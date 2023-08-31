Массовые беспорядки в Кыргызстане на глазах у Садыра Жапарова: пострадало более 100 человек

13:52 02.09.2023

В Кыргызстане финал Кубка президента по кок-бору между командами "Достук" и "Ынтымак" закончился массовыми беспорядками. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



Инцидент произошел в Ошской области на ипподроме "Толойкон". По итогам игры победу присудили "Ынтымаку", но зрители были недовольны судейством. По предварительным данным, судья избит. На кадрах, распространенных в соцсетях, можно увидеть, как милиционеры уводят его с поля.



