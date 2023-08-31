Токаев поручил трансформировать холдинг "Байтерек" и перезагрузить деятельность "Отбасы банка"

09:38 02.09.2023

Выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что крайне важна операционная эффективность государственной поддержки.



"Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию".

Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что "самого пристального внимания требует стимулирование экспорта".



"Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода. Поэтому на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов. Кроме того, важно перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села".

Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, "очевидно, что успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции".



"Сегодня в целом ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков. Это ведет к искажениям рынка".

Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию выступления президента с Посланием народу Казахстана можете прочитать здесь.



Динара Халдарова