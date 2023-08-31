Арабо-британский миллиардер Мухаммед Аль-Файед (отец "принца" Доди) умер в Лондоне

06:32 02.09.2023

Миллиардер Мухаммед Аль-Файед скончался в возрасте 94 лет

Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед скончался в возрасте 94 лет в Лондоне

Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед, чей сын Доди встречался с принцессой Дианой после развода, скончался в возрасте 94 лет в Лондоне. Об этом 1 сентября сообщает телеканал Sky News.



Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед скончался в возрасте 94 лет в Лондоне

Отмечается, что Мухаммед Аль-Файед скончался от старости 30 августа и был похоронен в центральной мечети Лондона. По данным телеканала, известие о смерти миллиардера появилось через день после 26-й годовщины со дня гибели в автокатастрофе его сына Доди Аль-Файеда и принцессы Дианы.



Миллиардер более 60 лет жил в Великобритании и вел здесь бизнес. После гибели своего сына и принцессы Дианы он около десяти лет финансировал частное расследование с целью выяснить причину трагедии.



Кроме того, Аль-Файед спонсировал общественную кампанию для прояснения роли в гибели своего сына и принцессы Дианы королевской семьи и британских спецслужб, в причастности которых к трагедии миллиардер не сомневался.