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Власти Великобритании раскрыли данные о недвижимости Назарбаевых в Лондоне стоимостью более $50 миллионов
07:16 03.09.2023

Власти Великобритании раскрыли данные о недвижимости семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Лондоне стоимость 40,3 млн фунтов стерлингов, зарегистрированной на офшорные компании, передает Медиазона со ссылкой газета Times.

По новым правилам, введенным властями Великобритании после вторжения России в Украину, иностранные компании, владеющие недвижимостью в стране, должны декларировать конечного владельца. Это было сделано для того, чтобы раскрыть данные о тех, кто владеет роскошными особняками в Великобритании через офшоры. Ранее эта информация считалась конфиденциальной.

По данным британского правительственного реестра, старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариге принадлежит особняк стоимостью 9,3 млн фунтов стерлингов на севере Лондона и две квартиры стоимостью 31 млн фунтов стерлингов в районе Челси. Недвижимость зарегистрирована на офшорные компании Tropicana Assets Foundation и Villa Magna Foundation в Панаме.

Также отмечается, что зять Назарбаева Тимур Кулибаев в 2007 году приобрел через офшорную компанию поместье Саннингхилл-парк в Беркшире у принца Эндрю за 15 млн фунтов стерлингов. Еще Кулибаеву принадлежит недвижимостью стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов недалеко от Гайд-парка.

В 2020 году радио "Азаттык" писало, что семья бывшего президента Казахстана владеет домами и особняками в Испании, Франции, Швейцарии, США, Чехии и Великобритании общей стоимостью не менее 785 миллионов долларов. Всего журналисты упоминали16 участков в шести странах, собственниками которых являются прямо или косвенно относящиеся к Нурсултану Назарбаеву люди - его брат Болат Назарбаев, жена Болата Майра Курмангалиева, зять Тимур Кулибаев, мать жены внука Зелина Катранова и отец бывшей жены внука Кайрат Боранбаев.

Спустя два года вышло расследование, в котором рассказывалось, что семья Назарбаева владеет дворцами и коттеджами на территории в 135 гектаров в предгорье Заилийского Алатау. По данным издания, в Алматы выше Парка Первого Президента отстроены особняки и дворцы самого бывшего президента, трех его дочерей и племянника Кайрата Сатыбалды. В том же году журналисты обнаружили еще 10 тысяч гектаров земли в горах под Алматы, а также дворцы и гольф-клуб в Астане, которыми владеет клан Назарбаевых.

В январе 2022 года OCCRP опубликовал подготовленную совместно с коллегами из Центральной Азии статью, согласно которой Нурсултан Назарбаев распоряжается активами на 7,8 млрд долларов через некоммерческие организации, отчитывающиеся только перед ним. Журналисты выяснили, что первый президент Казахстана контролирует состояние через четыре частных благотворительных фонда: "Назарбаев Фонд", "Фонд Нурсултана Назарбаева", "Фонд Демеу" и "Елбасы Фонд". Также отмечалось, что политик имеет доли в двух банках, компании мобильной связи и владеет комфортабельным самолетом Airbus ACJ320neo.

Источник - asiaplustj.info
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