войны осенью 2020 года (крупномасштабный военный конфликт, завершившийся трехсторонним заявлением Армении, Азербайджана и России о прекращении военных действий, оно предусматривало ввод российских миротворцев, расположение их вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, и уход армянских вооруженных сил с части территории непризнанной НКР - "МК".)



Представителями официального Баку неоднократно говорилось, что никакого особого статуса не будет, что Нагорный Карабах будет одним из регионов Азербайджана, армянские жители смогут стать гражданами Азербайджана, получив паспорта этого государства, и жить тут дальше.



Получается, армянское руководство устами президента продекларировало весной совершенно беспрецедентные уступки - ни один лидер такого ранее не предлагал, особенно в публичной сфере.



Но при этом руководство Армении использовало и использует разного рода крючки и закорючки, которые позволяют в том или ином виде пусть урезанный, но особый статус Карабаха протащить - чтобы не выглядеть в глазах армянского общественного мнения полностью отказавшимся от прежней позиции.



Естественно, руководство Азербайджана это не очень устраивает, потому что там ставка на максималистскую планку. Было время, когда армяне пытались диктовать свои условия, но сейчас наступили другие времена.



- Азербайджан может себе позволить такую игру?



- Даже если не говорить о победе в войне 2020 года, по разным причинам в Азербайджане сейчас заинтересованы многие. Турецко-азербайджанский тандем, как мы видим из вчерашних переговоров министров иностранных дел России и Турции, важен для Москвы в условиях конфликта с Западом, поэтому сильно беспокоить Баку Москва не хочет. Для Евросоюза возможности и ресурсы Азербайджана во многом компенсируют выбывающие энергетические контракты с Россией, ну а для США это важный союзник в исламском мире. Поэтому слишком большого давления на Баку нет и не будет.



К тому же Минская группа ОБСЕ (группа стран-членов ОБСЕ по поиску путей мирного урегулирования Карабахского конфликта, ее сопредседателями формально являются Россия, США и Франция, но фактически уже полтора года "трио" не работает совместно - "МК".), которая раньше действовала, с 2022 года смотрит в разные стороны, и вчерашние сопредседатели рассматривают вопрос урегулирования армяно-азербайджанского конфликта как конкурентное поле…



Что касается конкретно президента Нагорно-Карабахской республики Арутюняна - во-первых, у него непростая ситуация внутри. Он пришел к власти в старых условиях, при прежнем статус-кво, когда у непризнанной НКР была достаточно большая возможность для публичной политики, была возможность где-то даже пикироваться с Ереваном, при этом Ереван обеспечивал и гарантировал безопасность, а такой жесткой угрозы со стороны Баку и изоляции не было.



Лидер Нагорного Карабаха подал в отставку



Сейчас все это есть, и популярность Арутюняна снижается. К нему накопилось много претензий. Ясно, что не может один человек - что Арутюнян, что Пашинян - нести ответственность за все, но люди в детали обычно не вникают, персонифицируют ответственность, возлагая ее на конкретного политика.



Кроме того - ну а какой коридор возможностей у него есть? В условиях, когда существует ограниченная возможность открыть прямой диалог Степанакерта и Баку, на чем настаивает Запад, Арутюнян не самый приемлемый партнер, тут требуются, наверное, люди из силового блока, которые в состоянии обсуждать конкретные щепетильные вопросы. Возможно, они будут востребованы.



- Грубо говоря, его время прошло и нужны другие люди?



- Действительно, есть понятие "человек в нужное время в нужном месте". Знаю, что некоторые оппозиционные армянские политики говорят "вот, Арутюнян уходит, теперь очередь Пашиняна". Но я не стал бы считать, что эта точка зрения реализуема, и дело не в моих личных симпатиях или антипатиях - я не армянский политик и гражданин и могу отстраненно смотреть на ситуацию.



Протестный потенциал в Армении сейчас не слишком велик. И тому есть много причин, среди них фрустрация армянского общества, усталость от длительного конфликта, желание эту историю поскорее как-то закончить.



Здесь видны некоторые параллели с Сербией и Косово: конечно, сербы не хотят потерять Косово, но понимают, что его просто так не возьмешь… Опасения потерять Карабах в Армении есть, но нет критической готовности его защищать не на теоретическом, а на практическом уровне. Я никого не обвиняю, я лишь констатирую.



- История с гуманитарными коридорами серьезно влияет на вероятность начала переговоров? Французских политиков, хотевших проехать с гуманитарными грузами в Нагорный Карабах через Лачинский коридор с территории Армении, не пустили, что вызвало обмен "любезностями" между Баку и Парижем.



- Все может повлиять на развитие ситуации. Многие сейчас критикуют и у нас, и в Армении, и на Западе Россию за недостаточную эффективность. Ну а кто готов большую показать? Если французы поставят там свой контингент, он решит все проблемы безопасности? Практика - критерий истины, что еще тут можно сказать.



Что касается коридоров… Дорогие товарищи армяне, говорят азербайджанцы, вот есть коридор Агдам - Степанакерт, давайте по нему. Но в чем загвоздка? Движение людей и грузов по этому коридору означает углубление интеграции Нагорного Карабаха с Баку, вот, собственно, и все…



Марина Озерова