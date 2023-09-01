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|В Алматы скончался последний солдат легендарной Панфиловской дивизии
08:37 03.09.2023
Последний пафиловец
В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии, 101-летний Кайырлы Жонкабаев. Ветеран не дожил до своего 102 дня рождения всего десять дней, рассказали в пресс-службе Национальной гвардии Казахстана.