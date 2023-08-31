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Погибшую с Пригожиным стюардессу Кристину Распопову похоронили в Казахстане
12:57 02.09.2023

Стюардессу Кристину Распопову, погибшую во время крушения бизнес-джета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, похоронили в городе Рудном в Костанайской области Казахстана. Об этом "Агентству. Новости" сообщила тетя погибшей Елена Абраменкова, передает Tengrinews.kz.

Родственница рассказала изданию, что в Казахстане живет мать бортпроводницы. "Ей и отвезли гроб, похоронили. Ее мама рассказывала мне, что три часа держала таможня, не могла пропустить", - сказала тетя.

Абраменкова также добавила, что для подтверждения личности брат Распоповой сдавал ДНК-тест.

Ранее сообщалось, что Кристина Распопова - сестра заместителя прокурора города Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова. Оба они родились в Казахстане, а когда выросли, переехали в Россию. Кристина некоторое время жила в Москве, а недавно переехала в Санкт-Петербург. Девушка много летала на VIP-рейсах. Перед роковым взлетом она сообщила, что посадка откладывается и больше на связь не выходила.

23 августа в Тверской области разбился частный самолет Embraer Евгения Пригожина, в котором находились трое членов экипажа и семеро пассажиров - сам Пригожин и приближенные к нему люди, в том числе командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. Кристина Распопова была единственной женщиной на борту.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
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