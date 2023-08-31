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    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Токаев освободил от должностей четырех министров
06:46 02.09.2023

1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей четырех министров, сообщает Zakon.kz.
Как следует из сайта Акорды, указами главы государства:

Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития РК;
Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности министра информации и общественного развития РК;
Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности министра культуры и спорта РК;
Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов РК.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан".

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции РК в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления президент постановил:

Министерство экологии и природных ресурсов РК путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации РК с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения;
Министерство индустрии и инфраструктурного развития реорганизовать, путем его разделения на: Министерство транспорта РК и Министерство промышленности и строительства РК.
Этим же указом глава государства преобразовал:

Министерство информации и общественного развития РК – в Министерство культуры и информации РК;
Министерство культуры и спорта РК – в Министерство туризма и спорта РК.
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Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693626360


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