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Die Welt: Китай жестко запретил НАТО расширяться в Азии по "украинской" модели
11:50 03.09.2023

Die Welt
Германия

"Расширение на Дальний Восток": взрывоопасный призрак глобального НАТО
Welt: КНР и КНДР видят признаки расширения НАТО в Азии. Их предупреждение пугает

Послание Китая и КНДР Западу не просит, а грозит: не вздумайте проделать в Азии тот же фокус с "безопасным расширением НАТО", который довел до беды Украину, пишет Welt. Пекин видит ремилитаризацию Японии и Южной Кореи, будущего "азиатского крыла" НАТО.

"Оборонительный" союз НАТО делает скачок к Тихому океану: Китай и Северная Корея нервно реагируют на поползновения Запада распространить свою коллективную защиту еще и на союзников в весьма далеком от северной Атлантики регионе. Риторика китайцев и северокорейцев напоминает риторику России против расширения НАТО перед трагическими событиями на Украине. И от этого могут быть последствия и для Германии.

…Предполагается, что первая атака в этом конфликте между Южной Кореей и КНДР будет ядерной. Но вот уже первые точно направленные удары уничтожают командные центры Южной Кореи. Начинается вторжение, в результате которого оказывается захвачена вся Южная Корея, корейский народ вновь объединяется (воссоединяется) под руководством КНДР. Именно таков был сценарий прошедших на этой неделе учений вооруженных сил КНДР, и детали этого сценария с непривычной для Пхеньяна открытостью и частотой коммуницировались во внешний мир…

А запуск двух северокорейских тактических ракет с радиусом действия в 350 километров, вылетевших в направлении "на восток" и рухнувших в море между КНДР и Японией, - этот запуск подавался как ответ на совместные маневры США и Южной Кореи.

За всем этим стоит тенденция. Ее мало кто заметил в Европе, чье внимание сейчас приковано к Украине, но она очевидна: ситуация в Восточной Юго-Восточной Азии достигла редких высот напряженности.

Параллельно с конфликтом на Украине происходит лишь слегка завуалированная геополитическая революция. Прежде далекие друг от друга в стратегическом отношении Европа и Восточная Азия сливаются в один потенциальный театр военных действий. А прежде сфокусированная на Атлантике организация НАТО все больше нацеливается на Тихий океан.

Россия, Китай и Северная Корея смотрят на этот тренд с беспокойством. Их недоверие к "расширению НАТО на Дальний Восток" велико, они встречают его агрессивно-негативно.

Конфликт на Украине привел к "смене времен" (так в своей речи 2022 года канцлер ФРГ Шольц назвал ремилитаризацию своей страны – прим. ИноСМИ) не только в Германии, но и в Японии. И это притом, что Япония со времен второй мировой войны, как и Германия, очень осторожно относилась к любым военным темам. Она избегала действий, которые могли быть интерпретированы как милитаризм. Теперь это в прошлом. Весной 2022 года и японская столица объявила о "смене времен", а на состоявшемся в Кэмп-Дэвиде этим летом саммите лидеров США, Японии и Южной Кореи. Военная кооперация между тремя странами уже очень тесная, а в будущем будет теснее некуда.

Хотя в этой кооперации не хватает статьи 5 натовской хартии (атака на одного члена альянса будет рассматриваться как атака на всех), расширение интересов Североатлантического блока на Тихий океан очевидно. Затем все страны так называемого AP4 (Asia-Pacific four: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия) были приглашены на недавний саммит НАТО в Вильнюсе.

На саммите НАТО в Вильнюсе Китай упоминался очень часто. Речь шла о борьбе с "фалангой" из "автократий" России и Китая: "Россия и Китай предпринимают поддерживаемые ими на двухсторонней основе усилия похоронить построенный на правилах международный порядок", говорилось в документах саммита НАТО. А это "противоречит нашим ценностям и интересам"…

"То, что происходит на Украине, влияние этих событий не ограничивается рамками Восточной Европы, эти события напрямую влияют на ситуацию в Тихоокеанском регионе", заявил японский министр иностранных дел Есимаса Хаяси в иньтервью CNN…

Этот новый интерес НАТО и его стран-членов в Индо-Тихоокеанском регионе не остался незамеченным со стороны противников этого "азиатского" расширения НАТО…

Вслед за северокорейским заявлением, обвинившим именно НАТО в "обрушившемся на Украину несчастье", не менее резко высказался и официальный представитель китайского МИДа Ван Венбин:

"Мы уже видели, что НАТО наделала в Европе. Не надо этой организации пытаться сеять хаос еще и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в других частях мира".

Это взрывоопасная аргументация, которая напоминает соответствующие высказывания России перед началом военных действий на Украине.

"Китай, Россия и Северная Корея очень обеспокоены медленным, но верным движением НАТОГ в направлении АЗИИ", - пишет американский военный эксперт Даниэль Депетрис (Daniel DePetris) из американского аналитического центра Defense Priorities. "В итоге они тянутся друг к другу, чтобы создать противовес тому, что они называют политикой натоизации Азии".

Источник - ИноСМИ
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