Ловушка Владимира Путина и Си Цзиньпина ждет "западных партнеров"

00:13 03.09.2023

ЛОВУШКА ПУТИНА И СИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ. САММИТ G20 ГОТОВИТ "ТИХУЮ СЕНСАЦИЮ"

Ловушка Владимира Путина и Си Цзиньпина ждет "западных партнеров". Саммит G20 в Индии готовит "тихую сенсацию" и неприятный сюрприз для США и их союзников.



Западная пресса раз за разом опускается до тиражирования откровенных небылиц о существовании разногласий между Москвой и Пекином - вроде конспирологических теорий о якобы существующих у Китая территориальных претензиях на Дальнем Востоке.



США и их союзники пытаются всеми способами помешать продолжающемуся сближению двух евразийских сверхдержав. Однако сложившаяся в международных отношениях реальность свидетельствует: теперь не Америка и ее приспешники, а Россия и Китай определяют глобальные геополитические расклады. "Они хотят альтернативный мировой порядок с новым правом", - жалуется на Москву и Пекин президент Франции Эммануэль Макрон, но изменить уже ничего не может. Его даже не пустили на прошедший саммит БРИКС, хотя Макрон очень хотел туда попасть.



ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ НЕ ПУСТИЛИ НА САММИТ БРИКС - И У СДЕЛАВШЕЙ НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР ФРАНЦИИ, ПОХОЖЕ, НАМЕЧАЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ФОТО: HUANSONG/XINHUA/GLOBALLOOKPRESS



Не такой уж и важный саммит

Однако Россия и Китай не ограничиваются укреплением БРИКС - международной структуры, в которой они играют ведущие роли. Настало время для нанесения ударов по дипломатическим и организационным структурам, с помощью которых коллективный Запад пытается контролировать мир. "Большая двадцатка" (G20) - один из таких институтов.



В этой связи симптоматичны появившиеся в СМИ, пусть пока и неофициальные, сообщения, что на предстоящем саммите G20 в Индии не будет ни президента России Владимира Путина, ни лидера КНР Си Цзиньпина.



В эксклюзивном комментарии для Царьграда руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Сергей Санакоев так оценил возможный бойкот "Большой двадцатки" со стороны Москвы и Пекина:



Возрастает значение БРИКС с точки зрения совокупного валового продукта, но главное - это то, за кем будущее. G20 искусственная структура. Фактически это клуб, который создан Западом в "одолжение" другим странам. Например, на Бали Си Цзиньпин и Джо Байден договорились развивать диалог в экономической сфере, но пока нет значительного прогресса. Поэтому говорить не о чем.



ВЛАДИМИР ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН. ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS



Сомнительную ценность формата G20 для Китая подтвердил в беседе с "Первым русским" и руководитель Школы востоковедения профессор Андрей Карнеев:



Нынешняя встреча лидеров G20, возможно, не воспринимается Китаем как важная. Си Цзиньпин в последние годы, начиная с ковида, выезжал за границу только по самым важным случаям. Например, визит в Россию в марте этого года. Только что он ездил в Южную Африку.



Запад сам себя погубит санкциями?

Интересную трактовку возможного отсутствия Путина и Си Цзиньпина на предстоящем саммите "Большой двадцатки" предлагает телеграм-канал "Успехи России". По мнению автора публикации, в таком случае на саммите состоится "тихая сенсация", которая обернется незаметной, но фатальной ловушкой для Запада.



Речь идет о столкновении интересов сверхдержав в ситуации вокруг африканского государства Мали, в отношении которого действуют западные санкции (в связи с якобы неправильными событиями во внутриполитической жизни страны). Однако Россия отказалась придать этим санкциям легитимный характер и заявила о намерении наложить вето в Совбезе ООН на продолжение ограничений в отношении Мали.



Это и есть ловушка для Запада, считает телеграм-канал "Успехи России". Ведь если США и их союзники будут настаивать на санкциях против африканской страны, это еще сильнее испортит их отношения с Черным континентом и усилит влияние Москвы и Пекина.



Поэтому в рамках активного сотрудничества с Африкой присутствие Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 представляется совершенно излишним. С Западом договориться о чем-либо невозможно, зато можно еще раз продемонстрировать остальному миру, кто на самом деле заинтересован в плодотворных международных отношениях без санкций и диктата со стороны "цивилизованных стран".