|Токаев освободил от должностей четырех министров
06:46 02.09.2023
1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей четырех министров, сообщает Zakon.kz.
Как следует из сайта Акорды, указами главы государства:
Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития РК;
Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности министра информации и общественного развития РК;
Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности министра культуры и спорта РК;
Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов РК.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан".
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции РК в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления президент постановил:
Министерство экологии и природных ресурсов РК путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации РК с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения;
Министерство индустрии и инфраструктурного развития реорганизовать, путем его разделения на: Министерство транспорта РК и Министерство промышленности и строительства РК.
Этим же указом глава государства преобразовал:
Министерство информации и общественного развития РК – в Министерство культуры и информации РК;
Министерство культуры и спорта РК – в Министерство туризма и спорта РК.
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