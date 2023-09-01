 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 03.09.2023
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Суббота, 02.09.2023
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20:23  Ермек Маржикпаев возглавил Министерство туризма и спорта Казахстана
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12:57  Погибшую с Пригожиным стюардессу Кристину Распопову похоронили в Казахстане
12:47  Арман Шаккалиев возглавил Министерство торговли и интеграции РК
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12:42  Светлана Жакупова сменила Тамару Дуйсенову во главе Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана
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11:39  Марат Карабаев - новый министр транспорта KZ
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07:01  У президента Токаева теперь новые: советник (Баспаев) и помощник (Иргалиев)
06:46  Токаев освободил от должностей четырех министров
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00:20  Отставка президента Нагорного Карабаха может помочь началу переговоров
00:18  Кадровые перестановки в Киргизии: ротация акимов - лекарство от управленческого сепаратизма
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00:13  МОК не разрешил России участвовать в Азиатских играх
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00:09  Подальше от мечты: почему в Грузии хотят отстранить президента Зурабишвили
00:06  За самостийными атаками на Псков и Тарханкут стоят США
Пятница, 01.09.2023
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21:12  Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС в Казахстане на референдум
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В Алматы скончался последний солдат легендарной Панфиловской дивизии
08:37 03.09.2023

Последний пафиловец

В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии, 101-летний Кайырлы Жонкабаев. Ветеран не дожил до своего 102 дня рождения всего десять дней, рассказали в пресс-службе Национальной гвардии Казахстана.

Источник - zakon.kz
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