Условия жизни на Украине напоминают рабство. Триумф западной "демократии" в XXI веке, - "Al Mayadeen"

11:43 03.09.2023 Al Mayadeen

Ливан



Условия жизни на Украине напоминают рабство. Триумф западной "демократии" в XXI веке

Al Mayadeen: условия жизни на Украине напоминают рабство



Зеленский сделал из украинцев рабов, сообщает Al Mayadeen. Мужчинам и женщинам некоторых профессий запрещено выезжать из страны. Выходные дни и зарплаты сокращены. Безработных вовсе отправляют на фронт. И это далеко не все "прелести" западной "демократии".



В западных СМИ нынешний конфликт на Украине часто преподносится как борьба между "свободой и демократией" и "авторитаризмом и диктатурой". Более того, нам говорят, что "свобода и демократия" представлены нынешним киевским режимом.



Но это режим запретил всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам определенных профессий покидать страну. Свободного внутреннего передвижения граждан нет. Основными исключениями из запрета на выезд с Украины являются те, кто не годен к военной службе; отцы, у которых трое или более несовершеннолетних детей (все младше 16 лет); те, кто ухаживает за родственниками-инвалидами. Последнее исключение применяется только в том случае, если нет другого члена семьи, который мог бы обеспечить уход за больным.



Режим, пришедший к власти на Украине в результате госпереворота в феврале 2014 года, уже давно запретил все левые политические партии в стране. С 2022-го года не разрешается выходить на уличные протесты и забастовки. Тогда же был принят закон, серьезно ограничивающий права профсоюзов. Этой осенью на Украине должны были состояться выборы в законодательные органы, но они были отложены (выборы в ДНР, ставшей частью Российской Федерации, пройдут 8-10 сентября). Для неолиберального капитализма никогда не может быть слишком много ограничений свободы, равно как и никогда не может быть слишком много эксплуатации.



В начале августа депутаты правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде внесли законопроект, предусматривающий привлечение к принудительным работам всех тех, кто не был призван в вооруженные силы. Формально свободные граждане, которые уже не могут легально покинуть страну из-за ограничений военного времени, теперь также будут привлечены к принудительному труду.



Нехватка рабочей силы в условиях военного времени



Кроме того, на Украине уже ощущается серьезная нехватка подготовленных кадров. Сотни тысяч рабочих заводов, сотрудников торговых компаний, железнодорожников, водителей, других операторов оборудования в сельскохозяйственной промышленности и так далее были призваны в армию. Многие украинцы уже погибли или были серьезно ранены в тщетных попытках киевского режима и их западных покровителей штурмовать хорошо укрепленные оборонительные рубежи российских вооруженных сил.



Кроме того, за последние полтора года около восьми миллионов украинцев просто покинули страну. Большинство из них не имеют желания или планов возвращаться в обозримом будущем. Каждый день украинские пограничники отлавливают десятки беженцев-призывников. Иногда они используют беспилотные летательные аппараты, щедро предоставляемые правительствами Европейского союза и Соединенных Штатов, для наблюдения и отслеживания людей.



Несчастные пойманные быстро оказываются в окопах вдоль сотен километров линии фронта, разделяющей украинскую и российскую армии.



Таблички "Требуется помощь" можно увидеть на Украине на многих грузовиках, на автобусных остановках и перед супермаркетами: "срочно требуются на работу" санитары, водители, строители и упаковщики.



Хотя Украина является самой бедной страной в Европе, многие люди не горят желанием устраиваться на работу. С начала года руководители компаний обязаны нанимать сотрудников только после получения официального разрешения от местного военкомата. Таким образом, человек, который претендует на вакантное место водителя, вполне может вместо этого оказаться в окопах рядом с минными полями и смертоносными российскими оборонительными позициями. Тем временем его бывший работодатель вернется к поискам нового водителя.



Повсеместное сокращение заработной платы



Еще одним фактором, негативно влияющим на украинский рынок труда, является снижение заработной платы до 50%. Учителям грозит сокращение зарплаты, поскольку национальный бюджет государственного образования Украины на 2023 год был снижен с первоначальных 154 миллиардов гривен до 131 миллиарда гривен (3,5 миллиарда долларов). Это меньше, чем расходы на 2022 год. Кроме того, большинство школьных округов полагаются на дополнительное финансирование со стороны местных органов власти, и эти средства тоже сокращаются. Украинское новостное издание "Апостроф" в отчете за конец 2022 года со ссылкой на учительницу из Киева по имени Оксана пишет: "В Киеве ситуация еще более-менее, хотя все равно частично сняли надбавки. А вот ситуация по Украине действительно хуже - во многих городах и селах педагоги сидят практически на „голой" ставке, лишаясь от 15 и даже до 50% своего дохода".



В отчете поясняется: "Педагоги получают деньги не только от Министерства образования и науки, но и надбавки за счет местных бюджетов. Но ведь и местные бюджеты во время войны значительно „похудели": согласно исследованию Киевской школы экономики, каждая четвертая громада, которая находилась под контролем российских войск, собрала на 50% меньше доходов от довоенных планов, еще две трети громад вне зоны боевых действий отчитались о падении доходов. Понятное дело, что в такой ситуации, когда нужно экстренно закрывать гуманитарные вопросы, местным властям не до надбавок учителям".



Это происходит из-за того, что инфляция составляет около 30% в год. Заработная плата на Украине сегодня едва покрывает расходы на основные продукты питания. По этим и многим другим причинам многие работники уходят "в тень" и предпочитают работать нелегально, по возможности - на нескольких работах.



В прошлом году украинские власти попытались решить свои проблемы с нехваткой рабочей силы, задействовав большое количество безработных. Безработных, которые были официально зарегистрированы, отправляли в зоны военного конфликта расчищать завалы, вырубать деревья, строить убежища и так далее. Это тяжелая физическая работа, часто выполняемая вблизи линии фронта. Эта инициатива была названа "Армией восстановления", но многие люди отреагировали тем, что просто перестали регистрироваться в качестве безработных. В конце концов, на Украине также были сокращены пособия по безработице. Сегодня среднее пособие колеблется в районе 27 долларов США в месяц. Максимальная ставка пособия составляет 180 долларов в месяц, но действует только в течение трех месяцев.



Цены на продукты питания на Украине уже выше, чем в России и странах ЕС, откуда поступает большая часть продовольствия в страну.



Укореняется новая система рабского труда



Проще говоря, Украина постепенно внедряет систему рабского труда: люди должны работать, чтобы удовлетворить основные потребности в еде, но работают они за постоянно сокращающиеся зарплаты и пособия. Западные СМИ умалчивают об этом, но с удовольствием продолжают припоминать "Архипелаг Гулаг" Советского Союза, где миллионы людей трудились, не получая взамен заработной платы или финансовых льгот.



Новый законопроект о мобилизации работников призван, по словам разработчиков закона, "обеспечить функционирование национальной экономики в условиях военного положения". Примечательно, что в начале августа на Украине заговорили о вероятном запрете призывникам покидать страну в течение трех лет после прекращения боевых действий. Именно с таким предложением недавно выступил Вадим Денисенко, глава Украинского института будущего и бывший советник главы Министерства внутренних дел Украины. Он отметил: "Я уверен, что даже после военных действий необходимо будет продлить запрет на выезд мужчин за границу еще как минимум на три года. В противном случае мы просто не выживем как нация".



Резкое сокращение численности населения



Ранее Украинский институт будущего опубликовал данные о численности населения в стране. С начала российской специальной военной операции около 8,6 миллиона украинцев покинули родину и не вернулись. Из 29 миллионов граждан, остающихся в стране, работают не более 9,5 миллиона. За исключением рабочих мест, финансируемых государством, насчитывается около шести-семи миллионов работников, получающих заработную плату. Украина начала свой путь к постсоветской "независимости" в 1991 году с населением в 52 миллиона человек. С тех пор численность населения неуклонно сокращается из-за массовой эмиграции.



В то же время коэффициент рождаемости в стране упал ниже единицы. Чтобы обеспечить стабилизацию и небольшой прирост населения, коэффициент рождаемости должен составлять более 2. Но институт утверждает, что сейчас средний коэффициент рождаемости составляет 0,7 ребенка на семью. Также в докладе приводятся прогнозы аналитиков, согласно которым число пенсионеров на Украине в ближайшие годы вдвое превысит число граждан трудоспособного возраста.



Вадим Денисенко отчасти прав в том смысле, что миллионы украинских мужчин, без сомнения, устремились бы зарубеж, если бы границы были открыты. Жены и дети многих из них уже полтора года живут в других странах. Многие уехали бы в поисках лучшего заработка и для того, чтобы вырваться из мышеловки, в которую превратилась Украина.



Но предложение Денисенко совершенно не оценили на Украине. Оно рассматривается как возвращение к рабству и крепостничеству. Особо следует отметить, что Украинский институт будущего является неолиберальным аналитическим центром, финансируемым правыми организациями на Западе, включая Атлантический совет и Национальный фонд демократии в Соединенных Штатах.



Идея запретить украинским гражданам покидать страну даже после окончания военных действий отчасти проистекает из того факта, что Киев сейчас в большом долгу перед западными правительствами и финансовыми институтами. Погашение долга с процентами может быть гарантировано только путем безжалостной эксплуатации украинского населения. Чтобы достичь этого, необходимо, чтобы население было лишено возможности убежать чего-то, справедливо воспринимаемого как нечто напоминающее рабство или средневековое крепостничество.



В июле 2023 года валютные резервы Национального банка Украины выросли на 6,9% до 41,7 миллиарда долларов, что является самым высоким месячным приростом с 1991 года. Однако наибольшая доля увеличения пришлась не на экономический рост и увеличение экспортных поступлений, а на международную помощь в размере 4,7 миллиарда долларов. Большая часть этой суммы поступает в виде займов от Европейского союза, Соединенных Штатов, Японии, МВФ и Всемирного банка, которые должны быть погашены в будущем.



24 июля агентство Bloomberg сообщило, что Украине необходимо вернуть 2,8 миллиона своих граждан женского пола из-за рубежа, чтобы иметь шанс на восстановление экономики после окончания военных действий. По словам одного эксперта, опрошенного агентством Bloomberg, если вернется только половина женщин, это обойдется Украине в 10% ее ВВП к 2032 году, что составляет порядка 20 миллиардов долларов в год. Такие потери намного перевесят предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Украине в размере 14 миллиардов долларов в год.



Согласно недавней оценке Министерства экономики Украины, стране потребуется привлечь на рынок труда дополнительно 4,5 миллиона работников в течение следующих десяти лет. Но при нынешнем уровне заработной платы люди с большей вероятностью покинут страну, чем останутся и будут работать.



Ранее в этом месяце украинская журналистка Диана Панченко написала в своем блоге: "В конце конфликта огромное количество людей все равно уедет. Украинцы будут рассеяны по всему миру, как, например, цыгане". Она была вынуждена бежать с Украины из-за своих публикаций с критикой правительства Зеленского. Панченко также отметила, что, согласно статистике ООН, большинство украинцев, покинувших страну, обосновались в России: "В Киеве не принято говорить об этом, и причина тому ясна".



Отвечая на вопрос читателя, когда беженцы смогут вернуться на родину, журналистка ответила, что, по ее мнению, это будет нескоро, так как конфликт может продлиться долго. Очевидно, что это не поможет ускорить рост населения. И чем все это закончится? Немногие на Украине могут открыто говорить об этом, но, по словам Панченко, "Украина уже проиграла: у нас нет экономики и, что еще хуже, у нас нет суверенитета. Сегодня мы просто зависим от того, что говорит Запад. Мы потеряли свою идентичность".



В конце июля украинцы также были проинформированы о "потрясающем" предложении о том, что рабочая неделя может быть увеличена до 60 часов, состоять из шести рабочих дней по десять часов или пяти дней по 12 часов. По крайней мере, такова идея, опубликованная управлением Государственной службы Украины по вопросам труда. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха будет сокращена до 24 часов, то есть у украинцев будет только воскресенье в качестве выходного дня. Эта идея сначала была бы реализована на предприятиях, работающих в сфере критически важной инфраструктуры или обороны. Говорят, что увеличение продолжительности рабочей недели вызвано нехваткой рук и необходимостью постоянного ремонта энергетической инфраструктуры.



В настоящее время работодатели часто эксплуатируют украинских работников сверх норм, которые были бы установлены законом. Недавно в эту же Государственную службу Украины по вопросам труда обратился работник, чей работодатель установил период отдыха за предыдущий месяц только в один день каждые три недели, а продолжительность смены – в 12 часов. Работодатель утверждает, что такой график будет действовать до конца года, поскольку во время военного положения количество сверхурочных часов может быть неограниченным.



Таким образом, для среднестатистического украинца западная свободя и демократия превращаются в беспрецедентный неолиберальный эксперимент по отмене всех трудовых прав и внедрению чего-то, напоминающего рабство. Меры по принуждению украинцев "сражаться или работать" преподносятся как триумф часто упоминаемых "европейских ценностей".



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов даже не боится давать расистские интерпретации этим "ценностям". В начале августа он назвал русских "азиатами". По его словам, отличительной чертой русского народа является отсутствие в нем человечности, и в этом они якобы напоминают азиатов. Западные советники, конечно, обычно советуют украинским лидерам тщательно скрывать такие расистские или неонацистские взгляды, чтобы помочь склонить страны Глобального Юга поддержать агрессию НАТО против России. Но украинским лидерам не всегда удается сдерживать себя.



В будущем, которое готовят украинские политики, их западные советники и аналитические центры, многие украинцы будут работать до 12 часов в день, зарабатывая меньше прожиточного минимума. Они не посмеют бежать из своей страны, потому что последствия поимки могут легко стать смертельными.



Европейские работорговцы когда-то захватывали рабов в Африке и перевозили их в Америку и другие отдаленные страны. Они не могли бы придумать более убедительной и пугающей демонстрации того, что на самом деле означают их современные "свобода и демократия".



Автор: Дмитрий Ковалевич (Dmitri Kovalevich) – специальный корреспондент Al Mayadeen English на Украине. Составляет ежемесячные и специальные отчеты о ситуации в стране. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693730580





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Фракция партии "AMANAT" заслушала информацию Правительства об исполнении Посланий Президента

- Решения Совета ЕЭК устраняют барьеры в госзакупках и техрегламентах для сельхозтехники

- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и Таджикистана

- Кадровые перестановки

- Постановление ЦИК РК от 31 августа 2023 года №83/780

- 1 сентября ждем с содроганием

- Расследование почти тысячи дел в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса завершили в АФМ

- Руководитель департамента фармконтроля подозревается в получении взяток

- Рабочий график главы государства

