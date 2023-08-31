Аида Балаева назначена министром культуры и информации Казахстана, Ержан Саденов возглавил МВД

12:43 02.09.2023

Аида Балаева назначена министром культуры и информации



Аида Балаева назначена министром культуры и информации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



