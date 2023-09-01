Судьба ЧВК "Вагнер": серия неудобных вопросов об инсценировке гибели Пригожина и факты

11:42 03.09.2023 Вокруг смерти Евгения Пригожина ходят разные слухи. Кто-то считает, что он не мог погибнуть в авиакатастрофе, и все это инсценировка. Тем более, что в 2019 году он уже "умирал", но потом неожиданно для всех "воскрес" и продолжил бороться со всякой западной нечистью…



В Санкт-Петербурге простились с Героем России Евгением Пригожиным, погибшим 23 августа в авиакатастрофе в Тверской области. Похоронили 29 августа в закрытом режиме. Никто не знал, где именно будет проходить траурная церемония до появления сообщения пресс-службы в Telegram-каналах главы ЧВК "Вагнер". Сообщалось о том, что главный "вагнеровец" нашел свой последний приют на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга рядом с могилой отца.



Относительно места, где, предположительно, могла бы пройти церемония, были разные версии: Манеж кадетского корпуса в Санкт-Петербурге, Серафимовское кладбище, Северное кладбище, Смоленское, Белоостровское и Мытищинское кладбище в Москве. Тем не менее, выбрали Пороховское. Причем, никаких фотографий в прессе о том, как именно хоронили, с воинскими ли почестями, как Героя России. Есть только фото могилы с портретом главного "музыканта", усыпанной алыми розами. И пронзительные строки из "Натюрморта" Иосифа Бродского в красивой рамке, что у многих вызвали сомнения: а, может быть, Евгений Викторович, все-таки, жив?



Гибель главы ЧВК "Вагнер" и еще девяти человек, находившихся на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ), летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, официально подтвердили в Следственном комитете. Среди них были Валерий Чекалов "Ровер", главный логист "Вагнера" (похоронен на Северном кладбище 29 августа), а также командир ЧВК Дмитрий Уткин.



Президент Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким погибших, почеркнув, что "вагнеровцы" - это "люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине", и об их подвиге не забудут. Также он назвал Пригожина талантливым человеком, сделавшим много ошибок, но также много и для общего дела.



Что будет с ЧВК "Вагнер" после того, что произошло, как это повлияет на ход СВО и дальнейшую судьбу России? Об этом ведущий "Первого русского" Юрий Пронько поговорил с экс-депутатом Верховной рады Украины Олегом Царевым в программе "Царьград. Главное".







Все, конец истории?



Юрий Пронько: Олег, вы написали у себя в telegram-канале по поводу смерти Пригожина, что "вот и конец истории". Вы считаете, это все? История больше не будет иметь продолжения? Ведь было же, что в 2019 году сообщили о его гибели, а потом - сюрприз (оказался живой!).



Олег Царев: Мне часто приходится выдавать инсайды за аналитику, когда это касается Украины. Я точно знаю, что произошло, почему. Но для того, чтобы не сжигать источники, приходится говорить под видом аналитики. Но в случаях, когда погибают люди, я давно зарекся работать в качестве следственных органов.



Был такой Евгений Кушнарев в Харькове. Я хорошо знал ребят, который были с ним на охоте. Фактически, они являлись выгодополучателями от его смерти. Не похоже на то, чтобы Кушнарев случайным образом был убит. С другой стороны, зная этих людей, я не могу взять на себя ответственность, и сказать, что они спланировали расправу.



Или другой случай, когда в Днепропетровске погиб прокурор. Ему два моих очень хороших знакомых подарили винтовку, пошли вместе стрелять, и он погиб. А все имущество, оформленное на прокурора, оказалось личным имуществом одного из них... И здесь я тоже не могу сказать, что это подстроено.



После случившегося я открыл иностранные СМИ. Эту новость прокомментировали практически все газеты и мировые агентства. То есть, все эти БРИКС, саммит, принятие новых стран, создание нового экономического блока, нового миропорядка - это все отошло на второй план, по сравнению со смертью нашего земляка. Причем, для меня он вдвойне земляк, поскольку мой дед был репрессирован и потом работал в атомном проекте советского деятеля Лаврентия Берии. Вот, и приехал в Желтые воды (Днепропетровская область). Скорее всего, что они там с дедом Пригожина работали где-то рядом, он был там главным механиком.



- Не думал, что мы так тесно связаны. У меня дед тоже в Желтых водах работал. В Пятихатках Днепропетровской области.



- Да… Поэтому я не буду транслировать те месседжи, которые сделали иностранные СМИ. Президент США Джо Байден прокомментировал это через несколько часов после смерти Пригожина. А я, Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, как буду комментировать смерть Пригожина, если у нас нет официальной точки зрения?



Да, я прочитал сразу комментарий Константина Малофеева. Очень хорошо написал и подобрал слова. Как есть. Потому что ЧВК "Вагнер" - это уникальное русское явление. И Евгений Пригожин - Герой России. Его и нужно было хоронить как Героя России, с воинскими почестями в Санкт-Петербурге. И губернатор Александр Беглов должен был организовывать эти похороны, согласно закону. Даже несмотря на их отношения.



Если нет официальной позиции, как я могу комментировать? Более того, это проблема всей системы. Вспомните события двухмесячной давности (речь о попытке мятежа - ред.). Все вели себя точно также - попрятались и ждали команды. А команды не было. И ЧВК двигались потому, что не было команды. А сейчас все сидят и ждут. Так невозможно. У нас большая страна, но не все должны сидеть и ждать команды одного человека. Он может быть занят, у него может быть громадное количество заданий.



- Олег, мои помощники пытались связаться с депутатами, сенаторами. Все были где-то на выезде, на удаленке. Ни у кого даже телефонной связи. Вы в яблочко. Так не может быть.



- Да… ЧВК "Вагнер" - это уникальное явление, хотя я никогда не был их суперсторонником. Но я помню, что когда была вся эта ситуация, то в интернете была информация о том, что несколько "авторитетных" криминальных товарищей, которые пришли на фронт, стали себя неправильно вести. И их расстреляли на месте ЧВК "Вагнер". Я прокомментировал, что этого делать нельзя. Надо делать только по закону, должен быть трибунал. И я с начала сирийской кампании писал десяток постов, что должны быть легализованы ЧВК. Что так нельзя.



У меня в ЧВК служило много друзей и знакомых. Когда произошли события в Донецке в 2014 году, то командирам сказали: все, конец истории! Будут Минские соглашения, это будет территория Украины. Многие были из Днепропетровска, из Запорожья, из Одессы. И куда? Ведь они уже были с оружием, а Донецк и Луганск - не их Родина. Возвращаться на Украину было нельзя. Поэтому им сказали, что если хотите служить Родине, то она у нас одна. И не важно где. Вы можете служить в Африке. И они вступили в ЧВК "Вагнер".



Потом приезжали, сбрасывали мне фото, рассказывали, как все происходит. К сожалению, многие погибли, когда американские вертолеты (в Сирии) расстреляли нашу колонну. Насколько я понимаю, это был первый конфликт между ЧВК и Минобороны. Из-за того, что они их не прикрыли, по словам Пригожина.



Я написал, что надо легализовать ЧВК. Ведь они служат Родине! Пусть в Африке, в Сирии - но служат Родине! Однозначно, это супербрэнд России. Я говорил: не бойтесь легализовать! Потому что потом будут проблемы. Эти люди должны понимать, что закон - это не только права, это и обязанность. Кому подчиняться, как хранить оружие, чьи команды и в какой ситуации выполнять. А в итоге, ничего не приняли.



- До сих пор не приняли.



- Да. Депутаты вносили этот законопроект в Госдуму и оказалось "нецелесообразно". Потому что все люди, которые воевали в ЧВК, были преступниками, с точки зрения российского законодательства. Возможно, так и хотели. Чтобы в любой момент, если что-то не так - все, ты наемник! Ты права голоса не имеешь. Но заложили "бомбу".



Непринятие закона послужило прологом к этому мятежу. Был бы этот закон - не надо было бы ЧВК каким-то образом подчинять Минобороны. Потому что все было бы прописано.



Что в такой-то ситуации, если конфликт где-то за пределами России, то подчиненность такая. А если внутри России - значит, такая подчиненность. И хранение оружия такое-то.



А если ранен человек? Пока был Пригожин, были и контракты. У нас громадное количество инвалидов и погибших - нужно выплачивать. Если человек остался инвалидом, служа Родине, то ему до конца жизни надо помогать. Выделять путевки, следить за тем, чтобы ему было хорошо. А кто это будет делать? Депутаты, которые отказались этот закон принимать? А ведь в законе это все было прописано! И мятежа не было, будь такой закон, где все четко прописано. И не пришлось бы ЧВК загонять под Минобороны, где они органически находились, согласно законодательству с первого дня начала СВО. Может быть, я говорю странные вещи. Но Конституцию надо выполнять. И жить надо по закону. Если мы так будем делать, у нас бардака в стране не будет.







"Вагнер" - это новые русские казаки



- Олег, это вещи, о которых мало кто говорит. Есть медицинские центры в стране, которые поднимают, реабилитируют бойцов. Это очень тяжелые вещи. Люди рассказывают - и ты поражаешься: как мы еще держимся? И не просто держимся, а еще и идем вперед! Но, может быть, назад, я не знаю… У меня, как и у вас, возникает все больше вопросов к тем, кто принимает решения или должен их принимать. А они говорят: нет, мы в регионе! У нас даже телефона нет. Что будет дальше, на ваш взгляд?



- Очень жаль Дмитрия Уткина, командира ЧВК "Вагнер". Ребята, с которыми я дружил, говорили, что он либо все время читал, либо воевал. Любая свободная минута - он брал книжку и читал. При том, что у него такая супербрутальная внешность, он оказался внутри таким интеллектуалом. Очень развитый человек… И очень жаль как явления ЧВК "Вагнер". У меня есть большие сомнения по поводу того, что можно будет как-то подхватить влияние в Африке. Насколько я знаю, там присутствовали три вещи: коммерция, умение договариваться и умение русских воевать.



Потому что "Вагнер" - это, по сути, было новое русское казачество. И там каждый мог до принятия решения высказать свою точку зрения, каждый был услышан. Но после принятия решения - все его выполняли, в том числе совет командиров. И это была новая форма управления. Причем, она очень свойственна русским.



Это же мы видели на новых территориях, когда перед страной стояли сложнейшие вызовы. Было такое явление. И очень жаль, если мы его потеряем. Но, скорее всего, потеряем... Поэтому я и написал, что конец истории.



Что бы ни говорили - кадры решают все. Как и правильный, положительный отбор. Потому что у нас получилось самое эффективное подразделение, с точки зрения умения наступать. А также с точки зрения умения воевать в пределах страны и за пределами России. Но были созданы такие условия, чтобы сначала их выдавить с линии фронта. А после мы узнали о таком прискорбном событии…



Если мы будем самые лучшие кадры выдавливать из процесса, выдавливать из страны, и у нас будет работать отрицательный отбор - мы никуда не придем. Русские - лучшие воины в мире. Хозяйственные, умные. Писатели, артисты, ученые. К кому обычно возникают претензии? К управлению! Значит, надо создать такую систему, чтобы лучшие люди двигались вперед. Чтобы они шли в руководство. Не худшие, а лучшие! Потому что это важнее, чем природные ресурсы, чем территории и геополитическое положение.



А у нас получилось, как получилось. Результат мы увидели. И очень плохо, что до сих пор не можем объяснить. И вопрос не в вас, не во мне. А люди, граждане России, хотят услышать позицию! И власть должна выступить и сказать, кто он - мятежник или Герой России?



- Он - Герой России.



- Если он - Герой России, то надо относиться к нему как к Герою. Если мятежник - надо было посадить его в тюрьму. Но не говорить ничего - это неправильный подход. В Крыму вот высадились украинские диверсанты. Высадились, сфотографировали, постреляли и быстренько уплыли. Где заявление погранслужбы, Минобороны? Такая же ситуация, как и с Пригожиным. Получается, что если полгода не будет расследования, то никто ничего не заявит? Если президент США Джо Байден посчитал нужным сделать заявление, если все журналы написали, в новостях во всех показали. Если они посчитали, что по этому поводу надо сказать что-то. Причем это "что-то" - это удар по России. Ну, нельзя же молчать? Надо ответить, высказаться! Если мы не знаем причин, то надо сказать, что мы разбираемся. Сказать, что эта гибель русских людей, которых знает весь мир, - это потеря для нас… В Киеве салют был, хотя за это там посадить могут. Все отреагировали, даже президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому мы не можем молчать.



У нас есть такое уникальное русское явление, как пранкеры - Лексус и Вован. Они звонят по всему миру. Украина, США, вот Генри Киссенджеру недавно звонили. А знаете, почему в России это не работает? Потому что если набрать русского чиновника или депутата, он скажет: "Я занят! Позвоните мне позже, я согласую свою позицию с руководством". Но если ты депутат и за тебя голосовали люди, и у тебя есть поддержка, то у тебя должна быть своя точка зрения. Ты не должен все время оглядываться на начальство. Это не уважать ни избирателей, не себя лично. Сколько можно прятаться, как в бункере?



Не может президент России, дай ему Бог здоровья и долгих лет жизни, за всю армию чиновников и депутатов принимать решение. Надо брать на себя часть ответственности и решать. Невозможно такой гигантской страной, как Россия, управлять одному человеку.



Губернаторы, руководители силовых структур и ведомств должны брать на себя ответственность. Это можно было в мирное время, когда все катится по накатанному и есть куча инструкций. И можно позвонить, уточнить вводные и какая у нас позиция. Но сейчас - война. Надо принимать решения и не бояться ответственности.



Феномен Пригожина



- Олег, а им комфортно за спиной президента. Пригожин позволял себе то, что, мы с вами прекрасно понимаем... А остальные не то, чтобы помалкивали, но просто смотрели, кулуарно как-то комментировали. Но публично - ничего. Как так получилось? Они сами себя как чувствуют? Если и в этой ситуации постоянно находятся за спиной президента Путина.



- Я где-то хвалил ЧВК, где-то ругал... Когда они устроили этот флешмоб с кувалдой, я был просто в шоке! У нас правовое государство или нет? Как это может быть? А от меня отписывались в Telegram. Мол, "они имеют право поносить без суда и следствия, принимать решения, так и нужно". Я сказал, что если мы пойдем по этому пути, то непонятно куда придем.



Я не был никогда сторонником ЧВК, но Евгений Пригожин - это новое явление. ЧВК работала по совершенно другим принципам. Это не то, что ты начальник, я - дурак. Они все равные были. И у них должности - не назначаемые, а заслуженные. Это большая разница. Они выслушивали всех. Это было новое явление для России. Поэтому очень жалко, если мы это явление потеряем.



Благодаря такой системе управления и принятия решений раскрывались лучшие качества русской души в сочетании с врожденной отвагой, которая есть у русских. Они, действительно, могли выиграть! Они могли поехать куда угодно и выполнить любую задачу. В США, не в США… И Дмитрия Уткина очень жаль, и Валерия Чекалова, и Евгения Пригожина… Но надо сделать все для того, чтобы ЧВК "Вагнер" как явление русского общества и русской души не потерялось. Мы все очень сильно обеднеем… Источник - Царьград

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