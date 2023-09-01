В Душанбе задержан Абдукодир Рустам, редактор книги арестованного "врага народа" Холикзода

07:42 03.09.2023

2 сентября 23

Абдукодир Рустам



Сотрудники Следственного управления Генеральной прокуратуры Таджикистана задержали вечером 31 августа начальника отдела кадров международной клиники "Ибн Сино" Абдукодира Рустама, когда он выходил из офиса.



Ни официальные структуры, ни он сам о задержании семье не сообщили, передает радио "Озоди".



Ответивший на звонок "Озоди" сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры новость о задержании не опроверг и не подтвердил. Вместе с тем, двое работников клиники сказали, что они стали свидетелями задержания начальника отдела кадров.



Скорее всего, это задержание связано с делом основателя и владельца таджикско-иранской клиники "Ибн Сино" Абдухалила Холикзода, который, в соответствии с письменным ответом Верховного суда Таджикистана, обвиняется в разжигании социальной, расовой, национальной, региональной, религиозной (конфессиальной) вражды или розни, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Сам Холикзода отвергает это обвинение.



Обвинение выдвинуто с связи с вышедшей в марте этого года книгой воспоминаний Абдухалила Холикзода "Ҳаводиси рӯзгори ман" ("События моей жизни").



Абдукодир Рустам являлся редактором этой книги, и во время презентации он сидел рядом с Холикзода.



Сам Абдухалил Холикзода был задержан 7 августа. Официально об этом было объявлено лишь 15 августа на пресс-конференции.



Абдукодир Рустам был активен в социальных сетях до самого задержания. Его последний пост был опубликован 31 июля.