Венгерская "рапсодия" Орбана. Будапешт может начать процесс по выходу из Евросоюза? - Валерий Панов

00:25 03.09.2023 Валерий Панов

01.09.2023

Венгерская "рапсодия" Орбана

Венгерское руководство трезво оценивает ситуацию вокруг кризиса на Украине, при этом страна, которая является членом ЕС и НАТО, не боится отстаивать свои национальные интересы.



Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире Первого канала. Дипломат обратил внимание на то, что премьеру Виктору Орбану и венгерскому руководству "пытаются приписывать какие-то пророссийские симпатии". Он также указал на очевидность того факта, что благополучие Венгрии во многом "зависит от здоровых, нормальных связей с Российской Федерацией".



Немногим ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась обсуждать финансирование военной помощи Киеву во время проведения неформального саммита глав дипломатических и военных ведомств стран-членов ЕС в испанском г. Толедо. Причина такого решения, скажем так, формальная. Венгерский банк OTP находится в украинском списке "международных спонсоров войны". До тех пор, пока этот вопрос не будет урегулирован, то есть пока Киев не вычеркнет Венгрию из этого списка, Будапешт будет отказываться от обсуждения военной помощи Украине. На благосостоянии народа это не сказывается.



Существенно другое. По словам венгерского министра, Евросоюз значительно ослаб в плане безопасности и экономики. И виной тому ошибочные решения, в том числе в отношении конфликта на Украине. ЕС мог бы попытаться урегулировать украинскую ситуацию с помощью переговоров, но предпочел занять откровенно воинственную позицию (видимо, в отношении России. - В.П.). Это также негативно отразилось на безопасности, экономике и энергетике Европы.



Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Запад уже не может позволить себе включение Украины в НАТО, так как благоприятное для этого время давно прошло. Речь о приеме Украины в ЕС тоже не идет, по крайне мере, до 2030 г.



В то же время Орбан неоднократно отмечал, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. В свою очередь, Сийярто в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". (Намек на Россию?).



Напомним: получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция, например, находится в статусе кандидата с 1999 г., Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. На данный момент последней была принята в ЕС Хорватия. Это произошло в 2013 г., причем процесс занял десять лет. Так что дорога в этот "сад", по Борелю, достаточно тернист. При этом остальной мир - "джунгли", а европейцы - "привилегированные люди". Украинцев к этому кругу "избранных" и близко не подпускают. К НАТО - да, подпускают, но только в качестве "пушечного мяса".



По словам Сийярто, ЕС за последние полтора года не был способен установить мир на континенте, поскольку это невозможно сделать поставками оружия Киеву. А спикер парламента Венгрии Ласло Кевер отмечал, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.



Отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, Европа вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. Европейцы, отмечал Орбан, должны задать "американским друзьям" вопросы о том, кто выигрывает в этой ситуации.



Позиции самой Венгрии при этом достаточно уязвимы, так как Орбану приходится маневрировать между решениями ЕС по Украине и сохранять хорошие отношения с Москвой. Однако газ - это лишь один из пунктов давления, по которому будет идти торг Будапешта и Брюсселя. Еще одним из основных камней преткновения является председательство Венгрии в ЕС в первой половине 2024 г. чего не хотят допустить в Европарламенте. Этим самым ЕП хочет поставить на место зарвавшихся венгров. "Поэтому заявления Орбана необходимо рассматривать в комплексе всех причин и будущих событий. А резкая позиция по газовым поставкам - способ предотвратить возможные повреждения трубопроводов и сохранить стабильность в энергетике Венгрии", - считает член экспертного клуба "Дигория" политолог Евгений Кисляков.



Ранее Орбан заявлял, что Венгрия и Сербия сочтут поводом для войны атаку на маршрут импорта газа из России. Дескать, Будапешт и Белград немедленно отреагируют, если то, что случилось с "Северным потоком", произойдет и с "Южным потоком". Видимо, Орбану известно, кто действительно взорвал газопровод "Северный поток". Он не сказал, кому конкретно были адресованы его слова о casus belli, но предположить можно. Как и другие высказывания подобного рода, прежде всего, думается, - Евросоюзу.



Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в беседе с порталом Ura.ru отмечала, что, как минимум, четыре страны могут уже сейчас задумываться о том, чтобы покинуть европейское сообщество. Это Германия, Франция, Польша и Венгрия. Германия, заметим, является мощнейшей экономикой Европы.



Ей не нужен Евросоюз, от которого Берлину больше вреда, чем пользы. А Венгрия, в частности, все чаще проявляет недовольство в связи с давлением со стороны Евросоюза, который сначала вынуждал страну брать нелегальных мигрантов, а теперь требует, чтобы Будапешт вводил санкции против России. Политолог считает, что Венгрия может принять решение о выходе из ЕС в ближайшие два года. У Франции и Польши свои проблемы, которые Евросоюз не может решить. "Евросоюз совершенно не суверенное образование. Марионеточная структура, глобалистский проект", - подчеркнула Макеева.



Евросоюз деградировал до состояния второстепенного военно-политического придатка НАТО во главе с США. Об этом на пресс-конференции в Москве сказал первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов. Сегодня уже вполне очевидно, что Евросоюз трещит по швам. Локомотивом возможного развала ЕС является Венгрия, которая при каждом случае коллективного принятия решений демонстрирует здравомыслие и неприятие диктата со стороны евробюрократии. Об этом уже открыто говорят в Евросоюзе. Так, в эфире радиостанции Cesky rozhlas Plus ("Чешское радио. Плюс"), министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заметил, что отличающаяся от других членов ЕС позиция Венгрии в отношении антироссийских санкций может привести к выходу Будапешта из Евросоюза. "В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", - заявил Бек. А, может, это ЕС как всадник с американской головой на полном ходу мчится к обрыву, а Венгрия, наоборот, хочет сохраниться как суверенное государство?



Однако упрекать Венгрию в том, что она может положить начало развалу ЕС, неправомерно. Будапешт, как и некоторые другие европейские страны, не хочет быть пешкой в "большой шахматной игре" США. Однако сегодня именно Венгрия оказалась на острие процесса распада Евросоюза. Если при этом вернуться несколько назад и оценить Brexit в контексте нынешних событий, то становится понятно, что выход Великобритании из Евросоюза происходил потому, что английская правящая элита была прекрасно осведомлена о планах США по развалу ЕС и потому заблаговременно покинула этот "корабль" с пробоинами в бортах.



Прямым подтверждением того, что Brexit был спланирован и согласован со Штатами, является тот факт, что еще в процессе диалога с ЕС о разводе Лондон и Вашингтон (при Джонсоне и Трампе) начали процесс переговоров о подписании обоюдовыгодного торгово-экономического соглашения. Как было объявлено, оно должно было заменить Британии выгоды от торговли с Евросоюзом.



Позднее появилась информация, что эти переговоры преследовали, прежде всего, глобальные стратегические цели и были частью построения Великобританией и США новой политической "англосакской оси" с участием также Канады, Австралии и Новой Зеландии. Сегодня мы видим, что в АТР уже создан блок АУКУС и планируется создание некоего восточного НАТО, иными словами - филиала Североатлантического альянса. Зачем нужен Лондону Евросоюз?!



Венгрия тоже не хочет идти ко дну вместе со всеми членами ЕС. Намерение США вытеснить Россию с европейского энергетического рынка и уничтожить Европу как своего экономического конкурента уже давно не догадка. Еще лет шесть тому назад аналитик Wall Street и основатель Trends Research Institute Джеральд Селенте указывал, что антироссийские санкции являются частью стратегии США, направленной на то, чтобы заменить Россию в качестве основного экспортера энергоресурсов в ЕС. Сегодня, когда Евросоюз вводит санкции против России и ее энергоносителей, в которых нуждается как в воздухе, курс США на экономический крах Европы стал совершенно понятен. В контексте намерений США в отношении Европы в совершенно особом свете видится и все происходящее на Украине. Спровоцированный Штатами военный конфликт Украины с Россией может стать финальным этапом в проекте Вашингтона по разрушению Европы.



Венгрия явно учитывает уроки Brexit. Вероятность выхода страны из ЕС оценил экс-глава Центробанка Андраш Симор, сообщает Bloomberg. "Вероятность этого в прошлом году составляла 10%, к настоящему времени возросла до 20-30%", - заявил он. Как сказал Симор, это связано с тем, что дефицит бюджета страны вырос до рекордного уровня, а самые высокие в ЕС показатели инфляции и ключевой ставки - у Венгрии.



В Брюсселе полагают, что Венгрия вряд ли решится покинуть ЕС, поскольку зависит от европейского экспорта. Отмечается также, что с момента присоединения к Евросоюзу в 2004 г. Будапешт получил более 110 млрд долл. из фондов ЕС.



Но венгерский премьер не раз заявлял, что если страна будет работать исключительно на пополнение бюджета Евросоюза, то он инициирует процесс выхода из ЕС. За ним последуют и другие страны, тоже тяготеющие к суверенности. Пожелают остаться только "реципиенты", например, Греция с долгом около 402 млрд евро или профессиональные содержанки вроде стран Балтии, Румынии и Болгарии. Украину в этот ряд попрошаек встроили США. Только с выходом доноров из ЕС кормить попрошаек будет некому. Американцы на себя такую ношу не возьмут. Они, наоборот, ради своего блага последнюю рубашку с голодающего снимут.



Практически сегодня страны ЕС начали борьбу за выживание. Выжить, сохраниться могут те страны, которые отстоят свой суверенитет. Жизнь любого государства начинается с независимости. Потому сегодня совершенно отчетливо просматриваются аналогии с "Весной народов", когда в 1848 г. революции прокатились по всей Европе, охватив Италию, Австрию, Венгрию, Германию и др. регионы. Движения носили антифеодальный и, заметим, национально-освободительный характер. В зависимости от местных условий участники выступлений также выдвигали лозунги национального объединения (Германия, Италия) или выделения из существовавших государств (Венгрия, Польша).



Народные восстания были жестоко подавлены. В усмирении итальянских инсургентов принимали участие и полки из австрийской Галиции. За заслуги перед монархией регион получил статус королевства Галиции и Лодомерии с сине-желтым флагом, как у Петлюры, а теперь у "незалежной" Украины. И с изображением льва, таким же, как потом на знамени и эмблемах дивизии ваффен-СС "Галиция"*, воевавшей в составе гитлеровских войск. Не вдаваясь далее в исторические детали, напомним: Венгрия не добилась независимости, но Австрийская империя стала Австро-Венгерской империей, и это название вроде как отражало венгерскую автономию.



Революция, особенно ее поражение, настолько вдохновило великого венгерского композитора Ференца Листа, что он написал 19 рапсодий, посвященных поверженной и оккупированной Родине.



"Венгерские рапсодии" известны сегодня во всем мире, но может появиться и двадцатая "рапсодия". Тоже о венгерской независимости. И напишет ее, похоже, премьер Орбан. Вместе со своим народом. Источник - stoletie.ru

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