Структура администрации президента Казахстана вновь реорганизована. А вы, друзья, как ни садитесь...

08:17 02.09.2023

Токаев реорганизовал структуру администрации президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента РК, сообщает Акорда.



В соответствии с указом в обновленную структуру войдут:



руководитель администрации президента;



секретарь Совета безопасности;



начальник канцелярии президента;



помощники президента;



советники президента;



отделы администрации президента.



Кроме того, учреждаются должности помощников президента:



по вопросам внутренней политики и коммуникациям;



по экономическим вопросам;



по международным вопросам;



по правовым вопросам;



по вопросам науки и инноваций.



Также Токаев решил упразднить должности заместителей руководителя и сократить четыре отдела АП. Распоряжением главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации президента РК освобождены:



Сулейменов Тимур Муратович – от должности первого заместителя руководителя Администрации президента РК;



Жиенбаев Ержан Нурланович – от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;



Балаева Аида Галымовна – от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;



Казыхан Ержан Хозеулы – от должности заместителя руководителя Администрации президента РК –специального представителя президента по международному сотрудничеству;



Баспаев Ернар Женисович – от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;



Желдибай Руслан Султанулы – от должности заместителя руководителя Администрации президента – пресс-секретаря президента;



Исекешев Асет Орентаевич – от должности помощника президента;



Жайсанбаев Канатбек Бахытович – от должности помощника президента – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.



Ахметов Альтаир Амангельдиевич – от должности заведующего отделом государственного управления Администрации президента РК;



Байтукбаев Ерлан Искакович от должности заведующего секретариатом Совета безопасности РК;



Дюсембеков Азамат Нурланович – от должности заведующего отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК;



Ерназар Ракымжан Серикбайулы – от должности заведующего отделом стратегического планирования Администрации президента РК.