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Без российского газа - никуда. Почему страны ЕС, несмотря на санкции, увеличили закупки СПГ у России, - А.Соколов
02:27 03.09.2023

Андрей Соколов
01.09.2023
Без российского газа - никуда
"Шокирующими" назвали на Западе объемы природного газа, которые Европа закупает сейчас у России. Как пишет британская газета Financial Times, ЕС импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа из РФ в этом году, несмотря на заявления о намерении отказаться от российского топлива к 2027 году.

По данным компании Kpler, на которые ссылается FT, на долю российского СПГ в период с января по июль приходилось 21,6 миллиона или 16% от общего объема импорта СПГ в ЕС. Это делает Россию вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз после США. За первые семь месяцев этого года Бельгия и Испания были на втором и на третьем местах соответственно по покупкам российского СПГ после Китая. В целом импорт СПГ в ЕС вырос на 40% в период с января по июль 2023-го по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Другими словами, после начала СВО на Украине, несмотря на все грозные заявления Запада "разорвать экономику России в клочья", на введение невиданных в истории санкций и призывы напрочь отказаться от любых закупок энергоносителей из нашей страны, на самом деле в ЕС эти закупки только увеличили.

А стоимость СПГ, импортированного из России с января по июль, по ценам спотового рынка составила 5,29 млрд евро. Но самое курьезное во всей этой невероятной истории так это то, что в Европе вместо дешевого трубопроводного газа от "Газпрома" стали закупать более дорогой, но тоже российский СПГ.

"Шокирует тот факт, что страны ЕС так усердно работали над тем, чтобы отказаться от трубопроводного российского газа только для того, чтобы заменить его поставляемым эквивалентом", - заявил FT американский эксперт Джонатан Норонья-Гант, старший активист по ископаемому топливу неправительственной организацией Global Witness.

Такая ситуация вызывает панику в США, которые заставили Европу отказаться от трубопроводного газа из России, чтобы продавать ей свой СПГ. Как сообщило издание Interia, исследователи из Колумбийского университета уже предупредили, что дальнейшая зависимость Европы от поставок СПГ из России означает риск использования энергоснабжения в качестве инструмента политического шантажа, как это было с трубопроводным газом. Они подчеркивают, что после начала спецоперации на Украине только Литва и Великобритания полностью прекратили импорт СПГ из России. По ту сторону полюса находится Франция, которая увеличила закупки сжиженного газа из России до пяти миллиардов кубометров. В меньших количествах импорт СПГ также увеличили Испания, Бельгия и Нидерланды. Европа покупает все больше российского СПГ, чтобы восполнить дефицит трубопроводного газа, бьет тревогу Interia.

С начала российской спецоперации на Украине, комментирует ситуацию Interia, большое внимание уделялось зависимости Европы от российского газа, доставляемого на Запад по трубопроводам, однако меньше говорили о закупках сжиженного газа.

Тем временем Россия является четвертым экспортером СПГ в мире. В 2021 году она поставила по морю 40 миллиардов кубометров этого сырья. В 2022 году около 78% СПГ из России доставлено в страны, которые ввели против Москвы всевозможные санкции, сообщают эксперты Колумбийского университета.

В 2021 году в Европу из России по трубопроводам было доставлено около 140 миллиардов кубометров СПГ. Однако с апреля прошлого года поставки резко сократились: в настоящее время они составляют менее 20% среднесуточных объемов 2021 года. При этом экспорт российского СПГ в Европу увеличился в январе-августе 2022 года на 15%: до 13 миллиардов. В свою очередь, через девять месяцев продажи выросли уже до 15 миллиардов кубометров.

Но Россия наращивает поставки СПГ не только в Европу. За пределами "старого континента" большие объемы поставок она направляет в Северо-Восточную Азию. Потребителями сырья являются Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань. Все эти государства имеют долгосрочные контракты с российскими поставщиками СПГ. А в России действуют четыре терминала СПГ: Сахалин-2, Ямал, Высоцкий и Портовая.

Как пишет Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов в статье в журнале "Коммерсант", СПГ становится эффективным инструментом диверсификации экспорта российского газа, в первую очередь, из-за отсутствия зависимости от стран транзита и единого конечного покупателя. Он считает, что Россия должна двигаться дальше в направлении расширения экспортных мощностей СПГ, а не строить новые газопроводы.

Такое и в самом деле кажется более разумным, особенно когда речь идет о трубопроводах в тех местах, где они могут подвергнуться атакам, как это уже произошло с "Северными потоками". Причем, несмотря на попытки западных СМИ возложить сейчас ответственность за подрыв на Украину, на самом деле уже даже в самих США признают, что это сделали американцы.

Об этом, в частности, заявлял известный американский журналист Сеймур Херш, считающий, что к подрыву трубопроводов причастны США и Норвегия. А президент РФ Владимир Путин спустя несколько дней после их подрыва, еще осенью 2022 г. обвинил в произошедшем "англосаксов".

Об этом же заявил недавно известный американский телеведущий Такер Карлсон. "Администрация Байдена взорвала "Северный поток"", - прямо сказал он.

Карсон назвал подрыв "Северного потока" самым крупным актом промышленного саботажа в истории и самым крупным антропогенным выбросом CO2 в истории, что "для приверженца глобального потепления Байдена должно быть равнозначно пришествию антихриста".

И добавил, что это также было нападением на Германию - самую могущественную страну Западной Европы и "последнего главного союзника Америки".

И это действительно так, поскольку именно Германия больше других сейчас страдает от отказа от трубопроводного газа из России. В ее экономике началась рецессия, из-за дороговизны энергоносителей крупные предприятия стали закрываться или их переводят в США. В этой связи в ФРГ сейчас уже зазвучали голоса о необходимости возобновить поставки из России газа по трубопроводам.

Разрушенный "Северный поток" необходимо отремонтировать, пока его не разрушила коррозия, заявил во вторник премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в беседе с газетой Wirtschaftswoche. По его словам, трубопровод сможет обеспечить Германию энергией на "пять-десять лет". Ремонт "Северного потока – 1" он считает разумным шагом с точки зрения энергетической политики. И такое возможно, В конце прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что технические возможности для ремонта "Северных потоков" существуют, но на это понадобятся деньги и время.

Но самое главное состоит в том, что США, хотя и стали сейчас крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, не могут возместить Европе тот газ, который поставляла Россия по трубопроводам.

Как считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов, шаткость расчетов на американский СПГ стала особенно очевидна в августе. Тогда цены на газ в Европе поползли вверх на фоне сообщений о возможных забастовках на СПГ-проектах в Австралии. Ведь все прекрасно понимают, что как только цены на сжиженный газ в Азии пойдут вверх из-за забастовок, газовозы с американским СПГ сразу же развернутся в сторону тех же Китая, Японии и других стран АТР.

"Вопреки громким заявлениям, США будут спасать Европу от угрозы "газового голода" только в том случае, если им это будет выгодно. И в данной ситуации, как ни парадоксально, Россия остается более надежным газовым партнером Европы, чем США", - констатировал Андрианов.

Российские эксперты также указывают, что нет у Европы твердой надежды на газ и от других поставщиков СПГ. Так, у крупнейших из них после США - Австралии и Катара загрузка заводов по производству СПГ сегодня уже достигла 100 %, а с учетом того, что рынок СПГ был поделен между импортерами, вход нового крупного потребителя в виде стран Евросоюза уже практически невозможен. Тем более что Россия, как четвертый по объемам поставщик СПГ в мире, не только наращивает новые мощности по производству СПГ, но еще и разрабатывает более эффективные методики получения сжиженного газа премиум качества.

Таким образом, поменяв под давлением Вашингтона "шило на мыло" - дешевый трубопроводный газ из России на дорогой СПГ, Европа оказалась в глупейшей ситуации. Сама подпилила "сук", на котором сидела ее промышленность. А в итоге вынуждена теперь закупать более дорогой, но все тот же российский газ только в другой "упаковке".

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693697220


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