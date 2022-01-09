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У президента Токаева теперь новые: советник (Баспаев) и помощник (Иргалиев)
07:01 02.09.2023

Ернар Баспаев назначен советником президента

2 сентября распоряжением главы государства Ернара Баспаева назначили советником президента РК, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Баспаев Ернар Женисович назначен советником президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Баспаев Ернар Женисович родился 26 марта 1979 года в городе Гурьеве.

В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "правоведение" и Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности "экономика и бизнес".

Трудовой стаж
Ведущий, главный специалист, заместитель начальника управления Комитета по правам интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции РК (2001-2005).
Заместитель начальника управления Комитета регистрационной службы при Министерстве юстиции РК (2005).
Начальник отдела, начальник управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2006).
Заведующий сектором, заместитель заведующего организационно-аналитического отдела, заместитель заведующего отделом судебного мониторинга аппарата Верховного суда РК (2007-2010).
Начальник Департамента юстиции по Атырауской области (2010-2013).
Руководитель аппарата акима Атырауской области (2013-06.2019).
Государственный инспектор Администрации президента Республики Казахстан (07.2019-04.2022).
Помощник президента - заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (13.04.2022-09.12.2022).
Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (09.12.2022-01.09.2023).
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Асет Иргалиев стал помощником президента по экономическим вопросам
1 сентября Токаев освободил от должности шестерых заместителей руководителя АП. Тогда же Ернар Женисович был освобожден от должности заместителя руководителя АП РК, и сегодня был назначен на новую должность.

Мухит Турсынали

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Асет Иргалиев стал помощником президента по экономическим вопросам

2 сентября 2023 года Асет Иргалиев стал помощником президента Казахстана по экономическим вопросам, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

"Указом главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в официальном сообщении.

Иргалиев Асет Арманович родился 18 июня 1986 года в Костанае.

Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, в том же году в рамках программы по международному обмену окончил Университет Йонкопинга в Швеции со степенью бакалавра наук в области международной экономики. Имеет степени магистра наук в экономике и магистра философии в экономике университетов Йорка и Ноттингема.

Карьера
С сентября 2010 по январь 2013 года работал региональным аналитиком по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне, Великобритания.

В 2013 году работал директором Центра развития предпринимательства АО "Институт экономических исследований". В данной структуре проработал вице-президентом, заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления до начала 2016 года.

В феврале 2016 года был назначен председателем правления АО "Институт экономических исследований" при МНЭ РК.

С октября 2016 года занимал должность советника председателя правления АО "НУХ "Байтерек".

В декабре 2016 года был назначен советником премьер-министра РК.

В 2017-2018 годы работал заведующим Центром проектного управления Канцелярии премьер-министра РК.

С сентября 2018 года по март 2019 года занимал должность вице-министра национальной экономики РК.

С марта по август 2019 года работал заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

В 2019-2021 годах занимал должность первого вице-министра национальной экономики РК.

С января 2021 года по январь 2022 года – министр национальной экономики РК.

С 6 января 2022 года возглавлял Агентство по стратегическому планированию и реформам.

Также сегодня, 2 сентября, распоряжением Токаева Ернар Баспаев был назначен советником президента.

Токаев реорганизовал структуру Администрации президента
Кроме того, 1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей четырех министров: Марата Карабаева, Дархана Кыдырали, Асхата Оралова и Зульфию Сулейменову.

Анастасия Московчук

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693627260


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