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Время собирать юани: объем торгов китайской валютой вырос в 6,5 раза
03:13 03.09.2023

Почему пока вложение в денежную единицу КНР трудно назвать выгодным

Мария Строителева

С начала года объем торгов юанем увеличился в 6,5 раза, до 18,3 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили "Известиям" на Мосбирже. Для сравнения, это порядка 8% ВВП страны. Валюта КНР постепенно отбирает долю рынка у доллара и евро на фоне политических, санкционных и экономических ограничений, отмечают эксперты. Спрос на денежную единицу Китая продолжит расти, но не такими быстрыми темпами, поскольку исчерпался эффект низкой базы. Впрочем, для вложений деньги КНР по-прежнему малопривлекательны, поскольку по таким вкладам невысокие ставки, а курс регулируется властями Китая.

Инь и юань

За январь–июль 2023 года объем спот-торгов юанем на Московской бирже составил в рублевом выражении 18,3 трлн, при этом за аналогичный период прошлого года он был всего 2,7 трлн рублей, сообщили "Известиям" в пресс-службе площадки. Таким образом, объемы выросли в 6,5 раз.

Для сравнения, 18,3 трлн рублей - это около 8,4% от ВВП за прошлый год (153,4 трлн). Также это примерно столько, сколько у россиян есть наличных денег в обращении: на 1 июля этот показатель был равен 17,8 трлн рублей.

На Мосбирже уточнили, что доля китайской валюты в июле 2023 года составила 43%, доллара - 34%, евро - 12%.

Рост объема торгов юанем обеспечен повышенным спросом со стороны бизнеса и инвесторов, отметил старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Артур Беджанов. Компании стали переориентировать денежные потоки на дружественную валюту из-за введенных ЦБ ограничений, а также на фоне роста объемов импорта китайских товаров (автомобили, обувь, одежда и бытовая техника), пояснил он.

Товарооборот Китая и России, по данным Главного таможенного управлению (ГТУ) КНР, за первое полугодие 2023-го вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил $114,54 млрд.

- Юань постепенно отбирает долю рынка у долларов и евро в свете политических, санкционных и экономических ограничений, - сказал Артур Беджанов.

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Одна из причин роста - низкая база 2022-го, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В первые два месяца прошлого года объем торгов юанем на Мосбирже был незначительным, а основные обороты приходились на западные валюты, пояснил он.

- Вторая причина - после событий февраля-марта 2022 года крупные российские банки и компании оказались отрезанными от операций в долларах и евро из-за санкций. Поэтому российская финансовая система стала быстро переходить на расчеты в юанях, - сказал Михаил Васильев.

Банк России в условиях сохраняющихся рисков расширения западных санкций последовательно проводит политику дедолларизации российской экономики и финансовой системы, заявил эксперт.

В конце августа ЦБ также признал первенство китайской валюты. На официальном сайте регулятора курс юаня передвинулся с третьего места на первое, а доллар - сдвинулся на второе. Как ранее заявлял "Известиям" эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов, в мире нет больше ни одной денежной единицы, кроме российской, курс которой оценивался бы в китайских денежных единицах.

- Есть зона евро (валюты стран ЕС), зона доллара (Латинская Америка), но нет зоны юаня. Даже более близкие торговые партнеры Китая - Южная Корея, Тайвань, Вьетнам - считают кросс-курсы местных денежных единиц от американской, потому что она кратно превосходит по объему межбанковских торгов и "китайца", и все прочие денежные единицы, - пояснял он.

При этом рост объемов торгов юанем не влияет на курс рубля, подчеркнул главный инвестиционный консультант ИК "Велес Капитал" Дмитрий Сергеев. Он зависит от входящих в страну потоков валюты: основное давление оказывает сокращение экспорта и увеличение импорта в первом полугодии.

Стоит ли вложиться

Тенденция к повышению объемов торгов в ближайшее время вряд ли изменится, даже несмотря на возможное снижения потребительского спроса в результате повышения ставок по кредитам, считает Артур Беджанов из "БКС Мир инвестиций". При этом рост окажется не таким бурным, как в 2023-м, поскольку база отсчета не будет такой низкой, полагают в Совкомбанке.

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К снижению спроса на китайскую валюту способна привести возможная нормализация отношений с западными странами, а также ослабление санкций по отношению к золотовалютным запасам ЦБ, считает Артур Беджанов.

Российская экономика, граждане и бизнес постепенно привыкают к использованию юаней вместо привычных долларов и евро, увеличивается и число инструментов для операций в денежных единицах КНР: депозиты, кредиты, производные инструменты для хеджирования валютных рисков, считает Михаил Васильев из Совкомбанка.

При этом депозиты не отличаются выгодной ставкой, указал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. В среднем они составляют 2–3%, писали ранее "Известия". Доходность от них не перекрывала волатильность юаня против доллара, добавил эксперт.

- Считать такие инструменты привлекательными сложно, однако они позволяли минимизировать риски. Поэтому общий объем депозитных вкладов в юанях в РФ в последние месяцы довольно стабилен - он не превышает 1% от общего объема средств граждан в банках, - отметил Александр Потавин.

Эксперт указал, что переводы денег за рубеж в юанях для клиентов российских банков работает с перебоями: две трети платежей через систему SWIFT зависает или отклоняется.

Юань - достаточно рискованная валюта, отметила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она пояснила: пока власти и Народный банк Китая его укрепляют, но его так же легко могут и обесценить, чтобы, например, повысить конкурентоспособность китайских экспортных товаров. Поэтому доверие россиян к доллару по-прежнему сохраняется.

Источник - Известия
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