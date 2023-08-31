Тель-Авив. Афро-иудеи восстали и разносят столицу коренных иудеев

21:35 02.09.2023

В Тель-Авиве продолжаются боестолкновения между беженцами из Эритреи и полицией

Артем Иванов

Сообщается о применении огнестрельного оружия демонстрантами

Попытки правоохранительных органов разогнать протестующих вылились в ожесточенные боестолкновения. Более 100 человек получили ранения, на улицах лежат окровавленные демонстранты. Силовики были вынуждены открыть огонь, после чего начали приходить сообщения об ответном применении огнестрельного оружия со стороны митингующих. Израильская полиция заявила, что ее сотрудники попали под боевой обстрел.



Ранее на юге Тель-Авива сотни мигрантов из Эритреи устроили

акцию протеста против проведения проправительственного Фестиваля эритрейской культуры. Демонстранты требуют его отменить. После признания правоохранителями митинга незаконным, начались стычки с полицией. Район проведения разгромлен и разграблен, разбиты автомобили. Полиция применяет силу.