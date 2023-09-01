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Президент Казахстана поручил повысить размер минимальной зарплаты с января 2024 года
11:37 03.09.2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству с 1 января 2024 года повысить размер минимальной заработной платы (МЗП) с 70 тысяч ($152) до 85 тысяч тенге ($184). Об этом руководитель республики заявил в рамках ежегодного послания народу, говорится на его официальном сайте.

По словам президента, повышение МЗП приведет к увеличению доходов населения - данная мера позитивно отразится на благосостоянии 1,8 млн казахстанцев, включая 350 тысяч работников бюджетной сферы.

"Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза", - подытожил Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что с 2020 года вдвое выросла зарплата учителей. Вместе с тем, заметно увеличились и оклады врачей, сейчас их доходы выше средних по стране. Благодаря тому, что гражданам разрешили использовать часть пенсионных накоплений, около миллиона казахстанцев смогли решить свои жилищные проблемы. Токаев добавил, что с начала нового года в стране будет запущена программа "Нацфонд - детям", в рамках которой начнут поступать средства на счета несовершеннолетних.

Как пишет Inbusiness.kz, в послании народу 1 сентября 2022 года президент Казахстана поручил внедрить методику определения МЗП, учитывающую основные экономические показатели.

-️ МЗП в стране относится к минимальным социальным стандартам и устанавливается ежегодно законом "О республиканском бюджете". "Минималка" не включает в себя никаких надбавок, компенсаций, премий и прочее.

С 2008 по 2018 годы размер МЗП устанавливался на уровне прожиточного минимума и ежегодно индексировался согласно показателям инфляции. В 2019-м власти увеличили данный социальный стандарт в 1,5 раза - до 42,5 тысяч тенге. Затем цифра поднялась до 60 тысяч тенге, а с начала прошлого года достигла отметки в 70 тысяч. Причем ожидалось, что следующее изменение МЗП произойдет только в 2025 году.

Источник - fergana
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