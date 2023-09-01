Известного кыр-политика Мадумарова закрыли-таки в СИЗО

00:01 03.09.2023

02 сентября 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Депутата Адахана Мадумарова водворили в СИЗО ГКНБ



Депутата парламента Адахана Мадумарова водворили в СИЗО ГКНБ. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.



Под стражей нардеп пробудет до 24 октября.



Напомним, ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009-м в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации и делимитации.