Западные СМИ заговорили о конце "китайского чуда", - значит закончилась гегемония США?

00:11 03.09.2023 Западные СМИ заговорили о конце "китайского чуда", - значит закончилась гегемония США?

О чем хочет сказать зарубежная пресса, когда говорит о проблемах Поднебесной

Михаил Морозов

2/09/23



В последние дни и недели западный мейнстрим все громче трубит о кризисе в экономике Китая. Отголоски этого воя слышны и в российских СМИ, унаследовавших традиции либеральных прозападных рупоров. Однако все это не более чем ложные инфоповоды, всполохи информационной войны, которую Запад ведет против незападного мира в надежде продлить свое господство.



Вообще-то эта песня стара и порядком набила оскомину. Любые текущие вести с китайских экономических полей десятилетиями использовались в пропагандистских целях, для искажения ситуации и имиджа Китая. По принципу: у нас все чудесно, а вот у конкурентов - крах. Опровержения этого мифа в наши дни достаточно легко найти даже в солидных западных изданиях.



Вот, например, что пишет английская "Morning Star" в статье под заголовком "Новости пестрят заголовками об „экономическом коллапсе Китая" - не обращайте на них внимания": "За последние четыре года, охватывающие период пандемии Covid-19, экономика Китая росла в два с половиной раза быстрее, чем в США, в 15 раз быстрее, чем во Франции, в 23 раза быстрее, чем в Японии, в 45 раз быстрее, чем в Германии, и в 480 раз быстрее, чем в Великобритании. ВВП на душу населения в Китае рос в три раза быстрее, чем в США, в пять раз быстрее, чем в Италии, в 44 раза быстрее, чем в Японии или Франции, и в 260 раз быстрее, чем в Великобритании, в то время как ВВП на душу населения упал в Германии и Канаде".



Для тех, кого не убеждают цифры, касающиеся макроэкономики, приводятся данные о кошельках граждан, основанные на исследовании Международной организации труда. По данным МОТ, рост реальной заработной платы с поправкой на инфляцию (то есть речь о реальных доходах) в Китае в последние годы составлял в среднем 5 процентов. В то время, как в Великобритании этот показатель был 0,1 процента, в США - 0,3 процента, во Франции - минус 0,4 процента, в Германии - минус 0,7 процента и в Индии - минус 1,3 процента. То есть в то время, когда в большинстве ведущих экономик мира реальные доходы сокращались, в Китае они, наоборот, росли. И какой же это кризис?



Автор статьи критикует ведущие западные СМИ за искажение информации, которая приводит к неправильной оценке ситуации в мире и положения западного сообщества. "Согласно анализу Bloomberg, среднегодовой рост ВВП Китая в 4,5 процента в год в течение последних четырех лет показывает, что его экономика, якобы находится в тяжелом кризисе, тогда как 1,8 процента ВВП в США якобы являются сильным ростом, не говоря уже о 0,1 процента в Великобритании", - пишет автор.



Делает автор и более глобальные умозаключения. Например, он пишет о том, что Китай вывел из бедности более 850 миллионов человек, достигнув цели ООН, которая намечена на 2035 год. Это, по мнению автора, является не только величайшим достижением в области сокращения бедности в истории человечества, но и демонстрирует экономические и социальные возможности Китая, которые никак не вяжутся с мифами о загнивании.



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По его мнению, вместо того, чтобы врать относительно Китая, следует беспристрастно проанализировать ситуацию, чтобы определить правильную политику и не оказаться в положении проигравших. "Сегодня США систематически лгут о состоянии Китая и своей собственной экономики, потому что для капитализма США крайне важно помешать своим гражданам и близким союзникам понять реальные экономические тенденции. А реальность проста. За более чем 40 лет Китай далеко перерос любую западную капиталистическую экономику".



Эта мысль содержится и в статье в недавнем номере популярного журнала Newsweek под заголовком: "Китай был крупнейшим экономическим чудом в мире, и им остается". Статья Дэвида Голдмана, заместителя главного редактора Asia Times и научного сотрудника Клермонтского института в Вашингтоне входит в диссонанс с западным мейнстримом, который распространяя миф о конце китайского чуда, обычно пишет о том, что Китай якобы исчерпал возможности роста за счет дешевой рабочей силы, а системные проблемы в экономике настолько глубоки, что грозят крахом. И вот Дэвид Голдман пишет о том, что Китаю вовсе и не нужна дешевая рабочая сила, потому что он "полон решимости возглавить четвертую промышленную революцию". "Китай успешно строит новую цифровую экономику, основанную на искусственном интеллекте и высокоскоростной широкополосной связи, с 2,3 миллионами из общего числа в 3 миллиона базовых станций 5G в мире, а скорость загрузки вдвое превышает американские показатели. Китай построил автоматизированные порты, которые могут разгрузить контейнеровоз за 45 минут, а не за 48 часов, необходимых в нашем порту Лонг-Бич. Это также автоматизированные шахты, где ни один рабочий не уходит под землю, фабрики, управляемые искусственным интеллектом, и склады, на которых роботы выполняют всю работу, включая сортировку и упаковку".



При таком раскладе дешевая рабочая сила больше не нужна. Нужны высококвалифицированные специалисты, управленцы, технологи. И как пишет Голдман, они в Китае есть в необходимом количестве. "Почти две трети китайских граждан ныне имеют полное среднее образование, по сравнению с 3 процентами, которые имели его в 1979 году. Китай выпускает больше инженеров, чем весь остальной мир вместе взятый, а китайские университеты преподают по высшим мировым стандартам". "Китай также расширил свой экономический охват. Сейчас он экспортирует больше на глобальный Юг, чем на развитые рынки, удвоив свой экспорт в АСЕАН и утроив экспорт в Центральную Азию после 2020 года.



Он строит широкополосную связь, железные дороги и порты от Африки до Южной Америки, создавая постоянный рынок для своего экспорта", - продолжает Голдман о китайской стратегии развития. И делает вывод: "Китай полон решимости возглавить четвертую промышленную революцию. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei имеет 6 контрактов на создание корпоративных сетей 6G для поддержки заводских приложений искусственного интеллекта. Китай в настоящее время является крупнейшим в мире рынком промышленных роботов. Если то, что мы уже видели в секторе электромобилей, распространится на остальную часть экономики, Китай получит непреодолимое лидерство в промышленности. Технические ограничения со стороны США не имеют большого влияния. Промышленные приложения ИИ достаточно хорошо работают на старых чипах, которые Китай производит у себя дома. Без доступа к новейшим чипам Huawei не может продавать конкурентоспособные смартфоны 5G, но ее приложения искусственного интеллекта могут управлять заводами, портами и шахтами".



Все это напрямую отражается на жизни людей. стимулируя их к дальнейшему творчеству. По данным Всемирного банка, - пишет Голдман, реальный ВВП Китая на душу населения вырос с 404 долларов США в 1979 году, когда Дэн Сяопин открыл экономику для частного предпринимательства, до 11 560 долларов США в 2022 году. С 2001 года он подскочил в пять раз. Напротив, реальный ВВП на душу населения в Индии вырос с 373 долларов в 1979 году до всего 2,085 долларов в 2022 году. Вот вам сравнение, которое наглядно показывает уникальное экономическое чудо Китая".



А как же США, мировой технологический, финансовый и экономический лидер? Об это пишет другой ведущий американский журнал The National Interest в статье под заголовком "Почему Америка проигрывает технологическую войну с Китаем". По оценке журнала, "ограничения Байдена на высокопроизводительные чипы, программное обеспечение и машины, которые их производят, никак не замедлили стремление Китая к доминированию в Четвертой промышленной революции - применении искусственного интеллекта в производстве, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и логистике".



В то время, когда американские компании тратят триллионы долларов для применения ИИ в потребительской сфере и сфере развлечений, Китай сосредоточился на автоматизации рутинной работы. "Китай стал первой страной в мире, которая выделила спектр в диапазоне 6 ГГц для услуг 5G и 6G, чтобы заложить основу для продвижения мобильной связи и промышленных разработок в стране. Благодаря этим усилиям, Китай в 2023 году стал мировым лидером в автоиндустрии.



The National Interest приводит пример проигрыша конкуренции со стороны западных компаний. "Volkswagen, когда-то самый продаваемый бренд в Китае, снизил объем годовых продаж до 3,2 млн единиц в 2022 году с 4,2 млн до пандемии. Таким образом, преимущества искусственного интеллекта очевидны: более дешевая промышленная продукция, более эффективные порты, развертывание автоматизированных транспортных средств и так далее". И опять же: "Ограничения США на экспорт технологий в Китай, похоже, не остановили и даже не замедлили развертывание приложений ИИ, которые имеют наибольшее стратегическое значение".



И это не пустые слова. Сейчас на Западе всерьез озабочены глобальным проигрышем Китаю в автомобилестроении. В Нынешнем году Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей, обойдя Японию и Германию. По оценкам специалистов, китайские автокомпании продадут за рубеж рекордное число автотранспортных средств - 4 млн штук. А к 2030 году на государственном уровне поставлена цель - экспортировать 8 млн. Агентство Блумберг пишет о том, что США пропустили взрывной рост китайского экспорта. Там не ожидали, что на мировом авторынке так стремительно появится новый лидер. В западных аналитических центрах не на шутку обеспокоены тем, что Китай в ближайшие годы захватит ключевые автомобильные рынки и вытеснить с них признанных лидеров. И это происходит как раз благодаря более высокой автоматизации процессов, начиная с разработки и кончая доставки товара потребителю, что радикально удешевляет конечный продукт. Общеизвестно, что автоиндустрия - сгусток и показатель развития технологий, производства и общего уровня развития страны.



А теперь об ограничениях по части чипов и их производства, на которые делали ставку в США, пытаясь "замедлить Китай". Это все также оказалось малоэффективно. По данным аналитиков американской фирмы Strider Technologies. более 30 000 работников европейских технологических компаний за последние двадцать лет переехали в Китай, прихватив с собой бесценный опыт, свежие идеи и важные технологические ноу-хау. Среди европейских компаний наибольшее число сотрудников потеряли Nokia, Ericsson, Siemens, Bosch и NXP - в этих компаниях работают в общей сложности около 950 тыс. человек. Технологиями европейских гигантов завладели китайские Huawei, ZTE, Lenovo, а также принадлежащая китайской Wingtech Technology нидерландская Nexperia. Эти люди, совместно с китайскими специалистами рано или поздно создадут чиповую индустрию, превосходящую западную на порядок. Для этого у них есть неограниченные финансовые возможности, которые предоставляет китайское государство.



В США пока не готовы увидеть очевидное. Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо заявил, что Соединенные Штаты уступают свою гегемонию Китаю. "Китай стал промышленным центром и сейчас обгоняет Америку", - сказал он. Поэтому-то западные СМИ и пытаются исказить ситуацию, которая складывается явно не в пользу Запада. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693689060





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