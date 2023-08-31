Погибшую с Пригожиным стюардессу Кристину Распопову похоронили в Казахстане

12:57 02.09.2023

Стюардессу Кристину Распопову, погибшую во время крушения бизнес-джета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, похоронили в городе Рудном в Костанайской области Казахстана. Об этом "Агентству. Новости" сообщила тетя погибшей Елена Абраменкова, передает Tengrinews.kz.



Родственница рассказала изданию, что в Казахстане живет мать бортпроводницы. "Ей и отвезли гроб, похоронили. Ее мама рассказывала мне, что три часа держала таможня, не могла пропустить", - сказала тетя.



Абраменкова также добавила, что для подтверждения личности брат Распоповой сдавал ДНК-тест.



Ранее сообщалось, что Кристина Распопова - сестра заместителя прокурора города Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова. Оба они родились в Казахстане, а когда выросли, переехали в Россию. Кристина некоторое время жила в Москве, а недавно переехала в Санкт-Петербург. Девушка много летала на VIP-рейсах. Перед роковым взлетом она сообщила, что посадка откладывается и больше на связь не выходила.



23 августа в Тверской области разбился частный самолет Embraer Евгения Пригожина, в котором находились трое членов экипажа и семеро пассажиров - сам Пригожин и приближенные к нему люди, в том числе командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. Кристина Распопова была единственной женщиной на борту.