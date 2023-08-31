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Два "Искандера" - точно в штаб ВСУ: Одним центром принятия решений на Украине стало меньше
12:38 02.09.2023

По предварительным данным, уничтожены командиры 783-го полка ГССТ, 59-й ОМПБр, 142-й ОСБр, 53-й и 110-й ОМБр, а также 129-й и 116-й ОБрТРО

Александр Ситников

31 августа появились уникальные кадры удара двумя "Искандерами" с интервалом в пару секунд по засекреченному военному объекту украинской армии. Съемка велась с беспилотника, который, по всей видимости, контролировал уничтожение назначенной цели.

По информации самых разных источников, прилетело по замаскированному командному пункту ВСУ в Ровном (Покровский район ДНР). Отдельно отметим, что Покровск расположен всего в 40 км от Авдеевского укрепрайона, где находится группировка ВСУ, состоящая из 142-й ОСБр, 53-й и 110-й ОМБр, 129-й ОБрТРО, а также многочисленных подразделений аэроразведки.

Напомним, именно отсюда варварски обстреливается великий русский город. Так, в день знаний ВСУ нанесли удар по центру Донецка, направив снаряды системы реактивного залпового огня "Град" в район торгового центра "Донецк-Сити". По данным оперативных служб, один снаряд попал в автомойку. Всего 1 сентября по центральной части города было выпущено 15 реактивных боеприпасов. Такая картина наблюдается почти ежедневно с 2014 года.

Замкнуть кольцо врага вблизи Донецка мешает фанатичное упорство укро-вояк из 59-й ОМПБр и 116-й ОБрТРО, которые засели в неубиваемом "муравейнике", расположенном в Первомайском. Если их снабжение будет нарушено, то выдавливание бандеровского гнойника из предместья столицы ДНР пойдет быстрее.

Судя по всему, наша разведка была в курсе мощных перекрытий штаба в Ровном, с помощью которых отцы-командиры хотели обезопасить себя от русских ракет или планирующих бомб. По данным "Военной хроники", "в результате попадания ракеты, предположительно, с проникающей боевой частью могли быть ликвидированы офицеры нескольких крупных подразделений ВСУ, в том числе региональное командование 783-го полка охраны Государственной специальной службы транспорта.

Речь идет об элитном подразделении железнодорожных войск ВСУ, которое, помимо охранных функций, занимается диверсиями против нашей логистики с целью подрыва обеспечения русских солдат на линии фронта. А еще офицеры 783-го полка охраны Государственной специальной службы транспорта совместно с военными спецами США ведут поиск каналов утечки секретной информации по передвижению военных грузов от польской и румынской границ на передовую.

Эта версия согласуется с постом-печалькой на сайте Державної спеціальної служби транспорту, в котором сказано о "безграничном почете каждому защитнику, кто отдал свою жизнь за [бандеровскую] Украину". Естественно, какие-либо детали не разглашаются, однако, такого рода некрологи являются большой редкостью на духоподъемных державних порталах. Судя по всему, потери враг понес критические.

Нужно заострить внимание на том, что на Украине не озвучивается негативная роль Зе-команды в развязывании военного конфликта высокой интенсивности. Напротив, вражеская "ципсота" продолжает тщетные попытки придать статус "народной войны" (для РФ - спецоперация. "СП") военным действиям на исторических русских землях. Вопреки этому среди местного населения Донбасса большинство относит себя к русскому миру и оказывает всяческую поддержку нашим разведчикам.

Кстати, по приказу главного штабиста США Марка Милли в рамках командования железнодорожных войск ВСУ был создан спецотдел по поиску "путинских шпионов". В качестве превентивных мер все русскоговорящие офицеры самостийной армии, а также имеющие родственников или друзей в России, переведены в боевые части и отправлены на передовую.

Судя по публичной информации, кадровики в региональный штаб ж/д войск, а также вояки 783-го полка охраны набраны с Западенщины, главным образом из Львова. Впрочем, лейтенантов, являющихся расходниками в ВСУ, приоритетно призывают из жовто-блакитного молодняка, который вырос под влиянием бандеровской пропаганды и в спешке был обучен американскими инструкторами.

Но и здесь янки ставку делают на правнуков ветеранов дивизии СС "Галичина". В частности, первокурсники кафедры военной подготовки Государственной специальной службы транспорта (экс-Днепропетровск) уже до начала учебы приняли военную присягу на верность Зе-команде. После чего Госспецтрансслужба ВСУ уже гарантировала молодому пополнению будущих офицеров, что они будут проходить учебу/службу в региональных штабах железнодорожных войск. Все курсанты рассказали о щиром происхождении от чистокровных украинцев.

Спешку можно объяснить острой нехваткой кадровых офицеров, тем не менее из-за утечек секретной информации американцы и бандеровцы проводят в командном составе ВСУ чистку по национальному признаку. "Русню", даже если она служит в "Азове"*, к военным секретам не подпускают. Этим дурням со "слава-украинскими" мозгами не место в управляющих структурах.

О том, что хорошо прилетело по штабу самостийной армии в Покровске (ДНР), может косвенно свидетельствовать переписка кладбищенских волонтеров. В ней говорится, что во Львове на Марсовом Поле произойдет погребение 4-х офицеров ВСУ в закрытых гробах на могилах под номерами 1496,1497,1498 и 1499. Особо отмечается, что здесь хоронят только особо именитых нацистов - либо "хероев", либо командиров из числа местных жителей. Примечательно, что место и обстоятельства их гибели засекречены, но скорее всего это ДНР.

Однако вернемся к двойному удару "Искандерами" по секретному штабу в Ровном. "Через этот город (Покровск), рядом с которым был расположен объект, проходит значительная часть военных грузов, необходимых ВСУ в Донбассе. Теперь использовать этот узел для переброски важных и особо ценных грузов небезопасно (и вряд ли это было безопасно раньше)", - отмечает "Военная хроника".

Судя по всему, ВС РФ в качестве целей для ракетных ударов выбрали, помимо инфраструктурных объектов, еще и центры принятия решений, а на штабных офицеров ведется систематическая охота дальнобойной высокоточкой.

* "Азов" признан в России экстремистской организацией, его деятельность на территории нашей страны запрещена

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693647480


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