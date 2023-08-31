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|Аида Балаева назначена министром культуры и информации Казахстана, Ержан Саденов возглавил МВД
12:43 02.09.2023
Аида Балаева назначена министром культуры и информации
Аида Балаева назначена министром культуры и информации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Как сообщили в пресс-службе Мажилиса, сегодня на заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса согласована кандидатура Балаевой Аиды Галымовны для назначения на должность министра культуры и информации.
Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 конституционного закона "О Парламенте и статусе его депутатов". По итогам заседания Комитет принял заключение о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру для назначения на должность главы Министерства культуры и информации.
"Назначить Балаеву Аиду Галымовну министром культуры и информации Республики Казахстан", - говорится в указе Президента Касым-Жомарта Токаева.
Новое министерство образовалось вчера. Министерство информации и общественного развития реорганизовали путем преобразования в Министерство культуры и информации с передачей ему функций и полномочий в сферах:
культуры;
охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
кинематографии;
государственных символов;
архивного дела и документационного обеспечения управления;
электронного документооборота и электронных архивов;
области ономастики;
креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности от Министерства культуры и спорта.
Аида Балаева родилась в 1974 году. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы" и Казахский национальный аграрный университет.
В разные годы она работала ведущим специалистом отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия, исполняющим обязанности начальника управления информации по городу Алматы.
Балаева занимала должность первого заместителя директора Департамента внутренней политики Алматы, директора Департамента внутренней политики Алматы, начальника Управления внутренней политики Нур-Султана. На протяжении четырех лет работала заместителем акима столицы.
В декабре 2014 года Балаеву назначили заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента.
С июля 2019 года Аида Балаева работала помощником Президента - заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.
4 мая 2020 года она была назначена на должность министра информации и общественного развития.
11 января 2022 стала заместителем руководителя Администрации Президента.
Вчера Глава государства подписал указ о реорганизации структуры Администрации Президента Республики Казахстан. Он упразднил должности заместителей руководителя Администрации Президента, одним из которых была Аида Балаева.
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Ержан Саденов возглавил МВД Казахстана
Ержан Саденов назначен министром внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Назначить Саденова Ержана Сапарбековича министром внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в указе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Ранее с этой должности сняли Марата Ахметжанова.
Саденов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил ВКГУ имени Аманжолова, Карагандинскую высшую школу МВД.
В органах внутренних дел служит с июля 1993 года.
В разные годы работал начальником управлений полиции Риддера и Усть-Каменогорска. Возглавлял управление по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции ВКО. Был первым заместителем начальника Департамента полиции Мангистауской области, начальником оперативного департамента МВД и начальником Департамента полиции на транспорте.
С 2016 по 2019 год занимал должность начальника Департамента полиции Акмолинской области.
Возглавлял полицию Нур-Султана (ныне Астана) с апреля 2019 года.
С января 2022 года был заместителем министра внутренних дел.