В Алматы скончался последний солдат легендарной Панфиловской дивизии

08:37 03.09.2023

Последний пафиловец



В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии, 101-летний Кайырлы Жонкабаев. Ветеран не дожил до своего 102 дня рождения всего десять дней, рассказали в пресс-службе Национальной гвардии Казахстана.