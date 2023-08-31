|Массовые беспорядки в Кыргызстане на глазах у Садыра Жапарова: пострадало более 100 человек
13:52 02.09.2023
В Кыргызстане финал Кубка президента по кок-бору между командами "Достук" и "Ынтымак" закончился массовыми беспорядками. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.
Инцидент произошел в Ошской области на ипподроме "Толойкон". По итогам игры победу присудили "Ынтымаку", но зрители были недовольны судейством. По предварительным данным, судья избит. На кадрах, распространенных в соцсетях, можно увидеть, как милиционеры уводят его с поля.
На кадрах, снятых очевидцами происшествия, также можно увидеть, как машину скорой помощи закидали камнями и разбили все окна. Толпа также препятствовала движению авто. По комментариям автора ролика можно понять, что участники беспорядков искали в салоне судью.
Свидетели происшествия засняли на камеру реакцию главы государства Садыра Жапарова, генпрокурора Курманкула Зулушева и председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова на происходящее.
Как сообщили в Минздраве Кыргызстана, в результате беспорядков пострадали более 100 человек. Два человека находятся в больнице: один из них игрок кок-бору, другой - сотрудник правоохранительных органов. Уточняется, что улакчи получил травму не во время беспорядков, а во время игры.
По данным ведомства, еще около 100 человек в развернутых медицинских палатках на месте получили амбулаторную помощь.
Глава ГКНБ республики Камчыбек Ташиев уже сделал обращение в связи с беспорядками. Он заявил, что все причастные к потасовкам, в том числе провокаторы, будут наказаны.
"Люди повелись на действия провокаторов и на эмоциях попытались организовать беспорядки. Но мы, кыргызы, должны быть дружными и сохранять мир в стране. Это спорт, игра. Здесь кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает. Проигравшие не должны поддаваться эмоциям. Дал поручения сотрудникам правоохранительных органов и органов безопасности. Будут изучены все снятые на месте видеоролики, и будут приняты меры ко всем участникам беспорядков в рамках закона. Это просто так не останется", - сказал Камчыбек Ташиев.