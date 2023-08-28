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Конфликт в Гагаузии: удастся ли Кишиневу ликвидировать национальную автономию? - Александр Кориненко
00:18 03.09.2023

Конфликт в Гагаузии: удастся ли Кишиневу ликвидировать национальную автономию
София Русу. 28.08.2023

В руководстве Гагаузии продолжает тлеть конфликт между главой автономии Евгенией Гуцул и Народным собранием. В конце минувшей недели депутаты с пятого раза, со скандалом утвердили представленную башканом структуру Исполкома, да и то с оговорками. С каким воодушевлением еще совсем недавно чествовали в Комрате избранного башкана, а сейчас местный парламент словно делает все, чтобы помешать ее работе.

О природе этого конфликта и возможных вариантах развития событий в интервью "ПолитНавигатору" рассказывает политолог Александр Кориненко.

В руководстве Гагаузии продолжает тлеть конфликт между главой автономии Евгенией Гуцул и Народным собранием....

ПолитНавигатор: Уже несколько недель тянется процедура утверждения Народным собранием Исполкома Гагаузии, предложенного избранным башканом Евгенией Гуцул. Дело идет медленно, с резкими заявлениями, демонстративными выходами из зала заседаний. После нескольких попыток депутаты, наконец, утвердили структуру Исполкома, но и то – временно, к вопросу придется вернуться в ноябре. Что происходит? Есть ли шанс, что Гуцул и Народное собрание Гагаузии урегулируют все противоречия?

Александр Кориненко: Шанс урегулировать противоречия, безусловно, есть. Избрание на пост башкана человека не из системы взбудоражило политический класс в небольшой автономии, но еще больше местных политиков напугало то, что за Евгенией Гуцул стоит беглый олигарх Илан Шор, который находится в жестком противостоянии с Майей Санду.

Надо отметить, что дрова в костер подкидывает и Кишинев, и если кто-то думает, что власть дистанцировалась от противостоянии в Гагаузии, то это далеко не так. Власть знает интересы некоторых гагаузских политиков и пытается на этом играть, предлагая те или иные преференции отдельным представителям власти в Комрате.

Противостояние Народного собрания и башкана будет продолжаться, так как народные избранники не хотят пускать в свое политическое поле такого сильного игрока, как Илан Шор, который может подмять под себя все политическое поле, а аксакалов гагаузской политики отправить на пенсию.

ПолитНавигатор: Глава автономии вправе досрочно распустить Народное собрание, если депутаты не одобрят состав Исполкома. Это реальный сценарий? Может ли сама Гуцул лишиться поста, например, по итогам расследования дела о незаконном финансировании ранее запрещенной партии "Шор"?

Александр Кориненко: Теоретически возможен и тот, и другой сценарий. Евгения Гуцул еще делает попытки убедить Народное собрание в том, что надо принять предложенный ею состав Исполнительного комитета. Она идет даже на определенные уступки и убирает людей, которые не знают гагаузского языка. При этом команда Шора понимает, что им не получить контроль над Народным собранием Гагаузии даже после выборов. Одно дело – голосовать за главу автономии, а другое дело – за депутата. Депутат – это покрашенная лавочка, новые парты в школе, рабочее место у тебя в селе. В Гагаузии очень сильны и уважаемы местные авторитеты, если мы посмотрим на состав НСГ, то увидим, что это самые уважаемые люди в своих населенных пунктах.

Второй сценарий, конечно, тоже реализуем, но я думаю, что этим делом на башкана будут оказывать давление. Нет смысла снимать Евгению Гуцул и заменять ее теоретически на Виктора Петрова: политика Комрата сильно не изменится по отношению к Кишиневу, а вот, новый очаг нестабильности появится. Гагаузы не любят, когда кто-то вмешивается во внутренние дела автономии.

ПолитНавигатор: Часть предложенных башканом кандидатур в Исполком автономии Народное собрание отклонило из-за незнания кандидатами гагаузского языка. Работала даже лингвистическая комиссия. Что это за история – в Гагаузии же всегда была относительно спокойная ситуация с языковым вопросом?

Александр Кориненко: Председатель Народного собрания Дмитрий Константинов и депутаты устроили этот фарс, чтобы не допустить "пришлых" в гагаузскую политику, уж очень велик страх, что Илан Шор пришлет управлять автономией команду из Оргеева, а местные политики останутся не у дел. Они, конечно, в Комрате соперничают, ссорятся, но это их политическое поле, и они не хотят туда никого пускать. Кстати, надо отметить, что лингвистическая комиссия – законный инструмент, и они имеют право им пользоваться.

ПолитНавигатор: Что может делать для Гагаузии на посту башкана Евгения Гуцул, пока состав Исполкома не утвержден? Реализации обещанных инфраструктурных проектов при поддержке Турции, кажется, ничего не мешает?

Александр Кориненко: Насколько мне известно, у башкана довольно широкие полномочия. Евгения Гуцул, скорее всего, не будет ждать утверждения Исполкома, а будет реализовывать эти проекты – как турецкие, так и обещанные Иланом Шором. Понятно, почему окончательное утверждение вопросов по Исполкому перенесли на ноябрь: депутаты хотят посмотреть, чем закончатся местные выборы 5 ноября текущего года. С одной стороны, надо вставлять палки в колеса команде Шора и не дать ей укрепиться, с другой стороны – если кандидаты Шора возглавят населенные пункты, тогда точно утверждение окончательного состава Исполкома будет под большим вопросом.

ПолитНавигатор: Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что не исключает создания Гагаузской Республики, поскольку "этого требует народ". Народ этого действительно требует? Высказываются мнения о том, что громкое заявление Константинова – провокация, и что уже запущен процесс ликвидации Гагаузской автономии. Если так, допустят ли это гагаузы, которые на недавних выборах башкана доказали, что могут защитить свою позицию и свой выбор?

Александр Кориненко: Дмитрий Константинов – старый лис гагаузской политики. Он в очередной раз покажет, что контролирует ситуацию в автономии, и что именно с ним надо разговаривать как Кишиневу, так и внешним игрокам. Я не слышал требований гагаузов о создании Гагаузской республики. Да, между Кишиневом и Комратом не все так гладко, но сейчас в Гагаузии все хотят стабильности и определенности. Нынешняя власть Молдовы с удовольствием, если бы не ликвидировала автономию, то уж точно обрезала бы полномочия Комрату, но гагаузы показали, что они такого не потерпят, и это останавливает горячие головы в Кишиневе.

Источник - politnavigator.net
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